Cum a reușit Asociația Daisler să readucă la viață o clădire în paragină din Timișoara. Un fost restaurant, transformat în hub cultural.

Asociația Daisler a dat viață nopții în Timișoara cu ediția 2023 a celebrului festival de light-art Lights On, parte a calendarului cultural al programului „Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii"/ Foto: Lights On Romania - Facebook

Timp de două săptămâni, peste 120.000 de persoane au participat la acest festival.

Cum a luat naștere The Night Art Festival?

The Night-Art Festival a luat naștere din dorința de a celebra viața culturală nocturnă într-o manieră unică și fresh, după cum transmite Andi Daiszler, fondatorul Lights On Festival și președintele Asociației Daisler.

„Este o declinare din Lights On, festivalul de instalații de lumină pe care îl facem de 5 ani la Cluj și a luat naștere după ce ne-am uitat în programul Capitalei Culturale Europene și ne-am dat seama că toate evenimentele încep dimineața devreme și se termină la 10 seara de parcă și cultura a fost trimisă la culcare.

Atunci ne-a venit ideea unui festival care celebrează viața culturală nocturnă într-o manieră unică și fresh și așa am ajuns la The Night Art Festival”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Andi Daiszler, fondatorul Lights On România și președintele Asociației Daisler.

Experiența festivalului a fost una intensă pentru Andi Daiszler și pentru echipa sa.

„A fost una intensă. A fost foarte, foarte greu de dus tot. Am avut noroc cu colegii mei care s-au dat peste cap ca toate lucrurile să iasă și să fie ok. Le mulțumesc foarte mult pe această cale.

Am învățat foarte multe la Timișoara, am căpătat foarte multă experiență necesară în parcursul nostru și per total am învățat încă un oraș din România cel puțin la capitolul navigare fără GPS”, a adăugat Andi Daiszler.

Restaurantul Flora, perla de odinioară a Timișoarei, transformat într-un hub cultural

The Night-Art Festival a deschis ușa unui loc care era odinioară punctul preferat de întâlnire pentru timișoreni. Cunoscut mai ales pentru mișcarea flower power, restaurantul Flora s-a transformat de curând în prima casă a luminii din România. Spațiul a fost gazdă pentru instalații luminoase, concerte emoționante, ateliere interesante și discuții cu însemnătate pentru viitorul orașului.

„Clădirea restaurantului Flora are o poveste întâlnită în mai toate orașele din România. Este genul acela de local în care jumătate de oraș s-a cunoscut, s-a iubit, s-a căsătorit, a divorțat, s-a botezat. Ne-a părut rău să-l vedem închis și ne-am asumat cumva o deschidere parțială și temporară în perioada în care Lights On a fost la Timișoara tocmai pentru a da puțin curaj operatorilor locali și pentru a le arăta că se poate și că astfel de spațiu nu ar trebui să cadă în uitare.

A funcționat foarte bine, am avut câteva mii de oameni care au venit zi de zi la The Lighthouse, așa cum i-am spus noi și care a fost centrul festivalului. A răsunat pianul pentru prima oară după 20-30 de ani. A fost ceva fantastic”, a transmis Andi.

Restaurantul Flora din Timișpara/ Foto: Daniel Dranca - Facebook

Restaurantul Flora în interior/ Foto: Lights On Romania - Facebook

Pe lângă amenajarea restaurantului Flora, timișorenii au putut admira mai multe lebede pe malul râului Bega.

Lebede pe râul Bega/ Foto: Lights On Romania - Facebook

Expoziții în premieră pentru România

De asemenea, în cadrul festivalului a avut loc și o expoziție în premieră, cea a lui Sven Marquard. Ca un adevărat ambasador al culturii berlineze și deținând titlul de cel mai faimos bouncer din lume, Sven a adus viziunea unui artist care a asistat și a participat activ la cele mai semnificative evenimente culturale ale timpului său

„Am avut o expoziție foto în premieră pentru România, cea a lui Sven Marquard, un personaj foarte cunoscut în afară și unul dintre exponenții vieții de noapte berlineze global ”, a declarat Andi.

