Zilele Culturale Maghiare revin pe Kogălniceanu, stradă aflată în plin proces de renovare

Cea de-a 14-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj, una dintre cele mai ample manifestări culturale din Transilvania, va avea loc anul acesta între 14 și 20 august.

sursă foto Facebook Zilele Culturale Maghiare din Cluj

Mare parte dintre evenimentele care se vor derula în acea perioadă vor anima strada Mihail Kogălniceanu, redeschisă publicului după renovare. Mai mult de atât, Piața Unirii va găzdui, pe lângă concertele zilnice, și o producție de amploare creată de muzicianul Leslie Mándoki, fondatorul formației Mandoki Soulmates.

„Bifăm 14 ani de organizare, care simbolizează începutul maturității, copilul primește buletinul la 14 ani. Nu întâmplător gala de deschidere va fi organizată tot în data de 14 august. Putem spune că viața Zilelor Culturale Maghiare a ajuns în perioada de maturitate, de limpezire”, a declarat Gergely Balázs, organizatorul principal al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj.

Conform tradiției, în avanpremiera festivalului, publicul va fi invitat la o serie de expoziții ce vor avea loc la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Astfel, iubitorii de artă vor putea vedea, începând din 12 august, expozițiile individuale ale pictorilor Árpád Márton și Sándor Mohy, expoziția comună a graficianului András Szabó și a pictorului Sándor Juhos, precum și expoziția Asociației de Artă „Kusztos Endre”, care prezintă o selecție din lucrările artiștilor contemporani din Sovata. Gala de deschidere a Zilelor Culturale Maghiare va avea loc luni, 14 august, în sala mare a Operei Maghiare Cluj, detaliile acesteia urmând a fi furnizate ulterior de organizatori.

Scena principală din Piața Unirii va oferi publicului evenimente muzicale de neuitat. Dacă marți, 15 august, scena va fi preluată de artiștii celei de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Sfântul Ștefan”, de miercuri concertele de muzică ușoară vor fi în prim-plan.

Miercuri, 16 august, pe scenă va urca trupa rock Edda Művek; joi, 17 august, publicul îi va putea asculta pe Blahalouisiana și Budapest Bar; vineri, 18 august, cei mici și cei mari pot lua parte la concertul pentru copii al lui Judit Halász, urmat de concertul legendelor rock maghiare - József Kalapacs, Rudán Joe și Miklós Varga, iar sâmbătă, 19 august, publicul se va delecta cu concertele trupelor Lóci jatszik și Honeybeast.

Așa cum și-a obișnuit publicul, festivalul se va încheia și anul acesta pe scena din Piața Unirii cu o producție de mare amploare. Este vorba de concertul susținut duminică, 20 august, de Leslie Mándoki și trupa MánDoki Soulmates. Renumitul compozitor, producător, tobar și solist maghiar va urca pe scenă alături vedete ale rockului și jazzului precum Nick van Eede, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner, Richard Bona, Tony Carey, Deobrat Mishra, Fausto Beccalossi. Muzicienii care urcă pe scenă în 20 august numără în total nu mai puțin de 35 de premii Grammy.

„Și în acest an, programul manifestărilor este realizat în colaborare cu peste 100 de organizații partenere. Vestea bună a acestui an este că ne vom bucura din nou de strada Mihail Kogălniceanu, «inima» festivalului, care va aduna târguri de carte, de meșteșuguri, aleea muzeelor, corturi tematice și alte activități care o caracterizează an de an”, a spus Lilla Szabó, directorul de programe al Zilelor Culturale Maghiare.

Nu vor lipsi din festival Strada Vinului - unde publicul va putea sta la povești în jurul unui pahar de vin, scena Petőfi din curtea Muzeului de Artă/Palatul Bánffy - unde vor avea loc concerte ale trupelor de rock, jazz și blues transilvănene, și nu numai, sau Grădina cu ruine de lângă Biserica Reformată - unde va prinde din nou viață satul medieval cu programele sale pentru copii. De asemenea, terasa Hungaricum din curtea Consulatului General al Ungariei la Cluj, turnul Bisericii Sf. Mihail, crosul ZCMC-Donaton și alte programe tradiționale ale Zilelor Culturale Maghiare își vor aștepta vizitatorii în număr cât mai mare.

