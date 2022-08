Jazz in the Park începe joi la Cluj-Napoca! Festivalul este aproape SOLD-OUT

Festivalul Jazz in the Park începe joi, 1 septembrie, în Cluj-Napoca. Organizatorii anunță că aproape toate biletele s-au vândut.

Festivalul Jazz in the Park se întoarce săptămâna viitoare cu numeroase concerte.

Organizatorii au anunțat pe pagina lor oficială de Facebook că 70% dintre bilete au fost deja vândute.

„Uite o veste bună atunci când ai locuri limitate. Mai avem câteva bilete și abonamente. Grăbiți-vă și luați-le pâna mai sunt”, au transmis organizatorii.

Artiștii prezenți la festival vor concerta pe cele cinci scene ale festivalului, din care patru, Church Stage, Backyard Stage, Young Stage și Vinyl Stage, se găsesc în perimetrul Parcului Etnografic, iar cea de-a patra, Night Stage, se află în exterior, în imediata apropiere a intrării laterale în Parc. Această scenă este dedicată mai ales artiștilor DJ.

Accesul la festival se face pe baza biletelor și abonamentelor puse în vânzare online AICI. Biletele de o zi și abonamentele acoperă participarea și la concertele de pe Night Stage, chiar dacă scena nu este în interiorul Parcului. Cei care doresc să participe doar la concertele de la această scenă o pot face pe baza unui bilet de o zi. Biletele se vor putea cumpăra și de la fața locului, însă pentru evitarea cozilor, organizatorii recomandă cumpărarea lor din timp.

Pentru ca publicul să se poată bucura la maximum de experiența Jazz in the Park așa cum și-o doresc organizatorii, capacitatea Parcului Etnografic a fost limitată la 5.000 persoane. Copiii sub 14 ani pot intra gratuit, dar trebuie să fie însoțiți de minimum un adult posesor al unui abonament sau al unui bilet valabil pentru ziua respectivă.

52 de trupe din 14 țări, pe scena festivalului Jazz in the Park

52 de trupe din 14 țări vor participa la ediția din acest an a festivalului Jazz in the Park.

Organizatorii Jazz in the Park prezintă publicului și programul pe zile:

Joi, 1 septembrie:

The Comet is Coming, Mircea Tiberian Trio, Shay Hazan, Trigon, Bogdan Vaida, Răzvan Petrache Trio, Andrei Petrache Trio, Dodo, Ezrik și Iorga

Vineri, 2 septembrie:

Yussef Dayes, Erik Truffaz Quartet, Amadou&Mariam, Luiza Zan Duo, Marta Popovici, Anna Hauss, Jazzbois, Purple Jam, Sidewalk Troubadours, Guts, The Electors și Bully

Sâmbătă, 3 septembrie:

Asaf Avidan, Avishai Cohen Quartet, Skalpel, Apifera, Mădălina Pavăl Orchestra, Ganna, 7th Sense, Alex Cos & Alex Munte Duo, Zaharenco, Funk You!, Lazy Boys, UFe și Karak

Duminică, 4 septembrie:

Dhafer Youssef, Roberto Fonseca Trio, Teodora Enache-Brody, Elena Mîndru Quartet, London Afrobeat Collective, Blazzaj, Koszika Jazz Folk Duo, Edina & Friends, Maria Șimandi, Andi Moisescu, Iulian Matei, DJ Klaus EB , Puiu și Socol.

