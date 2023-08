Chiar dacă e sărbătoare, Clujul petrece. Oficial, astăzi încep Zilele Culturale Maghiare!

monitorulcj.ro a făcut selecția celor mai interesante evenimente care vor avea loc luni și marți în cadrul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

Ediția a 14-a a Zilelor Culturale Maghiare debutează, oficial, luni, 14 august. Foto: ZCM

Programele festivalului se vor desfășura anul acesta în toate locurile de tradiție care l-au consacrat – Piața Unirii, strada Kogălniceanu, strada Potaissa, curtea Muzeului de Artă și grădina cu ruine de lângă Biserica Reformată, dar și în alte spații intrate recent pe harta festivalului, precum Casa Libertății Religioase.

Ediția a XIV-a a festivalului se va deschide oficial luni, 14 august, cu concertul violonistei Illényi Katica, acompaniată la pian de Bundzik István și de Orchestra Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Dirijor va fi Kulcsár Szabolcs.

Nu va lipsi din program mult îndrăgita vizită în turnul Bisericii Sf. Mihail, care va fi deschis publicului de luni, 14 august, până sâmbătă, 19 august, între 10:00 și 17:00, și duminică, 20 august, între 13:00 și 17:00. Cei care vor dori să se bucure din turn de minunata panoramă a Clujului vor trebui să se înregistreze în prealabil online. Urcarea în turn se va face din jumătate în jumătate de oră, în grupuri de 20 de persoane.

Luni, 14 august

10:00–17:00 Vizită în turnul Bisericii Sf. Mihail

Înregistrare prealabilă online

Loc: Biserica Sf. Mihail

12:00 Cavalcada Internaţională a Dansului în piaţa principală a Clujului

Prezentarea ansamblurilor participante la Festivalul Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan”, ediția XXV

Loc: Piața Unirii

12:00–12:30 Concert de orgă la prânz

Solistă: Luptovits Krisztián

Loc: Biserica Reformată de pe Kogălniceanu

12:00 Petőfi Sándor 200: Din lirica creată de Petőfi în Ardeal.

Joc literar-lingvistic sub coordonarea profesorului emerit de limbă maghiară Ferenc Málnási

Loc: Colegiul Unitarian „János Zsigmond”

13:00 Transilvania, leagăn literar

Joc literar sub coordonarea profesorului emerit de limbă maghiară Ferenc Málnási.

Loc: Colegiul Unitarian „János Zsigmond”

14:00 Petőfi – versiuni lingvistice

Poeziile lui Petőfi Sándor recitate în diferite limbi.

Loc: UBB - Curtea Facultății de Filologie

14:00 „Anii de liceu…” – Jargonul adolescenţilor ardeleni

Joc lingvistic de societate sub coordonarea profesorului emerit de limbă maghiară Málnási Ferenc

Loc: Colegiul Unitarian „János Zsigmond”

15:00 Memoria lui Petőfi și relicvele revoluției și luptei de eliberare maghiare din 1848-49 - Vernisaj.

Loc: Muzeul Reformat din Transilvania

15:00 Petőfi Sándor 200 – „János Viteazul”.

Joc literar-lingvistic sub coordonarea profesorului emerit de limbă maghiară Ferenc Málnási

Loc: Colegiul Unitarian „János Zsigmond”

16:00 Un rătăcitor al artelor

De vorbă cu scriitorul și istoricul de artă Banner Zoltán.

Loc: Casa Libertății Religioase

16:00 Zâmbește, poezie mică, către lume

Masă rotundă cu poetul și traducătorul Lengyel Ferenc despre volumele sale pentru copii și cu ilustratoarea volumelor sale, Bak Sára.

Loc: Casa Bocskai

17:00 Interpretarea liniștii

Vernisajul bilingv al expoziției comemorative de tapiserii, Gazdáné Olosz Ella.

