Trupele mari ocolesc Clujul. Noroc cu Electric Castle și Untold!

Depeche Mode, Pantera, Deep Purple, Eros Ramazzotti şi The Hollywood Vampires se numără printre artiştii care şi-au programat concerte în 2023 la Bucureşti. La Cluj, oferta este mai săracă!

Publicul Electric Castle. Sursă foto Facebook Electric Castle

În afara festivalurilor Electric Castle și Untold, unde organizatorii au anunțat deja primele nume și cu siguranță vor urma și alți artiști de calibru, concertele unor trupe de calibru „din afară” se lasă așteptate.

Pe 20 ianuarie, trupa Alternosfera se reîntoarce la Cluj, cu un concert în care fanii sunt invitaţi să asculte cele mai îndrăgite piese, la Form Space, începând cu ora 21.00. Alternosfera lansează Bonjour Madame, noul single de pe viitorul album.

Pe 21 ianuarie, Luna Amară prezintă publicului de acasă noul single „Ne iubim mai mult când dormim”. Concertul va avea loc Hardward Pub de la ora 21.00.

Pe 3 februarie, Șuie Paparude susține un concert în Form Space, urmând ca pe 10 februarie în aceeași locație să cânte Goran Bregović și Wedding and Funeral Orchestra.

Primăvara 2023 va debuta la Cluj-Napoca cu nu mai puțin de 4 concerte susținute de André Rieu, însoțit de 60 de muzicieni ai orchestrei Johann Strauss Orchestra. Artistul a stabilit și un nou record având nu mai puțin de patru concerte consecutive pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 1, 2, 3 și 4 martie 2023.

Pe 6 martie, Irina Rimes vine la Casa de Cultură a Studenților.

Celebrul grup suedez de industrial metal, Deathstars cântă pe 23 martie 2023 la Form Space. Katakylsm si Soilwork pornesc în 2023 în turneu european și ajung pe 18 aprilie la Cluj-Napoca în Form Space.

Trooper pornesc turneul de promovare pentru albumul „X”, turneu care ajunge și la Cluj-Napoca pe 23 aprilie în Hardward Pub.

Lord of the Dance revine la Cluj-Napoca, pe scena Sălii Polivalente BT Arena pe 18 mai 2023 cu spectacolul aniversar „25 years of standing ovations”. Cu milioane de fani în lume, Michael Flatley este considerat la nivel mondial drept un geniu al dansului.

Artistul italian Zucchero este aşteptat pe 8 iulie cu un show pe Cluj Arena. Evenimentul face parte din turneul de promovare a albumului „D.O.C.”.

Primele nume confirmate la Electric Castle 2023

Primii artiști anunțați pentru ediția cu numărul 9 al festivalului Electric Castle care va avea loc în perioada 19-23 iulie 2023 sunt The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, Pendulum, Peggy Gou, Sigur Rós, Nothing But Thieves, REZZ, YUNG LEAN, Netsky, Tash Sultana sau Subcarpați.

Imagine Dragons la Untold 2023!

Trupa Imagine Dragons vine pentru prima dată în România, anul viitor, la festivalul Untold! Organizatorii anunță astfel o premieră pentru țara noastră și primul live-act major pentru cea de-a 8-a ediție Untold, care va avea loc între 3 și 6 august 2023, în Cluj-Napoca. Piesele „Thunder” și „Whatever It Takes” au ajuns pe locul 1 în Billboard Hot Rock Songs, fiind piesele cu cele mai multe săptămâni de prezență consecutivă în fruntea topului american.

Unul dintre cei mai iubiți artiști din line-up-ul Untold, Armin van Buuren, se întoarce pe scena principală a festivalului, în 2023. Olandezul a fost prezent în line-up-ul festivalului încă de la prima ediție, din 2015. Armin van Buuren s-a aflat, pentru 21 de ani la rând, în lista primilor cinci DJ ai lumii si a reușit ca la fiecare apariție live pe Cluj-Arena să construiască o relație specială cu fanii festivalului Untold. La ediția aniversară din 2019, artistul a pregătit pentru fanii festivalului un show istoric de șapte ore și jumătate, care a debutat cu Imnul României.

CITEȘTE ȘI: