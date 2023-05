Ghid complet pentru distracție garantată la Zilele Clujului. Evenimentele zilei de sâmbătă

Timp de 4 zile, comunitatea clujeană sărbătorește cu peste 100 de activități în 40 de locuri din oraș. Zilele

Zilele Clujului continură sâmbătă când va avea loc Parada Clujului, la ora 16:00, după care ziua continuă cu seara de muzică clasică, de la ora 19:00.

Pe strada Napoca va avea loc Midnight Snack.

Activitățile din Parcul Central continuă, la fel și concertele din Piața Muzeului. În Baza Sportivă Gheorgheni vor avea loc ateliere științifice și multe alte activități, iar sărbătoarea comunității clujene continuă în peste 40 de locuri din oraș

Piața Unirii

11:00-21:00 - EXPERIENCE CLUJ

11:00-21:00 - Photobooth

17:00-22:00 - Compania de teatru, acrobație și jonglerie Famous Art

17:00-20:00 - Animație stradală cu personaje fantastice

16:00 Parada Zilelor Clujului

Seară de muzică clasică

19:00 - Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”

Concert susținut de ansamblul BIGG DIMM A’BAND - Spectacol cu fragmente din opera Don Pasquale - de Gaetano Donizetti susținut de orchestra și soliștii Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”

20:30 - Concert Extraordinar Grand Trio Classique

Orchestra și Corul Operei Naționale Române Cluj-Napoca

Corul Filarmonicii de Stat Transilvania Cluj-Napoca

Corul Operei Maghiare de Stat Cluj-Napoca

Piața Muzeului

11:00-23:00 - Târguțu' Vintage

14:00-21:00 - Caricaturi la cornet

12:00 - Motanul încălțat - teatru pentru copii

Concerte

18:00 - Liceul Teoretic ELF

18:30 - TY

19:00 - Boemis

19:30 - Adriana Berezovski&friends

20:15 - Armonia Music

22:00 - Mess I've made

Bulevardul Eroilor

14:00-21:00 - Caricaturi la cornet

Strada Napoca

20:00 - Midnight Snack

Parcul Central

10:00-23:00 - Festivalul Gastronomic Internațional

10:00-23:00 - Festivalul de Vin

11:00-12:00 - „Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte” - spectacol de teatru de păpuși

Concerte

18:00 - Patriciu Pop

18:30 - Școala de muzică Rock Academy

19:15 - Școala de muzică The Beat

20:00 - Hayex Band

21:00 - Happy People Band

22:00 - Be Right Band



10:00-22:00 - Târgul Meșterilor Populari

10:00-22:00 - Festivalul multiculturalității

10:00-22:00 - Expoziţie de obiecte tradiţionale din cultura popoarelor și activități culturale interactive, într-un mediu plin de culoare și entuziasm

10:00-22:00 - Expoziția „Republica Moldova prezintă la Cluj-Napoca”

Promenada cărților

12:00-20:00 - „Cărticim împreună” - Ateliere de desen și pictură pentru copii

12:00-20:00 - Ateliere pentru copii despre Păsările Clujului

11:00 - Concurs de table destinat și persoanelor cu deficiențe de vedere

17:00-18:00 - La o ceașcă de lectură, atelier interactiv

11:00-13:00 - Păpuși japoneze - atelier de confecționat semne de carte

15:00-16:00 - Jocuri de societate

17:00-18:00 - Ora poveștilor

14:00-15:00 - Atelier Expoziție „Ada Kale” cu imagini de pe minunata insulă scufundată

19:00-20:00 - Atelier de lucru manual specific culturii turce

20:00-21:00 - Atelier de povești pentru copii

12:00-22:00 - Prezentare de costume istorice otomane

12:00-17:00 - Ateliere de percuție Rock Academy (zona George Coșbuc)

11:00-20:00 Skirt Bike: Photo&flower corner cu atelier de decorare biciclete

Zona de aventură

10:00-22:00 - FunZone: panou escaladă, pod indian, teren human fussball, turn de lăzi, teren minigolf, giant jenga, tiroliană

Tabăra nomadă

10:00-21:00 - Echitație pentru copii

13:00 - Prezentarea iurtă nomadă

16:00 - Jocuri nomade (I) spectacol istoric călare

11:00-13:00, 17:00-20:30 - Animație stradală cu personaje fantastice

Lacul Chios

10:00-13:00, 14:00-18:00 - Caiac pe Lacul Chios

Zona Casino

12:00-13:00, 14:00-15:00, 16:00-17:00 - Ateliere de educație financiară cu Pepper

Zilele Clujului împreună cu sportivii Clubului Universitatea

11:00-13:00 Demonstrații și inițiere fitness (zonă aparate fitness)

11:00-13:00 Demonstrații și inițiere scrimă

12:00-14:30 Demonstrații și inițiere Tir cu arcul

13:00-15:00 Demonstrații și inițiere judo

13:00-15:00 Demonstrații și inițiere în handbal (platoul BTArena)

14:00-21:00 - Caricaturi la cornet

Ateliere și activități pentru copii și adulți organizate de comunitatea ucraineană din Cluj-Napoca

10:00-23:00 - Expoziție Maria Prymachenko, bine cunoscut pictor ucrainean de artă tradițională

12:00-14:00 - Atelier de tricotat 'Babusyn Kvadrat' (Granny's Square)

13:00-14:00, 14:15-15:15, 15:30-16:30 - Atelier de tricotat jucării

12:00-14:00 - Atelier pentru copii Harta Ucrainei înfloritoare

13:00-18:00- Machiaj instantaneu pentru copii

12:00-17:00 - Meditație sahaja yoga

Casino

10:00-22:00 - HealthFest

Strada Emmanuele de Martonne

14:00-22:00 - Festivalul Multiculturalității

14:00-22:00 - Strada cu standuri

14:00-22:00 - Kids Corner

14:00-22:00 Cooking Corner

13:00-14:00 Workshop de tobe tradiționale japoneze (Centrul Cultural Japonez în colaborare cu Seira-daiko din Shizuouka)

14:00-14:15 Flashmob „Poloneza”

15:00-16:00 Atelier de Capoeira cu Bogdan Rakolcza și Cercul Întreg

18:30-19:30 Songs of Anatolia

20:00-21:00 Ansamblul de dansuri tradiționale grecești Ithaki al Uniunii Elene din România - Filiala Cluj

21:00-22:00 Lukas Jensen - Concert de muzică germană

Insomnia Cafe&Bistro

13:00-14:30 Atelier de Yoga cu Monica Filip

15:00-18:00 Atelier de sculptură în lemn cu Sebestyén Árpád

19:00-21:00 Atelier pe tema integrării sociale și a multiculturalismului

21:00-21:30 Degustare de tocăniță țigănească

21:30-22:30 Warm-up Party cu muzică romă cu RM

22:30 Afterparty cu DJ $-RAY

Cinema Arta

12:00-14:00 - Biblioteca vie

Iulius Parc

Zilele Universităților Clujene 2023- eveniment sub egida Uniunea Universităților Clujene

18:00 - Concert Ansamblul Folcloric „Tradiții Someșul Napoca” - ISAMV

18:30 - Concert de muzică ușoară Yelia - USAMV

19:30 - Orchestra MedStrings a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

20:30 - Corul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

Cinema Dacia

10:00, 11:00 - Capra cu trei iezi, spectacol de teatru de păpuși pentru copii

Proiecții de film – dublate în limba maghiară

16:00 - Home - Acasă (2015)

18:00 - Regele Leu (2019)

Cinema Mărăști

17:00 - Mândre-s primăverile, jocu' nost' și horile, spectacol de muzică populară și dansuri populare tradiționale românești

Foaierul cinematografului:

12:00-14:00 - Ateliere și workshopuri de pictură pentru copii

Turnul Pompierilor

09:00-17:00 - Expoziție outdoor și activități tematice organizate cu sprijinul ISU Cluj și Expoziție indoor

Turnul Croitorilor

12:00-20:00 - Expoziții

12:00, 14:00, 16:00, 18:00 - Proiecție de film documentar: Maria Tănase, regia Laurențiu Damian

Centrul pentru Tineret

12:00 - Prezentare de carte, Constantin Cubleșan - „Prin Clujul de altădată”, Casa Cărții de Știință

18:00 - Il canto di Paganini (duet)

