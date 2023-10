Ceaiuri bune pentru combaterea simptomelor de răceală sau gripă

Vremea s-a răcit și sezonul de răceală și alte infecții respiratorii a început. Află la ce ceaiuri poți să apelezi ca să te ajute să te lupți cu boala.

Ceaiurile te ajută să combați răceala și gripa / Foto: pixabay.com

Când te lupți cu o răceală sau o altă infecție respiratorie, este esențial să bei multe lichide fără cofeină care să te mențină hidratat.

O alegere inteligentă este o ceașcă de ceai fierbinte, deoarece poate calma durerea în gât și poate elimina congestia. În plus, este reconfortant să bei o băutură fierbinte.

Cele mai bune ceaiuri pentru răceală și gripă. Ceai de lămâie

Un remediu clasic, frecvent întâlnit, dar care are efecte foarte bune este ceaiul de lămâie sau stoarcerea lămâii într-un alt fel de ceai. Lămâile sunt fructe citrice, ceea ce înseamnă că acestea conțin vitamina C, iar vitamina C este un nutrient important pentru corpul tău atunci când te lupți cu o răceală sau un virus.

Cele mai bune ceaiuri pentru răceală și gripă. Ceai de echinacea

Echinacea este o plantă populară, însă există o mulțime de cercetări contradictorii despre efectul ceaiului de echinacea asupra răcelilor. Unele studii sugerează că echinacea stimulează activitatea imunitară pentru a scurta infecțiile bacteriene și virușii, scrie healthline.com. La fel ca ceaiul verde, echinaceea este bogată în antioxidanți.

Un studiu din 2000 a indicat că dacă bei ceai de echinacea, acesta ar putea reduce durata afecțiunilor respiratorii superioare, precum și a gripei.

Cele mai bune ceaiuri pentru răceală și gripă. Ceai de soc

Mulți oameni cred că extractul de fructe de soc vă poate ajuta să vă recuperați mai repede în cazul unor infecții precum gripa și răceala. Unele cercetări susțin această utilizare a fructelor de soc.

Cea mai comună formă de soc, socul negru, s-a dovedit a avea proprietăți antivirale și antimicrobiene. Mai multe studii au arătat că fructele de soc sunt eficiente în reducerea duratei gripei, precizează sursa citată.

