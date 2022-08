Final grandios la UNTOLD! Cum s-au văzut artificiile din mijlocul mulțimii! VIDEO

Ediția cu numărul al șaptelea al festivalului UNTOLD s-a încheiat cu un extraordinar foc de artificii. Dacă persoanele din tribune au simțit emoții în momentul ceremoniei, cei de pe gazonul de pe Cluj Arena au fost în extaz.

Ceremonia de închidere a festivalului UNTOLD/ Foto: monitorulcj.ro

Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronică a fost una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii Untold pentru cel de-al șaptelea capitol al poveștii trăite cu emoție pe Cluj-Arena. Artistul belgian a declarat că este îndrăgostit de magia pe care acest festival reușește să o recreeze la fiecare ediție și a pregătit pentru zecile de mii de fani un concept unic de show, dar și o versiune exclusivistă pentru clasicul „Are You With Me”.

Ceremonia de închidere pregătită de organizatori, eveniment care ocupă locul 5 în lume la categoria Best Electronic Festival, a fost un spectacol de emoție, lumină, focuri de artificii, lacrimi de bucurie, îmbrățisări între prieteni și mesajul: „Untold, are you with me?”

A fost un un moment care a transformat Cluj-Arena într-un univers unic și care a fost surprins perfect de Mr.TimeLaps.

Peste 360.000 de festivalieri au participat la ediția din acest an

Ultima zi a călătoriei prin universul magic Untold, ediția 2022, cea de-a patra zi de festival, a fost trăită cu un entuziasm imens de cei peste 90.000 de fanii veniți din toată lumea pentru a celebra dragostea pentru muzică, libertatea, toleranța și prietenia, alături de cei mai apreciați artiști naționali și internaționali.

Peste 360.000 de participanți au trecut pragul tărâmului magic în cele patru zile de festival.

Festivalierii au avut ocazia să-i asculte live pe J Balvin, Anne Marie, Hardwell, Steve Aoki și mulți alții.

