Joi începe Jazz in the Park! TOT ce trebuie să știi despre festival, de la acces, bilete și scene

Joi, 1 septembrie, începe festivalul Jazz in the Park. Peste 50 de artiști din 14 țări vor ajunge în Orașul din Inima Transilvaniei.

Ediția aniversară a festivalului Jazz in the Park, festival deținător al titlului Europe’s Best Small Festival, începe joi 1 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

Festivalul își va deschide porțile începând de la ora 17:00.

Cum ajungem în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca?

Deoarece Parcul Etnografic se află situat într-o zonă cu trafic intens, participanții la festival sunt sfătuiți de către organizatori să nu vină cu mașinile proprii, ci cu mijloacele de transport în comun.

Pentru evitarea aglomerației, cursele pe linia 37 care opresc în zona Parcului Etnografic au fost suplimentate. Potrivit organizatorilor Jazz in the Park, pentru zilele de 1 și 2 septembrie, autobuzul 37 circulă în regim normal, din 20 în 20 de minute. Pentru zilele de 3 și 4 septembrie va suplimenta numărul de curse, autobuzele circulând din 30 în 30 de minute începând cu ora 13:30. Ultimul autobuz pleacă din stația de la Mihail Viteazul Est la 22:20.

De asemenea, festivalierii pot ajunge în cartierul Grigorescu cu autobuzele 26, 27, 28, 30, 41 și 44 în stația Alexandru Vlahuță, iar de acolo în 7-10 minute, pe jos, se ajunge la Parcul Etnografic.

Pe cei care vin cu bicicletele, vor exista suporturi speciale pentru legarea acestora.

Festivalierii care totuși doresc să vină cu mașina personală, organizatorii anunță folosirea parcării de la Tetarom, din vecinătatea Parcului Etnografic. Este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Pe durata festivalului, este permisă folosirea oricăror locuri de parcare, cu excepția celor expres marcate ca fiind rezervate.

Bilete și abonamente la Jazz in the Park

Accesul la festival se face pe baza biletelor și abonamentelor puse în vânzare online pe iabilet.ro, pe iabilet.ro/retea și pe www.jazzinthepark.ro. Biletele se vor putea cumpăra în perioada festivalului și de la intrarea în Parcul Etnografic, până la ora 22:00, iar după ora 22:00 doar din fața Night Stage. Biletele de o zi și abonamentele acoperă participarea și la concertele de pe Night Stage. Cei care doresc să participe doar la concertele de la această scenă o pot face pe baza unui bilet de o zi.

Copiii sub 14 ani pot intra gratuit, dar trebuie să fie însoțiți de minimum un adult posesor al unui abonament sau al unui bilet valabil pentru ziua respectivă. Informații despre prețul biletelor se găsesc aici.

Lista lucrurilor INTERZISE și acceptate în perimetrul festivalului

Organizatorii au anunțat o listă cu obiectele pe care le putem avea asupra noastră când intrăm în festival.

Cu ce obiecte se poate intra în festival:

Ghiozdane

Aparate foto și video profesionale

Medicamente cu prescripție medicală

Steaguri și selfie stick-uri

Maximum 500 ml apă în sticlă sigilată

Umbrele (dar nu pot fi deschise în fața scenei)

Pături

Hamace

Cosmetice, inclusiv SPF și deodorante

Obiecte INTERZISE în festival:

Droguri

Mâncare și băutură

Alcool

Cuțite, bricege sau arme de orice fel

Artificii sau orice fel de explozibil

Trotinete, skateboard-uri, Segway sau Hoverboard

Graffiti, stickere sau obiecte publicitare

Boxe portabile

Drone

Fumatul țigărilor pe bază de tutun, doar în locuri special amenajate

Având în vedere că Parcul Etnografic adăpostește monumente de patrimoniu din lemn, care poate lua foc foarte ușor, fumatul țigărilor convenționale este permis doar în două zone special amenajate și indicate pe harta festivalului. În afara acestor zone, participanții la festival pot utiliza doar dispozitive de vapare a tutunului.

Utilizatorii de produse pe bază de tutun încălzit, care nu produc fum sau scrum, pot folosi aceste dispozitive în toate zonele festivalului.

De asemenea, în cadrul festivalului este permis accesul cu animale de companie, cu condiția ca acestea să fie ținute în lesă și să se păstreze curățenia spațiului în urma lor.

Artiști și programul pe zile

Festivalul îşi va deschide porţile pentru public joi, de la ora 17:00, concertele din prima zi urmând să înceapă de la ora 18:00.

Peste 50 de trupe vor concerta la ediţia a X-a a Festivalului Jazz in the Park, care se va desfăşura în perioada 1-4 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

Programul pe zile

Joi, 1 septembrie

Backyard Stage: 18:00 Bogdan Vaida, 19:00 Trigon, 21:00 Mircea Tiberian Trio

Church Stage: 20:00 Shay Hazan, 22:00 The Comet is Coming

Young Stage: 20:00 Andrei Petrache Trio, 22:00 Răzvan Cipca Trio

Vinyl Stage: 18:00 Dodo

Night Stage: 22:00 Ezirk & Iorga

Vineri, 2 septembrie

Backyard Stage: 18:30 Marta Popovici, 19:00 Erk Truffaz Quartet, 21:00 Yussef Dayes

Church Stafe: 17:30 Luiza Zan Duo, 19:30 Jazzbois, 22:00 Amadou &Mariam

Young Stage: 17:30 Sidewalk Troubadours, 19:30 Purple Jam, 22:00 Anna Hauss

Vinyl Stage: 18:00 The Electors

Night Stage: 22:00 Bully & GUTS

Sâmbătă, 3 septembrie

Backyard Stage: 14:30 7th Sense, 16:30 Ganna, 18:30 Skalpel, 20:30 Avishai Cohen Quartet

Church Stage: 17:30 Apifera, 19:30 Mădălina Pavăl Orchestra, 22:00 Asaf Avidan

Young Stage: 15:30 Funck You!, 17:30 Zaharenco, 19:30 Alex Cos & Alex Munte Duo

Vinyl Stage: 16:00 Lazy Boys (Dubase & Rogvaiv)

Night Stage: 22:00 Ufe & Karak

Duminică, 4 septembrie

Backyard Stage: 14:30 Maria Șimandi, 16:30 Elena Mândru Quartet, 18:30 Teodora Enache-Brody, 20:30 Roberto Fonseca Trio

Church Stage: 17:30 Blazzaj, 19:30 London Afrobeat Collective, 22:00 Dhafer Youssef

Young Stage: 15:30 Yesterdays, 17:30 Edina & Friends, 19:30 Koszika JazzFolk Duo

Vinyl Stage: 16:00 DJ Klaus EB, 20:00 Andi Moisescu, 21:00 DJ Klaus EB

Night Stage: 22:00 Puiu & Socol

Aftermovie create de festivalieri

Pe lângă concertele de pe cele cinci scene din parc, Church Stage, Backyard Stage, Young Stage, Vinyl Stage și Night Stage, zonele din Parcul Etnografic vor fi animate de tot felul de activități. Pasionații de viniluri își vor putea întregi colecțiile dacă vor face o plimbare prin târgul de viniluri, iar cei care vor dori să învețe să bată la tobe sau să cânte la diferite instrumente vor putea să participe la lecțiile de muzică. Înscrierile se fac ăe loc, iar lecțiile vor dura câte o jumătate de oră.

Muzica va fi prezentă nu doar pe scene, ci și într-una din bisericile parcului. Este vorba de Biserica lui Horea, care a fost construită în satul Cizer (Sălaj), în 1773, de o echipă de dulgheri îndrumată de cel ce avea să devină conducătorul răscoalei din 1784. Interiorul acesteia va fi transformat de către Nagarro în cameră de audiții sub numele Listening Church, unde se vor putea testa diferite sisteme audio marca Acoustic Density.

Muzica va sta și în centrul Întâlnirilor pe prispă, seria de dezbateri și care va aduna la un loc artiști, producători de sisteme audio, jurnaliști, psihologi și organizatori de evenimente. Ei vor discuta despre cum ne ajută muzica în situații de criză, despre cum poate schimba jazzul o comunitate sau cum se mai ascultă muzică azi, dacă mai există jurnalism cultural în România și încotro se îndreaptă industria evenimentelor după doi ani de pandemie. Tot în cadrul dezbaterii, publicul va avea ocazia să-i asculte și să le pună întrebări unora dintre artiștii prezenți pe scenele festivalului, precum trompetistul Avishai Cohen, Anna Hauss, nominalizată la Emmy pentru piesa compusă pentru serialul The Queen’s Gambit, și membrii trupei London Afrobeat Collective.

Pe lângă muzică, gurmanzii vor avea de unde alege. Pe lângă tradiționalul food court, trei dintre curțile Parcului Etnografic vor fi transformate în restaurante pop-up. În plus, cei care preferă picnicurile în aer liber vor avea la dispoziție o piață cu produse locale, de unde își vor putea cumpăra brânză, roșii și alte bunătăți pe care să le savureze pe pături.

Pe lângă cele menționate mai sus, festivalierii vor avea la dispoziție ateliere de olărit, târgul de artizanat și zonele dedicate copiilor. În Curtea Kiddo Care vor găsi jucării neconvenționale și vor avea la dispoziție materiale naturale pentru a-și putea crea propriile jocuri.

Publicul prezent la Jazz in the Park se va putea implica și în crearea unui aftermovie despre festival. Pentru asta, persoanele care doresc să filmeze vor trebui să meargă la standul People’s Aftermovie by Mega Image, unde li se va da o cameră GoPro cu care vor putea imortaliza, timp de 45 de minute, diferite momente din experiența lor în festival. La înapoierea camerei, vor primi un voucher, pentru a se bucura de un produs din festival. Filmările vor fi puse cap la cap, după festival, de echipa Jazz in the Park, care va distribui mai apoi aftermovie-ul pe canalele proprii de comunicare.

