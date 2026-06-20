Filmul „Lionel” a câștigat marele premiu la TIFF.25

Filmul „Lionel”, regizat de Carlos Saiz, a câștigat Trofeul Transilvania la TIFF.25.

Regizorul Carlos Saiz a câștigat Trofeul Transilvania la TIFF.25 cu filmul „Lionel”. Distincția a fost prezentată pe scenă de actorul irlandez Aidan Gillen (dreapta) | Foto: TIFF

Filmul „Lionel” a câștigat Trofeul Transilvania - marele premiu la TIFF.25, sâmbătă seara, 20 iunie 2026.

Cele mai importante premii ale celei de-a 25-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania au fost acordate sâmbătă seara, în cadrul Galei de Închidere de la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

Marele premiu al festivalului, Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, oferit de Banca Transilvania, a revenit filmului „Lionel” (Spania, Franța). Distincția a fost prezentată pe scenă de actorul irlandez Aidan Gillen, membru al juriului Competiției Oficiale. Lungmetrajul lui Carlos Saiz spune povestea unui tânăr care pornește într-o călătorie alături de tatăl său, încercând să repare o relație marcată de ani de absență și neînțelegeri.

Într-un moment emoționant, regizorul Carlos Saiz a declarat pe scenă că „este un film despre familie și a doua șansă, dar, mai presus de toate, este un film care aduce în prim-plan oameni ale căror povești ajung prea rar pe ecran. Vă mulțumim că ne ajutați să le oferim vizibilitate și că le onorați prin acest premiu.”

Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român, a fost acordat regizoarei Konstantina Kotzamani pentru Titanic Ocean, o odisee pop și fantastică despre adolescență, iubire și libertatea de a-ți imagina alte lumi. Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro, a mers către Tatăl nostru (Our Father, Serbia, Croația, Italia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina), o poveste despre adicție și reabilitare.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 de euro, a fost acordat întregii distribuții din Gol goluț (Truly Naked, Țările de Jos, Belgia, Franța), formată din Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage și Safiya Benaddi, pentru un film care explorează vulnerabilitatea, intimitatea și felul în care oamenii încearcă să se reconecteze unii cu ceilalți.

În cadrul competiției Zilele Filmului Românesc, premiul pentru Lungmetraj, în valoare de 2.000 de euro, oferit de DACIN SARA, a fost câștigat de Y, regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu. Premiul pentru Debut, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim, a revenit filmului Dus-întors, regizat de Cristian Bota.

Câștigătorul secțiunii What's Up, Doc? a fost anul acesta Memorie (Memory, Franța, Țările de Jos), regizat de Vladlena Sandu. Premiul, în valoare de 2.000 de euro, recompensează un documentar hibrid profund personal, în care cineasta se întoarce la experiențele copilăriei petrecute în timpul războiului din Cecenia și la urmele lăsate de acestea asupra prezentului.

Publicul TIFF și-a ales favoriții: Aici mă simt acasă (Feels Like Home, r. Gábor Holtai, Ungaria) a primit Premiul Publicului, în valoare de 2.000 de euro, oferit de Mastercard, în timp ce Delta sălbatică (r. Dan Dinu) a fost desemnat Cel mai Popular Film românesc din festival, distins cu Vodafone Hearts’ Award, în valoare de 2.500 de euro.

Ediția a 25-a a adus și o serie de distincții speciale. Trofeul TIFF.25 i-a fost acordat lui Corneliu Porumboiu, cel mai premiat cineast român la TIFF, Premiul Janovics Jenő a mers la producătorul și distribuitorul polonez Roman Gutek, Premiul de Excelență, oferit de Nova Power & Gas, i-a revenit actriței Anda Onesa, iar Premiul pentru Întreaga Activitate, oferit de Rețeaua de Sănătate Regina Maria, a fost acordat actriței italiene Ornella Muti. Acesta i-a fost înmânat de Gabriel Spahiu, într-un moment savuros care a stârnit aplauzele și râsetele publicului.

Lista completă a premiilor oferite la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania este disponibilă pe tiff.ro.

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