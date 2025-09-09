Apahida Festival, ediție incendiară cu peste 30.000 de participanți: trei zile de concerte, ateliere creative și surprize speciale pentru comunitate

Peste 30.000 de oameni au participat în perioada 5-7 septembrie la Apahida Festival, cel mai mare eveniment dedicat locuitorilor din zonă ce a oferit o experiență completă pentru toți cei care au ales să sărbătorească spiritul comunității.

Foto: Apahida Festival - Facebook

Între 5 și 7 septembrie 2025, Stadionul Bazei Sportive Apahida a fost locul unde muzica, distracția și comunitatea s-au întâlnit la Apahida Festival - cel mai mare eveniment dedicat locuitorilor din zonă și care a oferit experiență completă pentru întreaga familie.

Organizatorii anunță că „visează” deja la ediția următoare a festivalului.

Apahida Festival, ediție incendiară cu peste 30.000 de participanți

În cele trei zile de evenimente speciale pregătite pentru public, pe scena festivalului au urcat unii dintre cei mai cunoscuți artiști din România, nume sonore precum: The Urs, Grasu XXL, Andia, Mario Fresh, Nicole Cherry și Andra Gogan.

„Vă mulțumim fiecăruia în parte pentru energia creată, ați fost atât de mulți prezenți în comunitate în fiecare zi și seară!”, au transmis organizatorii într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Foto: Apahida Festival -Facebook

„Totul a fost posibil datorită vouă, tuturor! Deja «visăm» la ediția următoare - Apahida Festival!”, au adăugat organizatorii festivalului.

Pe lângă concerte, participanții s-au bucurat de peste 10 food truck-uri cu preparate diverse și savuroase, o zonă special amenajată pentru copii, cu ateliere creative, activități interactive și un parc de distracții ce include și o roată panoramică.

Foto: Apahida Festival -Facebook

„Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca această sărbătoare să fie una reușită! Peste 30.000 de oameni au ales să sărbătorească comunitatea din Apahida. Am arătat încă o dată că Apahida știe să fie unită și să sărbătorească cu bucurie!”, a transmis Cristina Belce, primarul comunei Apahida, la încheierea festivalului.

Apahida Festival a pus accent pe experiențe dedicate întregii familii și a oferit zone dedicate celor mici, cu ateliere creative, spectacole interactive și personaje magice.

Apahida Festival 2025 este organizat de Memorabil Events, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Apahida, și promite să fie evenimentul care va rămâne în amintirea tuturor.

