Zeci de liceeni cu performanțe din România, reuniți în acest weekend la Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului Creatori de viitor-Champions United

Zeci de tineri cu rezultate deosebite, olimpici și tineri care performează în sport sau care sunt activi în plan civic, se vor reuni în acest sfârșit de săptămână, la Cluj, în cadrul proiectului Creatori de viitor - Champions United.

Tineri în cadrul proiectului Creatori de Viitor-Champions United/Foto: Asociația 11even

Creatori de viitor - Champions United, unul dintre cele mai importante evenimente naționale dedicate liceenilor cu performanțe, reunește în acest sfârșit de săptămână, la Cluj, zeci de liceeni, oferindu-le un program diversificat și interactiv, un mediu în care aceștia se lasă inspirați de mentori invitați și locul unde îi provocăm să aducă schimbare în societate.

Anul acesta, evenimentul se desfășoară în perioada 31 august - 4 septembrie, în Cluj-Napoca, reunește 50 de liceeni selectați din peste 200 de aplicații și e realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai și a Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Un exercițiu de dialog, argumentare și empatie

Profilul participanților variază de la liceeni cu rezultate excepționale la competiții și olimpiade naționale și internaționale, la tineri care performează în sport, sunt activi din punct de vedere civic sau au o implicare deosebită în activități de voluntariat, ori liceeni care performează în zona culturii și a artei.

Printre aceștia pot fi amintiți Edward Torac-Toma (18 ani, București), Gabriela-Mădălina Pîrvulescu (17 ani, Craiova) și Mara Ioana Zaharia (18 ani, Galați) – multiplii medaliați cu aur și argint la olimpiade internaționale de matematică, sau pe Rareș Maxim Stefan (19 ani, Iași) - câștigător a multiple premii în chimie, fizica, biologie, tehnologie IT si robotică.

„An de an structura evenimentului diferă în funcție de anumite nevoi identificate, însă o constantă în cadrul proiectului sunt sesiunile TRANSFORM, în care sunt invitați mentori - Creatori de Prezent așa cum îi numim noi - persoane care fac performanță într-un domeniu, să intre în dialog cu liceenii prezenți în program”, anunță organizatorii.

Printre invitații de anul acesta se numără: Daniel David (Rectorul Universității Babeș Bolyai), Mihnea Măruță (Jurnalist, autor al cărții “Identitatea virtuală”), Alina Bădărău (Talent Acquisition Specialist @Kaufland România&Moldova), Răzvan Cherecheș (profesor la Public School of Health, UBB) dar și alți speakeri inspiraționali din zona psihologiei sau a strategiilor de brand.

Tineri în cadrul proiectului Creatori de Viitor-Champions United/Foto: Asociația 11even

De asemenea, în agendă e cuprinsă și o întâlnire informală cu 10 invitați din diverse domenii (antreprenori, avocați, influenceri în social media, etc), sub forma unor povești între creatori de prezent și creatori de viitor, în cadrul Treepi, o locație rurală la 40 de km de Cluj-Napoca.

„Începând cu ediția din 2022 am introdus un nou tip de sesiuni în agendă de tip HARD TALKS. Luăm subiecte care nasc adesea polemică în societate și le tratăm cerebral, cu argumente indiferent de poziția avut față de subiect. Considerăm că societatea are nevoie încă de pe băncile liceului de acest exercițiu, din ce în ce mai des, acela de a purta un dialog în care putem crește și învăța unii de la alții, fără a pune pe primul loc diferențele dintre noi, ci mai degrabă bunul simțul, empatia și argumentarea”, potrivit organizatorilor.

Un alt punct inedit din agenda acestui an este seara petrecută în cadrul Jazz in the Park, eveniment care va avea loc în aceași perioadă cu vizita liceenilor în Cluj Napoca.

Lansat în 2014, proiectul a reunit până în prezent peste 900 de liceeni din peste 60 de localități din România și Republica Moldova.