Loc: Muzeul de Artă

17:00 Prima grădină botanică a Universității József Ferencz - istoria grădinii Mikó între 1872 și 1920

Prelegere susținută de biolog T. Veress Éva

Loc: Sediul Societăţii Muzeului Ardelean

17:00 Moștenirea religioasă ca mijloc de supraviețuire și renaștere a diasporei maghiare

Masă rotundă.

Loc: #Főtér23

18:00 Degustare de vinuri

Prezentarea domeniului Zaig (Lechința)

Loc: Liceul Teoretic „Apáczai Csere János” (sala festivă)

19:00 Gala de deschidere a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj - ediția a XIV-a

Concertul violonistei Illényi Katica.

La pian: Bundzik István.

Acompaniament: Orchestra Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Dirijor: Kulcsár Szabolcs

Loc: Opera Maghiară din Cluj

19:00 KlausenMusik

Concert de orgă

Solist: Erich Türk

Loc: Biserica Sf. Mihail

23:00 Festivalul Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan”, ediția XXV

Seară de dansuri populare la Heltaiâ

Loc: Heltai FolkCenter

Marți, 15 august

10:00 Plimbare prin Cimitirul Central

Tur ghidat în limba maghiară de Dávid Sipos

Întâlnirea va avea loc la intrarea cimitirului.

10:00–16:00 Ziua porților deschise la Casa Memorială Szabédi

Loc: Casa Memorială „Szabédi László”

10:00–17:00 Vizită în turnul Bisericii Sf. Mihail

Loc: Biserica Sf. Mihail

10:30–12:00 EduCastle - Castel în Transilvania

Activități pentru copii

Loc: Planetárium Kids

11:00 Tur ghidat în limba maghiară pe Kogălniceanu

Ghid: József Lukács (istoric)

Întâlnire la Bastionul Croitorilor.

11:00 Ziua morților la Viena – In memoriam Kányádi Sándor

Serată literară cu actrița Havas Judit.

Loc: Sediul Societăţii Muzeului Ardelean

11:00 Prezentarea turistică a orașului Kiskőrös (Ungaria)

Loc: #Főtér23

12:00 Cavalcada Internaţională a Dansului în piaţa principală a Clujului

Prezentarea ansamblurilor participante la Festivalul Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan”, ediția XXV

Loc: Piața Unirii

12:00–12:30 Concert de orgă la prânz

Solistă: Vajas Gréta

Loc: Biserica Reformată de pe Kogălniceanu

12:00 Arany János: Toldi.

Joc literar-lingvistic în limba română sub coordonarea profesorului emerit de limbă maghiară Ferenc Málnási, pe baza traducerii realizate de Gelu Păteanu. â

Loc: Colegiul Unitarian „János Zsigmond”

13:00–14:30 EduCastle - Castel în Transilvania

Activități pentru copii

Loc: Planetarium Kids

13:30 Transilvania, leagăn literar

Joc literar în limba română sub coordonarea profesorului emerit de limbă maghiară Ferenc Málnási

Loc: Colegiul Unitarian „János Zsigmond”

14:00 VERDE pentru noi!

Atelier de conştientizare a problemelor de mediu.

Loc: Casa Memorială „Szabédi László”

14:00–17:00 Joc de societate „Cashflow 101”

Deprinderea şi dezvoltarea prin joacă a inteligenţei financiare.

Loc: Planetarium

15:00 Terenul din spate. Drumeții prin peisajele ascunse ale fotbalului maghiar

Vernisaj bilingv. Expoziție foto itinerantă.

Loc: Bastionul Croitorilor

15:00–16:30 Slujbă de deschidere a Casei Herepei cu preotul reformat Fazakas Zsolt

Loc: Casa Herepei

16:00 Expoziție de fotografie cu lucrări ale studenților Universității Sapientia: Bende Helga, Halászy Kamilla, Vaida Emanuel - Vernisaj.

Loc: Universitatea Sapientia

16:00 ART & MONEY – Publicritic

Vernisajul expoziției internaționale de GIF și afișe.

Loc: #Főtér23

16:00 XV. Istoria industriei clujene. Amintiri din Fabrica de Pielărie și Încălțăminte.

Sub mottoul „Vino cu o amintire!” va avea loc o scurtă prezentare și discuții libere ale foștilor angajați și a publicului interesat de acest subiect.

Loc: Sediul Societăţii Muzeului Ardelean

16:00 „Atașamente. Comunitățile locale într-o lume în curs de globalizare”

Studii științifice editate de Bakó Rozália, Nistor Laura.

Loc: Casa Bocskai

16:30–18:00 Bea o bere cu preotul. Provocările capelanilor universitari.

Masă rotundă.

Invitați: Szomor Abigél, Dávid István, Furó Félix.

Loc: Casa Herepei

17:00 Turul orgilor: Orgile renovate ale Bisericilor Sf. Mihail și Evanghelică-Lutherană Pietati.

Ghid în limba română: Miklós Györgyjakab (profesor de muzică).

La orgă: Ádám Sándor Fazakas.

Întâlnire în fața Bisericii Sf. Mihail.

17:00 O culoare ca o sută

Vernisajul expoziției artistei Darvay Tünde.

Loc: Galeria Apáczai

17:00 Cu ochii deschiși: Șapte bastioane roșii – capitole din trecutul și prezentul sașilor transilvăneni.

Serie de discuții, ediția de vară.

Loc: Casa Memorială „Györkös Mányi Albert”

17:00 Presa de cultură publică din Transilvania

Masă rotundă.

Loc: Galeria Studio Korunk

17:00 Campionatul comunitar de fotbal Dribli, ediția a 9-a

Loc: Liceul Teologic Reformat

17:00 Concert Edina and Friends

Loc: Muzeul de Artă

17:00–18:00 Cinema Taverna: Viața mea Africa – In memoriam dr. Sáska László

Loc: Muzeul Cinematografiei din Transilvania (subsolul Casei TIFF)

17:00–18:30 Autoapărare pentru copii cu instructorul de karate Kerekes Imre

Loc: Liceul Teoretic „Báthory István”, sala de sport (sunt recomandate haine de gimnastică, pantofi de sport)

17:30 Bicentenarul Petőfi în orașul natal al poetului

Loc: #Főtér23

18:00 „Dar apa este Domnul”

Vernisajul expoziției elevilor Liceului „Apáczai”

Loc: Biserica Reformată de pe Kogălniceanu

18:00 Concertul Cvartetului Intono

Loc: Muzeul Etnografic al Transilvaniei

18:00 Degustare de vinuri

Prezentarea domeniului Balla Géza (Miniș)

Loc: Liceul Teoretic „Apáczai Csere János” (sala festivă)

18:15 Festivalul Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan”, ediția XXV

Parada internaţională a porturilor populare în centrul Clujului

Traseu: Sediul Fundaţiei Heltai – Piaţa Lucian Blaga (Păcii) – Str. Napoca – Scena principală din Piaţa Unirii

18:00 Kőváry László: „Cluj-Napoca în secolul al XIX-lea”

Lansare de carte.

Loc: Casa Bocskai

18:00 Marie Kreutzer – „Corsage”

Dramă istorică - Austria, Franța, Germania. Nu este recomandat copiilor sub 15 ani.

Înainte rulează filmul Buzási Gyopár: „Babuka în iarbă” (2017, 11 min., animație-documentar)

Loc: Universitatea Sapientia, Aula festivă „Hunyadi Mátyás”

19:00 Festivalul Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan”, ediția XXV

Gala internaţională de dans popular

Loc: Piața Unirii

19:00 Salonul de artă Artwise

Loc: Xponential Transylvania

20:00 Maksay Ágnes – László Loránd: „Taci, vântule care urli! Lasă-mă să vorbesc...” - Petőfi în Transilvania (60 min.), film documentar.

Loc: Universitatea Sapientia, Aula festivă „Hunyadi Mátyás”

20:00 Concert Metropol Group: 55 Years of Rock

Loc: Muzeul de Artă

23:00 Festivalul Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan”, ediția XXV

Seară de dansuri populare la Heltai

Loc: Heltai FolkCenter