Pe lângă expoziția foto, timișorenii seniori au avut parte de cursuri de introducere in fotografia digitală și light-painting și cursuri de lumină în spațiu pentru cei mici.

Un cinematograf lăsat în paragină și fără acoperiș și-a recăpătat farmecul de odinioară

În cadrul festivalului, instalații luminoase din toată lumea au fost expuse în cartierul Iosefin. The Night-Art Festival a avut puterea de a deschide spații în care timișorenii nu au mai călcat de ani de zile, precum Cinematograful Arta, un loc odinioară cochet, însă pe care trecerea anilor și nepăsarea l-au transformat într-o ruină.

Peste 165.000 de led-uri au transformat zona într-un spațiu în care lumea virtuală și cea fizică s-au întrepătruns.

Potrivit lui Andi Daiszler, aceasta a fost cea mai spectaculoasă instalație de lumini.

„A fost nevoie de foarte multă muncă pentru a ridica una dintre cele mai spectaculoase instalații din tot line-up-ul. A fost instalația unui studio britanic, Squidsou, care era în premieră în România. După spusele artiștilor, a fost una dintre cele mai bune locații în care instalația lor a fost prezentată vreodată în lume. Și vorbim de o instalație care a circulat în ultimii 10 ani din Singapore spre New York”, a transmis Andi Daiszler.

Cinematograful Arta/ Foto: Lights On Romania - Facebook

O componentă îndrăgită de publicul timișorean a fost partea de Night Gigs, unde curioșii și-au achiziționat bilete la spectacole atipice, fără să știe exact ce îi așteaptă la destinație.

Video-mapping cu scene din filmele românești celebre

În cadrul festivalului a fost organizat un show video-mapping interactiv al unui artist local timișorean, K-LU.

„O zonă roșie din cadrul festivalului a fost Piața Victoriei unde Lights On a avut pentru prima dată un show de video-mapping al unui artist local cu elemente dintr-un folclor cinematografic celebru, respectiv elemente din Brigada Diverse, Moromeții sau din alte filme celebre românești”, a declarat Daiszler.

Video-mapping cu scene din filmele românești celebre/ Foto: Lights On Romania - Facebook

Spectacole de teatru în autobuzele electrice

Mai mult, Night Theater a adus publicului o altă experiență cu totul neobișnuită și anume un spectacol care s-a desfășurat, seară de seară, într-un autobuz electric aflat în mișcare.

Night Theater a fost mai mult decât o piesă de teatru, a fost o cursă neobișnuită prin oraș care îi aduce pe privitori mai aproape de realitate, întrucât spectacolul a tratat și tema siguranţei în contextul numeroaselor acte de violenţă sexuală îndreptate asupra femeilor, fie că vorbim de violenţa domestică, violul, abuzul sexual şi hărţuirea sexuală.

Spectacolul era organizat într-un autobuz electric/ Foto: Lights On România - Facebook

Ce părere au avut timișorenii despre acest festival?

Potrivit lui Andi Daiszler, mulți timișoreni au văzut cu alți ochi orașul de pe Bega.

„S-au bucurat că am redeschis restaurantul Flora și aceștia au descoperit orașul prin ochii noștri pentru că unul dintre feedback-urile cele mai des întâlnite a fost faptul că ei nu erau conștienți ce clădiri superbe au în orașul lor sau ce spații alternative există.

Mare parte din festival a presupus identificarea și explorarea unor spații nefolosite până acum sau neluate în calcul până acum pentru evenimente culturale”, a încheiat Andi Daiszler.

Timișoara, Capitala Culturală Europeană

Oraşul Timişoara a preluat prestigiosul titlu de Capitală Europeană a Culturii în 2023, alături de oraşele Elefsina (Grecia) şi Veszprém (Ungaria).

Prin titlul de Capitală Europeană a Culturii se demonstrează bogăţia şi diversitatea culturilor din Europa, se stimulează turismul durabil şi se promovează dezvoltarea oraşelor prin cultură. De asemenea, titlul are un impact social şi economic pozitiv pe termen lung atât pentru oraşe, cât şi pentru regiunile învecinate.

