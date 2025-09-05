Naționala României, învinsă la scor de neprezentare pe teren propriu în amicalul împotriva Canadei

România a pierdut, vineri seara, scor 0-3 pe teren propriu împotriva naționalei Canadei, într-un meci amical.

România a pierdut cu scorul de 0-3, acasă în amicalul împotriva Canadei | Foto: Inquam Photos / Vali Marin

Naționala de fotbal a României a fost învinsă fără drept de apel de echipa Canadei, cu scorul de 3-0 (2-0 la pauză), vineri seara, pe Arena Națională din București, într-un meci amical.

Primul gol a venit în minutul 11 și a fost înscris de Jonathan David (25 de ani), cel mai bun marcator din istoria Canadei și a venit din pasa lui Ali Ahmed.

Al doilea gol a venit după o gafă a portarului Horațiu Moldovan, care nu a reușit să degajeze o minge, iar Ahmed a recuperat în urma unui pressing și a înscris în minutul 22.

Canadienii au închis tabela la 0-3 în minutul 77, prin golul lui Niko Sigur, care a marcat din pasa lui Tanitoluwa Oluwaseyi.

Băieții antrenați de selecționerul Mircea Lucescu au pierdut pe teren propriu în fața a circa 30.000 de fani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: