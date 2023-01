Sperietură de zile mari pentru solistul trupei Hara. De ce l-au căutat polițiștii clujeni de la Crimă Organizată? „Am înghețat!”

Solistul trupei Hara, Flavius Buzilă, a avut parte de o sperietură de zile mari în dimineața zilei de miercuri. Polițiștii de la Crimă Organizată l-au căutat pentru o piesă.

Trupa Hara filmând piesa „Ne vedem la Cluj” - Foto: YouTube - Trupa Hara

Flavius Buzilă, solistul trupei Hara, și-a început ziua de miercuri, 25 ianuarie, cu momente de tensiune și apeluri pierdute de la Primărie și de la un număr necunoscut.

Artistul a aflat de la Primăria Clujului că polițiștii de la secția pentru Combaterea Crimei Organizate îl căutau, însă nu știa ce a făcut greșit. I s-a comunicat că „este urgent” și trebuie să-i sune înapoi:

„9 dimineața și deja am 5 apeluri pierdute. Două de la Primăria Cluj, trei de la un număr necunoscut. Ce o fi cu disperarea asta? Sun la Primărie, mi se spune precipitat:

Domnul Buzilă, vă caută de la Poliție!!

De la Poliție? Pe mine??

Da, da, o doamnă comisar, a zis că e foarte urgent, părea ceva serios!! A sunat la noi că nu dădea de dumneavoastră!! Să sunați repede înapoi, vă rog!!

Am înghețat. Ce naiba am făcut?? Cu mintea încă în ceață de la somn apelez numărul necunoscut, în timp ce încerc să fac rapid recensământul tuturor faptelor și acțiunilor mele din ultimul timp. E drept că nu am plătit încă gazul și m-am certat cu băieții de la gunoi, dar totuși... Răspunde o doamnă cu voce gravă:

Bună dimineața, domnul Buzilă, în sfârșit vă găsesc!

«Hai că am început bine» mă gândesc.

Sunt de la Inspectoratul Județean de Poliție, secția Combaterea Crimei Organizate!

Alarma creierului începe să țiuie: «Crimă organizaatăă?» Doamna începe să îmi explice foarte serios cu ce se ocupă departamentul de crimă organizată, cât e de important ceea ce fac acolo și ce rezultate urmăresc. «E clar!! Mă pregătește acum! Să vezi ce mi-o dă imediat! Ce mama naibii am făcut?? Chiar așa m-am îmbătat de ziua mea, de nu mai țin minte??» Doamna continuă cu explicațiile și îmi spune că pentru acțiunea pe care urmează să mi-o comunice a fost nevoie și de celelalte departamente ale Poliției. «Ai de capul meu, da' scrie Cosa Nostra pe fruntea mea, sau ce?? Sunt din clanul Buzilenilor acum??» urlu în sinea mea. Doamna spune că va fi nevoie chiar și de colegii de la Pompieri și Ambulanță”, își povestește peripeția Flavius Buzilă pe pagina de Facebook.

După ce a fost cuprins de panică și confuzie, solistul trupei Hara a aflat că situația nu este atât de gravă precum credea. Polițiștii îl căutau ca să-l roage să le permită să folosească piesa „Ne vedem la Cluj”:

„Tot eul meu interior e în fibrilații în timp ce sinele meu divin începe să recite obsesiv «Înger, îngerașul meu».

Domnule Buzilă, mai sunteți, mă mai auziți?? se aude vocea doamnei comisar.

Da, doamnă, din păcate da...

Așa! Deci haideți să vă spun despre ce este vorba!

Spuneți, doamnă, nu știu cu ce vă pot ajuta, dar sunt resemnat...

Domnule Buzilă, sunteți chiar pion principal!

Ok. Cu mâna dreaptă tremurând trag o foaie și încep să îmi scriu testamentul, iar stânga tastează nevrotic un mesaj: «Mama, iartă-mă! Te iubesc!»

Spuneți, doamnă, vă ascult...

Facem un proiect comun mare, toate departamentele, cu un video de prezentare a orașului și e urgent! Ne dați voie să folosim piesa «Ne vedem la Cluj», vă rog mult? Suntem mari fani cu toții!!”, explică solistul trupei Hara.

