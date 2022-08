Ce să înțelegem din acest mesaj? Alin Tișe: „Probabil, anul viitor, Untold se va desfășura după alte reguli și în alte condiții”

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a scris un mesaj pe Facebook după terminarea Untold, unde menționează că „Probabil, anul viitor, se va desfășura după alte reguli și în alte condiții. Vom vedea!”

„Untold 2022 s-a terminat. Probabil, anul viitor se va desfășura după alte reguli și în alte condiții. Vom vedea! Am petrecut patru nopți fantastice pe Cluj Arena, împreună cu fmailia și câțiva prieteni, discret și cu bună dispoziție. Felicitări organizatorilor! Clujenii și cei care au venit la festival din diferite colțuri ale țării și ale lumii au creat o atmosferă extraordinară. Să ne revedem sănătoși!”, este mesajul lui Alin Tișe.

Contactat telefonic, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a spus că declarația lui nu trebuie interpretată în sens negativ.

„În fiecare an e o provocare să organizăm un astfel de eveniment. Mă refer în mod obiectiv la cum se va organiza evenimentul, cu mască, fără mască. Anul trecut au fost anumite condiții, anul acesta am avut alte provocări. E vorba de viață, în general, de pandemie”, a precizat Tișe pentru monitorulcj.ro.

Întrebat dacă s-au purtat discuții sau dacă se are în vederea mutarea Untold de pe Cluj Arena, Tișe a spus că nu se pune problema de așa ceva.

„Nu am scris mesajul cu conotații negative, dar dacă la asta duce cu gândul o să reformulez”, a mai spus Tișe.

Amploarea festivalului Untold şi veniturile de zeci de milioane de euro pe care le generează în comunitatea de la Cluj dau naştere în fiecare an la zvonuri privind viitorul evenimentului. Untold Festival este cel mai mare festival de muzică din România. Acesta se desfăşoară în fiecare an pe Cluj Arena, în oraşul Cluj Napoca. Prima ediţie a avut loc în august 2015, iar de atunci, an de an, au loc discuții despre mutarea festivalului în afara orașului. În ultimii ani, s-a vehiculat inclusive ideea mutării festivalului Untold de la Cluj.

