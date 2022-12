Așteptarea a luat sfârșit. Primele nume confirmate la Electric Castle 2023. VIDEO

George Ezra, The Chemical Brothers, Iggy Pop, Subcarpați se află printre primele nume confirmate la ediţia de anul viitor al festivalului Electric Castle.

George Ezra, The Chemical Brothers, Iggy Pop, Subcarpați și mulţi ani sunt primele nume confirmate la ediţia de anul viitor al festivalului Electric Castle/ Foto: The Chemical Brothers/Facebook

Electric Castle a anunțat primele nume care vor urca pe scena festivalului în cea de-a noua ediție.

Astfel, primii artiști anunțați pentru ediția cu numărul 9 al festivalului Electric Castle care va avea loc în perioada 19-23 iulie 2023 sunt The Chemical Brothers, Iggy Pop, George Ezra, Pendulum, Peggy Gou, Sigur Rós, Nothing But Thieves, REZZ, YUNG LEAN, Netsky, Tash Sultana, Subcarpați și mulți alții.

„Numește trei prieteni într-un comentariu și distribuie videoclipul pentru a avea șansa de a câștiga 4 X GA .

Câștigătorul va fi anunțat sâmbătă la prânz”, au scris organizatorii Electric Castle pe Facebook.

Biletele pentru EC9 se pot achiziționa de AICI.

Peste 272.000 de persoane au participat la EC#8

Peste 272.000 de participanți au celebrat muzica pe domeniul Castelului Banffy, la cea mai mare ediție din istoria festivalului. Festivalierii își pot cumpăra deja bilet pentru ediția următoare.

5 zile de festival, 10 scene, 300 de artiști și peste 272.000 de participanți: așa arată bilanțul final al celei de-a 8-a ediții Electric Castle. Ediția cu cel mai divers line-up s-a întors în 2022 acasă, pe domeniul Banffy din Bonțida, și a demonstrat, pentru încă o dată, că nu există granițe reale atunci când muzica devine limbajul nostru comun.

A fost nevoie de 500 de tiruri de materiale, peste 350 de containere, 23.000 de metri pătrați de corturi și peste 150 de Km de cabluri de rețea pentru ca ediția din acest an să prindă contur. De buna ei desfășurare s-a ocupat o echipă de 2500 de oameni, din care au făcut parte 850 de voluntari.

Gorillaz, producția cea mai complexă din programul festivalului, a adus pe aceeași scenă 16 artiști, însoțiți la Bonțida de o echipă tehnică de 40 de oameni. Doar pentru a acoperi nevoile tehnice ale acestora, pe scenă a fost nevoie de peste 10 tone de echipament de show dedicate.

Cele 5 zile de festival le-au readus spectatorilor experiența autentică #EC, cu petreceri fără întrerupere și trupe care au făcut istorie, invitate în premieră în România. Pentru a o savura pe deplin, 15.000 de participanți au devenit cetățeni ai Electric Village - campingul amenajat de organizatori în proximitatea festivalului, iar alți 10.000 de oameni s-au cazat în casele și curțile sătenilor din Bonțida.

Ziua de duminică a fost și ultima în care participanții s-au putut bucura de experiențele pregătite de organizatorii și partenerii festivalului la această ediție. Peste 15.000 de oameni au văzut #EC8 de la înălțime și au surprins imagini spectaculoase din Royal Wheel, iar alți 10.000 de participanți s-au distrat în bumper cars și în carusel. Zecile de activități oferite in festival au fost testate, zi de zi, de zeci de mii de oameni.

