Peste 30.000 de participanți, la Florești Fest. Jumătate din populația comunei! Primar: „Avem multe de oferit la noi acasă”

Primarul Bogdan Pivariu a anunțat că au fost peste 30.000 de participanți la Florești Fest, în weekend-ul care a trecut.

Peste 30.000 de oameni la Florești Fest 2023 / Foto: Facebook - Florești Fest

Bogdan Pivariu a spus că la a doua ediție a Florești Fest a văzut un public care știe să petreacă, dar este și educat:

„A fost un eveniment reușit, este cea de-a doua ediție. La cea de-a doua ediție am organizat cel mai mare mare festival vreodată în Florești, respectiv depășiri cu peste 30.000 de oameni. Nu au fost probleme de natură organizatorică. Nici de alte feluri, pentru că a fost multă voie bună, am văzut un Florești educat, un Florești pregătit pentru altceva, un Florești care știe să petreacă și să respecte lucrurile din jur, așa cum s-a făcut apel de către organizatori, la petrecerea timpului de calitate, împreună și foarte, foarte important să ne bucurăm unii de alții. Încă o dată, a fost cel mai mare festival organizat vreodată în Florești - peste 30.000 de oameni. Pe această cale le mulțumesc tuturor pentru că avem multe de oferit la noi acasă și încă o dată am arătat că suntem cea mai tânără și educată populație din România.

Ne-am așteptat la acest număr. Inclusiv în satul Luna de Sus a crescut față de anul trecut numărul participanților. Lucrurile au decurs conform așteptărilor. După fiecare eveniment organizat, noi avem ședințe și întotdeauna tindem spre mai bine, mai ales în cadrul acestor eveniment „Sky is the limit”. Întotdeauna vrem mai mult, mai frumos, mai bine”, a susținut Bogdan Pivariu, în cadrul unei emisiuni radio.

Potrivit datelor ultimului recensământ al României, în Florești locuiesc 52.735 de persoane. Cu toate acestea, în comună mai locuiesc tineri fără buletin de Florești, iar cifra estimată este de peste 60.000 de locuitori. Astfel, cam jumătate din cei care trăiesc în Florești au participat la Florești Fest.

