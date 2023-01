Cuplu din Cluj, jecmănit în Italia de o firmă de închirieri auto! 1700 de euro pentru câteva ore de plimbare cu maşina

Un cuplu din Cluj acuză că a fost jecmănit de o firmă de închirieri auto când se afla în city break în Italia. Experiența halucinantă i-a costat 1700 de euro.

Mașina închiriată în Catania de cuplul din Cluj jecmănit / Foto: g4media.ro - arhiva personală a cuplului

Alin și Ștefana, un cuplu din Cluj care a ales să-și petreacă o vacanță de câteva zile în Italia, au trăit o experiență halucinantă în Catania. Aceștia susțin că au fost jecmăniți de o firmă de închirieri auto, după ce au închiriat o mașină pentru câteva zile, scrie g4media.ro.

Cuplul a achitat suma pentru închirierea mașinii înainte de a ajunge în Italia, însă când au mers să ridice mașina au fost anunțați că autoturismul respectiv nu este disponibil și trebuie să ia altul, pentru care au fost nevoiți să mai achite 100 de euro. Alin susține că a cerut și o asigurare casco pentru mașina închiriată.

„Am ajuns în centrul orașului Catania, unde aveam cazarea (…) Mi s-a recomandat să parchez într-o parcare publică. Am lăsat mașina pe un loc de parcare, am achitat parcarea pentru toată noaptea, iar un băiat destul de agitat mi-a cerut insistent să îi dau 2 euro pentru a avea grijă de mașină. I-am dat ca să scap de el, pentru că mă trăgea de mână destul de agresiv și a plecat nemulțumit că nu aveam și țigări”, povesteşte Alin pentru sursa citată.

Cum a fost jecmănit cuplul din Cluj în Italia

Însă, ziua următoare cei doi s-au trezit cu mașina avariată, iar din acel moment au început să fie furați cu adevărat, după spusele celor doi:

„Maşina nu mai avea stopuri, dar era închisă și fără o urmă vizibilă de spargere. Am constatat apoi că dispăruseră și roata de rezervă, triunghiul reflectorizant, trusa medicală, actele mașinii și câteva obiecte personale lăsate în portbagaj. Am sunat imediat firma de închirieri și mi s-a spus să fac plângere la poliție și apoi să duc mașina la sediul lor de la aeroport. Am făcut plângerea, iar când am înapoiat mașina mi s-a spus că nu este asigurată decât în caz de accident și nu de furt și că în acea noapte avuseseră loc mai multe furturi asemănătoare. Mi-au spus că îmi vor reține de pe card încă 800 de euro, pe lângă garanția de 250 de euro. Am acceptat, asumându-ne că nu am citit regulamentul lor de pe site, cu toate că era, zic eu, normal să ne spună acest «mic detaliu» la închirierea mașinii. Problemele au continuat însă. Aceeași firmă a încercat să mai retragă 1200 de euro de pe cardul pe care îl prezentasem la închiriere, fără să fiu înştiinţat. Banca a respins tranzacţia, care probabil, i s-a părut suspectă. După ce am revenit acasă, povestea a continuat. Am primit o factură estimativă de 1209 euro. Am cerut o factură reală, nu estimativă, dar nu am mai primit niciun răspuns. Mai apoi, la 2 săptămâni după închirierea mașinii m-am trezit cu alți bani retrași de pe card, la două intervale orare diferite: 400 de euro și apoi 90 de euro au fost sumele retrase de aceeași firmă. Am trimis un mail în care am cerut justificarea acestor sume, dar nu am primit nici un răspuns”, explică Alin pentru g4media.ro.

Alin a spus că pentru închirierea mașinii a achitat 200 de euro, iar pe garanție o altă sumă de 250 de euro. Chiar dacă mașina a fost spartă în prima noapte, cuplul nu și-ar fi recuperat banii pentru restul zilelor (au plătit pentru 4 zile) și nici garanția. Totodată, firma le-ar mai fi luat 800 de euro, după care 490 de euro, fără să îi anunțe. În total, firma i-ar fi jecmănit de peste 1700 de euro pentru câteva ore de plimbare cu acea mașină, scrie sursa citată.

Conform unui ghid de călătorie al Washington Post Italia se numără printre țările cu cele mai multe înșelătorii cu închirierile auto, plasându-se pe aceeași listă cu Thailanda, Vietnam, Philipine.

CITEȘTE ȘI: