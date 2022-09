S-a lansat iPhone 14! Apple şi-a prezentat și noile ceasuri inteligente: senzori de temperatură şi detectarea accidentelor. VIDEO

Apple a prezentat noile telefoane iPhone 14, care vin în versiuni cu ecrane de 6,1 inci, respectiv 6,7 inci și costă de la 799 dolari în SUA. În premieră, userii vor putea trimite mesaje de urgență prin satelit, când sunt într-o zonă fără semnal, opțiunea fiind disponibilă în SUA și Canada, din noiembrie.

Prețuri și caracteristici

Prețurile iPhone 14 pornesc în SUA de la 799 dolari, iar la iPhone 14 Plus (cu ecran de 6,7 inci), de la 899 dolari. Ambele pot fi comandate din 9 septembrie, dar livrările încep la date diferite: 16 septembrie pentru iPhone 14 și 7 octombrie pentru iPhone 14 Plus.

Apple nu a mai lansat și un succesor pentru iPhone 13 mini, deci nu mai este un iPhone nou cu ecran de sub 6 inci. iPhone 14 are ecran de 6,1 inci, iar iPhone 14 Plus, de 6,7 inci.

iPhone 14 Pro costă de la 999 dolari, iar iPhone 14 Pro Max, de la 1.099 dolari. Pot fi comandate din 9 septembrie și se livrează începând cu 16 septembrie. Modelele Pro vin cu schimbări de design, au ecrane „always on” și senzorul camerei este de 48 MP. iPhone 14 Pro are ecran de 6,1 inci, iar Pro Max, de 6,7 inci.

Modelele iPhone 14 și 14 Plus folosesc procesorul A15 Bionic care este și pe iPhone 13, în timp ce modelele de top 14 Pro și Pro Max au noul A16 Bionic.

Conexiune satelit și detecție accidente

iPhone are pentru prima oară conexiune la sateliții de comunicații, astfel că în situații de urgență și în locuri izolate, unde nu mai este rețea mobilă, antena iPhone 14 se poate conecta la sateliți și userii pot trimite scurte mesaje SOS, pentru a putea fi găsiți.

Noile iPhone au și funcția Crash Detection și, în caz că telefoanele detectează faptul că posesorul a fost implicat într-un accident auto sever, pot apela automat serviciile de urgență. Telefonul poate detecta faptul că s-a produs un accident grav cu ajutorul giroscopului, accelerometrului și a senzorilor.

Apple şi-a prezentat noile ceasuri inteligente – Series 8, SE şi Ultra: Senzori de temperatură, monitorizarea menstruaţiei şi detectarea accidentelor

Noile ceasuri Apple încearcă să atragă utilizatorii cu noi funcţii de sănătate şi siguranţă, precum senzorii de temperatură, monitorizarea menstruaţiei şi detectarea accidentelor.

Apple Watch Series 8 are doi senzori de temperatură care pot face măsurări precise la fiecare cinci secunde. Măsurarea temperaturii va fi folosită în scopul monitorizării menstruaţiei, funcţie ale cărei date sunt criptate, potrivit news.ro.

O altă noutate este detectarea accidentelor cu ajutorul senzorilor. Aceasta va rula automat doar în momentul care ceasul depistează că utilizatorul merge cu maşina, pentru a nu consuma mai multă energie decât este necesară.

Vor exista două versiuni Series 8, care vor fi lansate pe 16 septembrie. Versiunea cu GPS va costa 400 de dolari, în vreme ce cea dotată şi cu conexiune de date va fi disponibilă pentru 500 de dolari.

Cel mai ieftin ceas lansat anul acesta de Apple este Watch SE, care va costa 250 de dolari, respectiv 300 de dolari în cazul versiunii cu date mobile. Acest model nu beneficiază de un cip nou, precum Series 8, însă, va avea unele din funcţiile noi, precum detectarea accidentelor.

Marea noutate este Apple Watch Ultra. Construit din titan, acesta este promovat ca un ceas robust, care poate fi folosit în condiţii extreme. La 49 de milimetri, acesta este şi semnificativ mai mare decât restul modelelor.

Apple spune că modelul Ultra are cel mai precis GPS şi că acesta este folosit pentru a crea un istoric al deplasării, care poate fi refăcut în cazul în care utilizatorul se rătăceşte. Bateria ar trebui să ţină 36 de ore şi să ajungă chiar la 60 de ore cu ajutorul unui nou mod de reducere a consumului de energie.

Acest model va putea monitoriza o serie întreagă de noi activităţi. Apple a pus accent în prezentare pe scufundările recreative (scuba diving) arătând atât cum poate fi monitorizată scufundarea, ci şi că ceasul rezistă la mari adâncimi.

Apple Watch Ultra va fi disponibil din 23 septembrie şi va costa 800 de dolari.

Pe canalul de YouTube unde Apple a transmis live lansarea erau 1,5 milioane de oameni care urmăreau la ora 20.00 când a început conferința. La ora 21, când Apple a început să vorbească despre iPhone erau peste 2,5 milioane de privitori, iar la 21.20 erau peste 3 milioane, scrie hotnews.ro.

iPhone 14 are procesor mai puternic, baterie cu autonomie mai bună și cameră foto mai performantă.

Câteva cifre

Lansarea iPhone 14 vine într-un moment economic complicat, în care inflația este mare, prețurile au crescut la totul și oamenii se tem de facturi mari la energie la iarnă.

Apple vinde anual peste 200 de milioane de iPhone-uri în lume, iar prețul mediu al unui telefon a crescut cu peste 150 de dolari după toamna lui 2020 când, la iPhone 12 au debutat primele telefoane Apple cu 5G.

Cât a obținut Apple din vânzarea de telefoane iPhone

2021: 191 miliarde dolari

2020: 137 miliarde dolari

2018: 164 miliarde dolari

2015: 155 miliarde dolari

2013: 91 miliarde dolari

2010: 25 miliarde dolari

