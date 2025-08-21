Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a XVI-a. Președintele Ungariei: „Aici trebuie să venim pentru o distracție bună.”

Zilele Culturale Maghiare din Cluj, una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale comunității maghiare din Transilvania, a ajuns la cea de-a XVI-a ediție, iar deschiderea evenimentului a fost oficiată de dr. Sulyok Tamás, președintele Ungariei.

A XVI-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj se desfășoară până pe 24 august 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Zilele Culturale Maghiare din Cluj, una dintre cele mai îndrăgite și așteptate sărbători ale comunității maghiare din Transilvania, a ajuns anul acesta la ediția a XVI-a și se va desfășura între 17 și 24 august, cu programe preliminare în 16 august.

Sute de evenimente și spectacole în Cluj la Zilele Culturale Maghiare

La fel ca anii trecuți, centrul Clujului a fost de peste 500 de evenimente - concerte, expoziții, tururi ghidate, spectacole de teatru, proiecții de film, activități pentru copii, târguri, întâlniri literare, activități sportive și petreceri - desfășurate în toate spațiile care au consacrat manifestarea de-a lungul anilor.

Ediția din acest an se desfășoară sub mottoul „În locul potrivit!”, o invitație la a redescoperi Clujul și comunitatea sa, ca spațiu de întâlnire, dialog și bucurie împărtășită. Tema sugerează nu doar reîntoarcerea la locurile dragi și evenimentele așteptate, ci și sentimentul că fiecare participant, fie el localnic sau vizitator, își găsește locul în marea sărbătoare culturală a orașului.

„Suntem onorați că putem fi de 16 ani organizatori ai acestei manifestări culturale și ne considerăm o comunitate în locul potrivit, în Cluj, în Transilvania, în România. În acești ani am încercat să punem pe masa comună tot ce ne-a stat în putință, aceste lucruri fiind firești pentru noi. Totdeauna am fost și rămânem o comunitate constructivă și productivă a orașului, am contribuit cu tot ce am putut la formarea lui, iar Zilele Cultuale Maghiare din Cluj cred că este o vitrină potrivită pentru valorile noastre”, a declarat Gergely Balázs, organizatorul principal al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, la conferința de presă care a anunțat începerea festivalului.

Președintele Ungariei, prezent la Zilele Culturale Maghiare din Cluj

Luni seara, 18 august 2025, sala mare a Operei Maghiare din Cluj a găzduit, conform tradiției, Gala inaugurală a Zilelor Culturale Maghiare, manifestare culturală aflată la a XVI-a ediție. Evenimentul a fost onorat de prezența domnului dr. Sulyok Tamás, președintele Ungariei, care, în finalul discursului susținut în fața unei săli arhipline, a declarat oficial deschisă ediția din acest an a festivalului.

Dr. Sulyok Tamás, președintele Ungariei, prezent la Zilele Culturale Maghiare din Cluj | Foto: Facebook, Zilele Culturale Maghiare



„Mulți dintre noi știm că, spre sfârșitul lunii august, în preajma sărbătorii Sfântului Rege Ștefan, trebuie să venim la Cluj dacă ne dorim o distracție bună, programe de familie pline de savoare sau evenimente culturale înălțătoare. Existența de mai bine de un deceniu și jumătate a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj și succesul lor remarcabil nu reprezintă pentru mine dovada că aici trăiesc și maghiari, parte integrantă a orașului, căci acest lucru n-a putut fi pus la îndoială de nicio minte limpede. Ceea ce demonstrează aceste Zile este faptul că viitorul comunității maghiare există și este unul plin de speranță. Forfota clujeană de o săptămână arată că maghiarii își prețuiesc valorile, se atașează de comunitățile lor și că împărtășesc unii cu alții nu doar greutățile de zi cu zi, ci și bucuria sărbătorii”, a firmat în deschiderea discursului său dr. Sulyok Tamás, președintele Ungariei.

Pe toată durata Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, iubitorii de artă pot vizita expozițiile organizate în la Muzeul de Artă, Galeria Ars Sacra Claudiopolitana, Bastionul Croitorilor, Galeria Apáczai, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și în alte spații expoziționale din oraș. Printre acestea, un loc aparte îl ocupă evenimentele dedicate Breslei Barabás Miklós, importantă asociație artistică transilvăneană, cu o istorie ce se întinde pe aproape un secol.

Zilele Culturale Maghiare din Cluj, Piața Unirii | Foto: monitorulcj.ro

Ateliere interactive se desfășoară între 18 și 24 august, pe strada Donath nr. 80, unde are loc „Tabăra de artă nomadă pentru adulți”, cu activități precum olăritul și confecționarea arcurilor, într-un format participativ care apropie publicul de meșteșuguri tradiționale reinterpretate. Aceste inițiative completează caracterul deschis și de colaborare al breslei, conectând arta la comunitate. Astfel, prezența Breslei Barabás Miklós la ZCMC 2025 nu este doar una expozițională, ci și una de implicare directă, prin care vizitatorii sunt invitați să descopere și să experimenteze procesul creativ.

Concerte și recitaluri la Zilele Culturale Maghiare din Cluj

Pe lângă aceste evenimente expoziționale, programul muzical al festivalului va include concerte de orgă, recitaluri camerale, jazz, folk, operetă, rock și pop, cu artiști și formații de renume.

Astfel, pe scena din Piața Unirii, fiecare seară aduce două concerte, primul de la ora 19.00, iar cel de-al doilea, momentul de vârf al serii, de la ora 21.00.

Joi, 21 august, de la ora 21.00, legendara formație rock Tankcsapda va aduce pe scenă energia și intensitatea care i-au consacrat.

Vineri, 22 august, de la aceeași oră, trupa Intim Torna Illegál va îmbina rockul alternativ cu un show plin de dinamism

Sâmbătă, 23 august, Geszti va oferi un spectacol complex, în care muzica și versurile se întâlnesc cu umorul și carisma artistică.

Castelul Bánffy, marea atracție la Zilele Culturale Maghiare din Cluj

La ediția 2025, tururile ghidate oferă publicului ocazia de a descoperi povești, locuri și detalii mai puțin cunoscute din patrimoniul cultural și natural al regiunii. Castelul Bánffy din Răscruci se numără printre destinațiile cu cele mai multe vizite cu ghidaj în limbile română și maghiară, subsumate unor teme precum „Baronul Bánffy Ádám, baronul în salopetă” sau „Trei generații de baroni la Răscruci: familia Bánffy și implicarea ei în viața comunității locale”.

Un alt punct de atracție îl reprezintă Muzeul Zoologic al Universității Babeș-Bolyai, unde vizitatorii pot explora expoziția interactivă „Albinele solitare: mici eroi ai naturii”, ghidați de biologul László Zoltán în limbile română, maghiară și engleză.

Nu va lipsi din festival nici tradiționalul tur susținut de istoricul Cosmin C. Rusu, care, de data aceasta, îi va purta pe participanți „De la Clujul maghiar la maghiarii clujeni”, într-o incursiune prin reperele culturale și de patrimoniu ale orașului.

Priveliștea orașului văzută din turnul Bisericii „Sf. Mihail” rămâne una dintre experiențele emblematice ale Zilelor Culturale Maghiare, astfel că turnul își așteaptă și în acest an vizitatorii în fiecare zi a festivalului.

Strada Mihail Kogălniceanu, cunoscută drept „inima festivalului”, va reuni, și la această ediție, un mozaic de activități și întâlniri culturale. Aici se vor regăsi Târgul meșteșugăresc, cu produse lucrate manual de artizani locali și internaționali, Târgul de carte, care aduce editori și autori în dialog direct cu publicul, și Aleea muzeelor, unde instituții de profil își vor prezenta colecțiile și proiectele într-un format accesibil și interactiv. Atmosfera va fi completată de recitaluri camerale și jazz, la folk și pop, de spectacole de teatru stradal și de ateliere pentru toate vârstele, transformând zona pietonală într-un spațiu viu, plin de culoare, sunet și povești.

Și în acest an, în Grădina cu ruine de pe strada Kogălniceanu, copiii vor descoperi și anul acesta un sat medieval plin de povești și activități, iar adulții de vor bucura pe strada Potaissa care va redeveni Strada Vinului, de vânzări și degustări de vinuri din România și Ungaria.

Sport de Zilele Culturale Maghiare din Cluj

Nu va lipsi din program alergatul, un sport îndrăgit de participanții la festival. Astfel, sâmbătă, 23 august, de la ora 10.00, va avea loc cea de-a șaptea ediție a Crosului Donaton. Pe locurile deja consacrate, în Parcul Național Etnografic „Romulus Vuia” și pe cărările pădurii Hoia, patria legendei lui Donat, alergătorii își vor măsura rezistența în 11 categorii diferite, pe patru distanțe: 1, 5, 10 și 21 de kilometri. Cei interesați se pot înscrie pe site-ul www.donaton.ro până pe 21 august, ora 12.00.

Festivalul se va încheia duminică, 24 august, cu un concert susținut de îndrăgitul Zorán, o producție de gală menită să reunească întreaga comunitate în inima orașului înainte de închiderea oficială a ediției.

