Ce concerte vor avea loc la Cluj în 2022? Cei mai așteptați artiști: Sting, Twenty One Pilots și Passenger

Anul 2022 vine cu concerte mult așteptate la Cluj. Printre artiștii care vor concerta în Cluj-Napoca și în apropiere se numără faimosul Sting, trupa Twenty One Pilots și Passenger.

Mai mulți artiști cunoscuți au confirmat că vor veni la Cluj-Napoca în 2022 și vor concerta dacă situația epidemiologică va permite acest lucru. Între numele mult așteptate se numără Sting, David Garrett și Hooverphonic.

Pe lângă aceste concerte și festivalurile Clujului vor aduce multe nume cunoscute. La Electric Castle vor veni Twenty One Pilots, iar pentru Form Days a fost reconfirmat Passenger.

Sting vine la Cluj-Napoca în martie 2022

Artistul britanic Sting va cânta la BT Arena în Cluj-Napoca pe data de 25 martie 2022, de la ora 19:00. Biletele au fost puse la vânzare și costă între 190 de lei și 490 de lei.

Concertul My Songs al lui Sting este un spectacol exuberant și dinamic, cu cele mai îndrăgite cântece ale sale, scrise de-a lungul carierei ilustre a celui care a câștigat 17 premii Grammy, atât cu The Police, cât și ca artist solo. Apreciat ca fiind un „spectacol magistral de la început până la sfârșit”, concertul „îi poartă pe fani într-o călătorie muzicală în timp”, cu „hituri precum „Fields of Gold”, „Shape of my Heart”, „Roxanne” și „Demolition Man” care punctează un show de neuitat”. De asemenea, fanii se vor putea bucura să asculte „Englishman In New York”, „Every Breath You Take”, „Roxanne”, „Message In A Bottle” și multe altele.

În turneu, Sting va fi acompaniat de un ansamblu electric, rock, format din Dominic Miller (chitară), Josh Freese (tobe), Rufus Miller (chitară), Kevon Webster (clape), Shane Sager (muzicuță) cu Melissa Musique și Gene Noble (backing vocals).

Zucchero

Cântărețul italian de muzică rock Zucchero va susține un concert la BT Arena din Cluj-Napoca pe data de 5 iulie 2022, de la ora 20:00. Cariera sa a debutat în Italia la începutul anilor '70. Zucchero a devenit cunoscut după ce a participat la mai multe festivaluri din Peninsulă, printre care și Sanremo.

În 2020, Zucchero a lansat piesa „September” în colaborare cu Sting. Melodia a fost scrisă în pandemie și este inclusă atât pe noul album al lui Zucchero, „D.O.C”, cât și pe LP-ul lui Sting, „Duets”.

De-a lungul carierei sale de peste 40 de ani a reușit să vândă peste 50 de milioane de albume și să cucerească întreaga lume. El este unul dintre cei mai bine vânduţi cântăreţi italieni. De asemenea, artistul a avut colaborări cu nume faimoase din industria muzicală: Luciano Pavarotti, Elton John, Bono, Andrea Bocelli, Joe Cocker şi Ray Charles.

Violonistul David Garrett

Concertele violonistului David Garrett, ce ar fi trebuit să se desfășoare în luna octombrie la București și Cluj, au fost reprogramate și vor avea loc în luna mai a anului 2022 în cadrul noului turneu internațional „ALIVE”. Artistul va concerta pe 20 mai 2022 la BT Arena din Cluj-Napoca.

Biletele pornesc în prezent de la 190 de lei și pot ajunge până la 650 de lei, după categorie.

„ALIVE” este celebrarea lui David Garrett, a revenirii sale pe scenă și a împărtășirii bucuriei unui concert live, se arată pe infomusic.ro. Programul concertului „ALIVE” 2022 cuprinde un mix de melodii ce ating sufletele oamenilor, de la piese celebre cum sunt „What a Wonderful World”, „Imagine” sau „Beauty and the Beast”, la imnuri rock precum „Enter Sandman” sau „Paint it Black”, și până la hituri antrenante ca „Happy” al lui Pharrell Williams, „Hit the Road Jack”, „Thriller”, „Bella Ciao” sau „Stayin’ Alive”, ce vor ridica publicul în picioare.

De asemenea, ca în toate concertele faimosului violonist David Garrett, muzica clasică și reinterpretările sale inovatoare vor avea rolul principal.

Concert Hooverphonic

Hooverphonic vine din Belgia la Cluj-Napoca, pe 22 ami 2022, ca să cânte la Form Space de la ora 19:00. Biletele costă între 89 de lei și 140 de lei.

În peste 20 de ani de activitate, Hooverphonic a lansat 10 albume și hit-uri precum „Mad About You”, „Eden” sau „2 Wicky” și a combinat stiluri muzicale precum trip hop-ul cu rockul alternativ și cu muzica electronică.

Piesele trupei au fost incluse pe soundtrack-urile multor filme precum CSI, La Femme Nikita, I Know What You Did Last Summer, Permanent Midnight, The Interview, Stealing Beauty sau Third Watch.

Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones, la EC

În 2022, la iubitul festival clujean Electric Castle vor veni trupe faimoase care trebuiau să concerteze la ediția din 2021, care s-a amânat. Astfel, pe 13-17 iulie 2022 la Bonțida vor cânta Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones.

Lansați în 2009, Twenty One Pilots sunt autorii celui mai bun album rock al ultimei decade, conform clasamentului întocmit de Billboard. Blurryface a înregistrat vânzări globale de 6,5 milioane albume și 4 discuri de platină. În topul Billboard al celor mai bune piese rock lansate în ultimii 10 ani, trupa are nu mai puțin de 3 single-uri (Heathens, Ride, Stressed Out).

În ceea ce privește trupa Gorillaz, ea a oferit o modalitate unică de a ocoli diferențele de muzică: ca „formație virtuală”, ei au scăpat de clasificare și s-au bucurat de libertatea de a se distra cu stiluri hip hop, electronică, dub, pop, punk rock și orice altceva între ele.

Spre deosebire de alte trupe de „Nu Metal” care au versuri despre petreceri, femei și dureri de inimă, Deftones au un sunet original. Se amestecă o mulțime de genuri muzicale care fac piesele surprinzătoare. Puteți auzi influențe shoegaze, trip-hop, post-metal și art rock. Momentele agresive sunt combinate cu sunete inductoare de introspecție.

Passenger vine la Form Days

Ediția Form Days - Music & Arts Festival, care ar fi trebuit să aibă loc între 1 și 4 iulie 2021 în comuna Gilău din Cluj, a fost reprogramată pentru perioada 30 iunie - 3 iulie 2022.

Pentru ediția 2022, Passenger este primul headliner reconfirmat și este mult așteptat de către iubitorii de muzică din România. Cel mai de succes single al său este „Let Her Go”, care s-a clasat pe prima poziție în topurile din 16 țări și a zguduit lumea.

Organizatorii vor încerca să reconfirme lineup-ul propus pentru anul acesta și printre artiștii care mai erau așteptați să urce pe scenă se numără Black Sun Empire, Anathema, Sepultura, B.U.G. Mafia, Jay Jay Johanson și mulți alții. Biletele costă 210,84 de lei la acces general, iar cu camping 262,76 de lei.



