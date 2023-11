Instalația de lumini „MI-E DOR DE TINE” se va aprinde în Germania la celebrul Muzeu al Ciocolatei

Asociația Daisler anunță aprinderea instalației „MI-E DOR DE TINE” pentru prima dată în Germania, la Köln – Cologne. Instalația este găzduită de celebrul Muzeul al Ciocolatei pe malul Rinului/ Foto: Lights On Romania

Asociația Daisler anunță aprinderea instalației „MI-E DOR DE TINE” pentru prima dată în Germania, la Köln – Cologne. Instalația este găzduită de celebrul Muzeul al Ciocolatei pe malul Rinului într-o zonă centrală extrem de circulată.

Până în ianuarie, instalația de lumină creată în 2018 la Cluj-Napoca va aduce românilor aflați departe de casă mesajul dorului în cea mai personal manieră posibilă.

„După Londra în 2019, Chicago în 2021 și Washington D.C. în 2022, Köln este cel de-al patrulea oraș din afara României în care instalația de lumină este expusă,a menționat și viceprimarul orașului Cologne, Ralf Heinen. De altfel, orașul de pe Rin este înfrățit cu Cluj-Napoca, element care a făcut posibilă realizarea acestui proiect.

De fiecare dată când „MI-E DOR DE TINE” se aprinde undeva pe glob, acasă, în două orașe românești se aprins alte două instalații, reprezentând răspunsurile firești și logice, „ȘI MIE” și „TE AȘTEPT”. În 2023, „ȘI MIE” s-a aprins în luna octombrie pe Podul de fier din cartierul timișorean Iosefin în cadrul Lights On – The Night-Art Festival, în vreme ce „TE AȘTEPT” se va monta în luna noiembrie în Cluj-Napoca.

„Peste 900.000 de români au ales să se stabilească în Germania”

„Peste 900.000 de români au ales să se stabilească în Germania din diverse motive. Mulți dintre ei însă păstrează legături extrem de active cu țara, cu oamenii pe care i-au lăsat în urmă. Lor și tuturor celor care se trezesc cu imaginile dimineților din țară în minte, le ducem și oferim instalația MI-E DOR DE TINE, ca un simbol al relațiilor pe care distanța nu le poate rupe. Ne bucurăm că Germania este cea de-a treia țară vizitată de instalația noastră, fiind expusă într-un spațiu public, situat central și de această dată”, a transmis Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler și creatorul instalației „MI-E DOR DE TINE”.

Instalația de lumină a fost realizată în 2018 de Adrian Bălan și Caralux București pe baza conceptului propus de Andi Daiszler. Are o dimensiune de 10 metri lungime pe 1.5 înălțime, fiind realizată din neoane clasice. Maniera de realizare o face extrem de fragilă, dar și de personală, neonul clasic emițând o lumină, clară, puternică, fără distorsiuni specifice luminii LED.

MI-E DOR DE TINE a fost expus pentru prima dată în 2018 la Cluj-Napoca, urmând ca ulterior expozițiile să aibă loc în afara granițelor țării, în orașe precum Londra, Chicago sau Washington D.C. În România instalația a mai fost expusă în Băile Herculane (2021) și București (2022).

Expoziția de la Cologne este posibilă datorită colaborării dintre Asociația Daisler cu Primăria Cologne, a Muzeului Ciocolatei Cologne dar și a Clubului Oamenilor de Afaceri Germani din Transilvania de Nord (DWNT).

„Acest proiect reprezintă pentru DWNT ideea de a unifica și reunifica românii de peste hotare cu românii din țară, de a deschide noi posibilități de colaborare pe latura economică, acțiunea principală a organizației noastre”, a declarat Florin Sabou, președintele DWNT.

Asociația Daisler a fost creată la Cluj-Napoca în 2016 cu scopul de a facilita procese de regenerare urbană printr-un aport cultural creativ de impact. Din 2018 organizează Lights On – unul dintre cele mai fascinante și curajoase festivaluri dedicate zonei de light-art din țară și singurul care a expus lucrări ale artiștilor români și în afara graniței țării. Lights On este membru în International Light Festival Organization (ILO).

În 2023, în cadrul Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii – Asociația Daisler a organizat cea mai complexă ediție a Lights On de până acum, sub egida The Night-Art Festival. Peste 120.000 de persoane au luat parte la evenimentul care a avut loc între 29 septembrie și 12 octombrie 2023.