Strada Potaissa

10:00-22:00 - Ateliere de hârtie manuală, ateliere de pictură blazoane medievale, pielărie, ceramică, țesătorie și fierărie, tehnici de mânuirea armelor, antrenamente cu arcul, antrenamente cu sulița

10:00-21:00 - Photobooth cu tematică istorică

10:00-22:00 - Carusel medieval pentru copii

10:00 - Trezirea la viață a taberei medievale

11:00 - Împăratul cu stea în frunte - spectacol de teatru de păpuşi tradiţionale

11:30 - Vorbe, vorbe, vorbe.... spectacol de teatru de animație pentru copii mari și mici

12:00 - Prezentare catapulte - exercițiu de tragere cu catapulta pentru copii

13:00 - Atelier de pictură pe scuturi medievale pentru copii

14:00 - Atelier de hârtie manuală

14:30 - Hrănirea cu bomboane a dragonului care scuipă flăcări

15:00 - Antrenarea cavalerilor - pregătirea copiilor cavaleri pe un cal de lemn în mișcare

15:30 - Jocuri medievale pentru copii

16:00 - Atelier de confecționare de păpuşi tradiţionale

16:30 - Mai am de-un ban speranță - La Fontaine (spectacol de fabule medievale)

18:00 - Antrenament pentru cavaleri cu diferite arme

19:00 - Înfruntarea dacilor cu romanii

19:30 - Prezentare catapulte – exercițiu de tragere cu catapulta pentru copii

20:00 - Antrenarea cavalerilor - pregătirea copiilor cavaleri pe un cal de lemn în mișcare

21:00 - Trezirea la viață a dragonului care scuipă flăcări

Baza sportivă Gheorgheni

12:00-18:00 - Ateliere distractive de știință

12:00-14:30 Știința distractivă

14:30-16:00 Concursuri bazate pe știință

16:00-18:00 Știința distractivă

10:00-12:00 - Patinaj cu role (pistă role)

11:00 - „Hocus Pocus”, spectacol de magie și ventrilocie

12:00-15:00 - FUGI ÎN CURTEA ȘCOLII

12:00 -14:00, 16:00 -18:00 - Pictură pe față și modelaj baloane

12:00 -14:00, 16:00 -18:00 - Figurație artistică mascote: Patrula cățelușilor

12:00-18:00 - Tu știi să acorzi primul ajutor?

12:00-12:20 - Dans majorete tradiționale cu pom-poni - Majoretele Deja-Vu

12:30-13:00 - Clasa de Zumba

13:00-13:15 - Majorete Eclipse cadete, junioare și senioare

15:00-16:30 - Lecție de dans în aer liber - bachata

17:00 - Andy Morison

Tururi ghidate

11:00-13:00 - Re-descoperim Clujul - Tur ghidat al centrului Clujului

11:00-13:00 - Arhitectură religioasă și diversitate confesională

11:00-13:00 - Cluj-Napoca - the Treasure City

18:00-20:00 - Cluj-Napoca - the Treasure City

Campus USAMV

10:00-19:00 - Zilele Horticulturii Clujene, ediția a II-a

11:00-13:00 - Happy tails in the campus - sesiuni cu câini de terapie

Biblioteca Centrală Universitară

09:00-20:00 - Expoziția „Ocolul Pământului în peste 150+ de șahuri”

10:00-13:00 - Șahul pentru toți

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

10:00-18:00 - Expoziția „Istoriile Clujului”

10:00-18:00 - Expoziția „Zei și Muritori din Egiptul Antic”

10:00-18:00 - Expoziția „Incursiuni dacice în spațiul virtual”

10:00-18:00 - Expoziția „Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia”

Muzeul de Artă

10:00-17:00 - Expoziția permanentă Galeria Națională

10:00-17:00 - Expoziția temporară Székely Annamária „Realitatea oglindită / Tükrözött valóság”

10:00-17:00 - Expoziția temporară de grup „Ecouri din sacralitate”

10:00-17:00 - Expoziția temporară Horia Paștină „Cruce, iubire de frumos”

10:00-17:00 - Expoziție temporară de grup „În Mormânt, Viață”

10:00-17:00 - Expoziție retrospectivă „Egon Marc Lövith”

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

16:00-20:00 - Târg de mai - artiști locali și produse realizate cu mult bun gust

