Lacrimi, emoții, nebunie. twenty one pilots, pentru prima dată în România, la Electric Castle

Twenty One Pilots este o trupă ce trebuie văzute live măcar o dată în viață, pentru a trăi lecții de show și muzică predate pe viu.

Aflați pentru prima dată în România, la Electric Castle, concertul twenty one pilots a început în forță cu piesa „Heathens”, soundtrack-ul initial de la filmul Suicide Squad, dar pe fundal, de această dată, au rulat imagini din serialul „Stranger Things”.

Pe piesa „Mulberry Street”, vocalistul Tyler Joseph a fost vizibil emoționat, ștergându-și de câteva ori lacrimile și mulțumind publicului încontinuu.

La un moment dat, toboșarul Josh Dun a cântat în mijlocul publicului.

Penultima piesă, și cea mai așteptată de miile de oameni adunați la scena principală, a fost „Stressed Out”.

Twenty One Pilots a scos, anul trecut, cel de-al 6-lea album din carieră – Scale and Icy – un material care conține exact amestecul de rock, rap si synth-pop pe care milioane de fani, inclusiv din România, îl așteptau pentru a completa deja celebrele hit-uri Stressed Out sau Ride.

Concertul lor a fost un amestec de haos și melancolie în doze intense.

Înainte de a urca pe scenă, Tyler Joseph și Josh Dun au fost prezenți la o conferință de presă. Toboșarul Josh Dun a lăudat festivalul Electric Castle și a spus că acesta e probabil cel mai cool nume de festival la care au cântat vreodată.

De asemenea, concertul pe care l-au susținut vineri seară la Electric Castle a fost ultimul din turneul lor european.

Twenty One Pilots este un grup muzical format din două persoane care provin din Ohio. Trupa a fost fondată în anul 2009 de către Tyler Joseph, împreună cu foștii membri Nick Thomas și Chris Salih, iar în prezent este formată din vocalistul Tyler Joseph și toboșarul Josh Dun.

În ceea ce privește stilul lor muzica, Twenty One Pilots aduce un mix de pian (uneori o tastatură electronică sau o orgă), sintetizator, tobe (uneori amestecat cu tobe electronice), voce, și, ocazional, la ukulele. Melodiile lor sunt, de obicei, bazate pe poeziile scrise de Joseph și Dun.

Piesele „Heathens” și „Ride” au peste un miliard de vizualizări pe YouTube, iar piesa și „Stressed Out” are peste 2,5 miliarde de vizionări. E singura trupă din istorie care are un disc de aur sau platină pentru fiecare piesă de pe două albume.

În ceea ce privește logo-ul trupei, Tyler Joseph a declarat într-un interviu în urmă cu mai mulți ani că scopul lor pentru a face muzică este „de a face oamenii să gândească", precum și să ii încurajeze să găsească bucurie în ceea ce au ajuns să creadă în viață.

CITEȘTE ȘI: