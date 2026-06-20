Ornella Muti, confesiuni rare la TIFF despre faimă, frumusețe și teama de inteligența artificială. „Ne pierdem capacitatea de interacțiune umană”.

Ornella Muti, actrița care a fermecat generații întregi, a oferit o radiografie sinceră a lumii de astăzi: o societate captivă telefoanelor, tot mai dependentă de inteligența artificială și tot mai îndepărtată de relațiile umane autentice.

Actrița Ornella Muti va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Festivalul Internațional de Film Transilvania. | Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

După mai bine de cinci decenii de carieră, Ornella Muti, legenda cinematografiei italiene, vorbește la Cluj-Napoca despre faimă, frumusețe, familie și pericolele unei societăți care își pierde rădăcinile.

Ornella Muti va fi celebrată la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Actrița va primi sâmbătă Premiul pentru Întreaga Activitate. Cu o prezență magnetică ce a fascinat generații întregi de spectatori, Ornella Muti a devenit una dintre figurile iconice ale cinematografiei internaționale.

Ornella Muti, legenda cinematografiei italiene, a vorbit la Cluj despre faimă, frumusețe, familie și pericolele unei societăți care își pierde rădăcinile.| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

La ediția aniversară a Festivalului Internațional de Film Transilvania, Muti a rememorat începuturile unei cariere care a debutat aproape accidental, la doar 14 ani, și care avea să o transforme într-una dintre cele mai recognoscibile figuri ale cinematografiei europene.

„TIFF, Cluj, România, sunt minunate. Văd o mare dragoste pentru filme, pentru cinema, și asta este foarte important. Cinemaul m-a ales când aveam 14 ani. Nu înțelegeam la acea dată ce se întâmplă cu viața mea. Credeam că fac un singur film și apoi mă întorc la școală. Dar nu s-a întâmplat așa. Am încercat să mă întorc la școală, dar am fost sunată pentru un alt film, apoi pentru un alt film și tot așa. Nu m-am mai întors la școală. Pe atunci o aveam doar pe mama, tata murise, dar dacă tatăl meu trăia cu siguranță nu aș fi fost aici. Tatăl meu era foarte italian, gelos, era foarte strict cu mine și cu sora mea. Nu m-ar fi lăsat în veci să fiu actriță”, a spus Ornella Muti.

Mă uitam la alți actori, de acolo am învățat și eu, mă uitam la ce îmi plăcea și ce nu-mi plăcea, am știu ce nu voiam să devin, am văzut cum actorii se aproprie de scenă, cum învață, cum vorbesc cu directorul filmului, este foarte important să ai o interacțiune cu directorul, eu eram timidă și nu am îndrăznit pentru mulți ani. Acum este important când ești în dubiu și trebuie să aprofundezi scena să întrebi ce este cu adevărat în spatele a ceea ce faci. Pentru mine, primul lucru care contează e scenariul, și acolo, în timp ce-l citești te vezi cumva, apoi vorbești cu directorul care îți spune exact ce vrea să vadă pe ecran și ce vrea de la tine. Teatrul m-a învățat multe, când citești scenariul împreună cu directorul, fără alți actori, e important. Apoi îți imaginezi cum vei da viață personajului. Când directorul te alege, te vrea, el deja știe ce vrea de la tine și ce poate obține de la tine.

Îmi pare rău că spun asta, dar e puțin stupid. Un actor este un actor, nu e un gen, un actor ar trebui să fie capabil să încerce măcar să fie de toate. Nu ești doar un actor care joacă în drame, nu ești doar un actor care joacă în comedii, nu, ar trebui să te lași purtat de val, asta înseamnă actoria. Câteodată, un actor dramatic poate fi un excelent comediant, dar poate regizorul nu îi permite să exploreze și alte domenii, dar în realitate ar trebui să fim în stare să ne mutăm de la un personaj la altul. Eu întotdeauna m-am simțit provocată, emoțional mă simt foarte puternică”, spune Ornella Muti.

În fața publicului de la TIFF, actrița Ornella Muti care a fermecat generații întregi, a oferit o radiografie sinceră a lumii de astăzi.| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Ornella Muti: „Am fost admirată pentru frumusețe, dar am vrut să demonstrez că sunt mai mult de atât”

Departe de imaginea glamour care a însoțit-o decenii întregi, Ornella Muti mărturisește că succesul nu a fost niciodată centrul existenței sale. În spatele premiilor, al covoarelor roșii și al aplauzelor s-a aflat întotdeauna aceeași preocupare: protejarea vieții personale și a celor dragi.

„Oamenii mi-au văzut frumusețea înainte să-mi vadă munca. Asta este. Asta am primit de la ceilalți, că imaginea mea vine înainte de ce aveam de dat. Câteodată, eram aleasă tocmai datorită frumuseții, dar pentru mine a fost o mare provocare să le arăt și mai departe de o față frumoasă. Pentru mine nu a fost niciodată epuizant să fiu admirată. Cum poate fi? Este așa un sentiment minunat, e așa frumos, special, unic să fi prețuită, să fi iubită de alți oameni. Vorbim de emoții enorme pe care le primești, nu poate fi epuizant.

Un actor trăiește din ceea ce primește de la alții. Nu am mai fi actori dacă ceilalți n-ar mai exista. Cine îi urmărește până la urmă? Asta e cel mai important pentru noi.

Sunt foarte norocoasă că m-am născut într-o eră în care nu existau telefoane, social media, a fost mai ușor să-mi protejez viața personală. Când ești actor e mai greu să-ți protejezi viața personală, familia, copiii mei. Pentru mine asta a fost cel mai important de protejat. Dacă nu îi protejezi probabil ar trebui să-ți cauți altă carieră. Dacă vrei să te protejezi pe tine de alții, e imposibil. La urma urmei prestezi o muncă publică, deci, normal că lumea e curioasă, vrea să-ți facă poze, este parte din munca noastră.

Suntem oameni, la muncă facem anumite lucruri, dar ceea ce contează e viața noastră. Nu poți confunda cele două lucruri. Încerc să ofer familiei, copiilor, nepoților cât de mult pot, pentru că vreau să am o familie. I-am dorit, nu poți veni apoi să spui că te-ai răzgândit, îmi pare rău. Ei vor fi întotdeauna pe primul loc și cei mai importanți din viața mea. Restul e muncă, nu vreau să spun superficial, că e vorba de cariera mea și de oamenii cu care am lucrat, dar este alt lucru. Realitatea este familia, ce ai construit în viața reală, restul e muncă, este extraordinar, dar nu e viața reală. Dacă nu ești atentă la aceste lucru vei primi o palmă, te vei trezi la realitate, mai devreme sau mai târziu. Trebuie să ai rădăcini, să fi ancorat în realitate.

De la copiii și nepoții mei primesc atâta dragoste necondiționată. Ei nu se uită la mine ca la o persoană frumosă, îmi dau foarte multe. Prin faptul că îmi petrec timpul cu cei mici am învățat să am răbdare, am participat la lucruri care nu mă interesează, cum ar fi un meci de fotbal sau un meci de box. Încerc să le dau sentimentul că sunt acolo cu ei, mă implic. Familia e refugiul meu. E foarte important pentru mine să împărtășesc un moment cu oamenii fie că vorbesc de copii, de bătrâni, de femei”, a mai spus actrița.

După mai bine de jumătate de secol petrecut în lumina reflectoarelor, Ornella Muti spune că cele mai importante roluri ale vieții sale nu au fost cele jucate pe ecran.| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Cum se menține în formă?

„Încerc să am mare grijă de mine, nu beau alcool, îmi place să fiu înconjurată de oameni cu energie pozitivă, locuiesc la țară, țin post, mănânc mâncare fără gluten, salată, fructe, orez, paste, mâncăm foarte simplu și încercăm să mâncăm puțin. Dintotdeauna am avut grijă la ce mănânc. Să mănânci nu înseamnă să petrecu, dar în Italia exact asta înseamnă. Și e greșit”, mai spune Muti.

Nu îi place și nu înțelege politica

„Nu îmi place politica, nu am jucat niciodată roluri politice, nu înțeleg politica. Politicienii îți promit totul, dar nu își îndeplinesc nicio promisiune. Politica pentru mine este ceva enigmatic, ce nu vreau să explorez. Nu cred că aș putea vorbi sau rămâne în politică. Și nici nu mi s-au propus asemenea roluri. Poate dacă mi s-ar fi propus și aș fi iubit personajul, aș fi jucat, dar nu mi s-a propus. Întotdeauna mi-am ales rolurile, dacă am spus «da» mi-a plăcut acea femeie din scenariu. Toate femeile sunt diferite, toate aceste personaje aveau felul lor de a fi, când interpretezi un asemenea caracter înveți mult despre univers, înveți despre noi modalități de a trăi, fiecare zi e o lecție dacă îți permiți să vezi asta. Toate rolurile mi-au fost dragi și au rămas cu mine pentru totdeauna”, a mai spus actrița italiană.

Ornella Muti: „Mai devreme sau mai târziu, inteligența artificială ne va înlocui”

În același timp, Muti privește cu îngrijorare către transformările accelerate ale societății. Vorbește despre tineri care comunică mai mult prin ecrane decât față în față, despre sălile de cinema care se golesc și despre riscul ca tehnologia să înlocuiască experiențele umane autentice.

Frumusețea a făcut-o celebră, iar talentul a transformat-o într-un simbol al cinematografiei europene. Ornella Muti a oferit la TIFF un dialog plin de sinceritate.| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

„Din momentul în care intru în casă nu mai sunt actriță, verific dacă toată lumea a mâncat, ud plantele, sunt femeia din casă. Nu am avut prea multe relații de prietenie cu alți actori pentru că întotdeauna mă întorceam acasă la familie, nu mergem la chefuri. Și acum procedez la fel. După fiecare filmare, dacă era în alt oraș, alții mergeau la culcare, eu la aerport să merg acasă. Deci e mai greu să menții relații în acest fel.

Astăzi, nu mai avem un singur producător care vine cu banii, dacă înainte pe genericul filmelor apărea doar un producător, acum sunt o coaliție. Astăzi, să găsești fonduri să produci un film îți ia foarte mult timp. Nimeni nu mai merge la cinematograf în zilele noastre, toți stăm acasă pe platforme sau la televizor. Sunt foarte multe compromisuri pe care le facem în ziua de azi să continuăm să facem ceea ce am făcut până acum. Este păcat, pentru că mersul la cinematograf este ceva magic. Alegi filmul, alegi directorul, alegi actorii, îți închizi telefonul și taci din gură, este magic. Este întuneric, te simți ca și cum ai face parte din film. Acum, toți avem televizoare smart, iar în timp ce urmărești un film un copil plânge, cineva trebuie să meargă la toaletă, îmi este foame, pune pe pauză un minut, îți ia toată magia. De fapt, este o ofensă și la adresa a ceea ce urmărești.

Când eram mică de abia așteptam să merg la cinematograf, era ceva ce nici până în ziua de astăzi nu pot uita. Astăzi, ne uităm pe Netflix, schimbăm repede filmele. Trebuie să ne adaptăm, dar pentru cine a trăit vremurile acelea, știu ce am pierdut. În zilele noastre, tinerii sunt supra solicitați, telefoanele, nevoia constantă de a sta pe acest al naibii de obiect mic, cu nevoia de a răspunde instant la telefon. Am văzut petreceri cu tineri într-o liniște deplină. Îmi aduc aminte petrecerile la care participam eu, țipam, râdeam, jucam jocuri prostești, aruncam cu lucruri. Astăzi, toată lumea are un telefon și vorbesc între ei prin telefon. Este foarte periculos, nu mai vorbim între noi, nu ne mai confruntăm, nu ne mai batem în față, ne batem prin WhatsApp. Pierdem relațiile reale dintre oameni. Punem totul în mâna inteligenței artificiale, care mai devreme sau mai târziu, ne va înlocui. Nu vor mai exista actori. Deja există pe social media oameni făcuți cu inteligența artificială pe care ceilalți oameni îi urmăresc. Am văzut o reclamă că dacă te simți singur aici e prietenul tău AI. Poftim? Ei știu ce îi învățăm noi, dar cine îi învață și ce? Îi învață cu inima sau cu manipularea? Riscul e atât de uriaș că mai devreme sau mai târziu nu vom mai știi cine suntem. Pentru tânăra generație, stați printre cei de vârsta voastră, ieșiți în oraș, beți, fumați cu prietenii, dar faceți-o acum pentru că în viitorul apropiat ne vom pierde capacitatea de interacțiune umană”, a încheiat actrița.

Ornella Muti, icon al filmului italian

Regizorul Damiano Damiani e cel care a descoperit-o pe când făcea modeling și i-a oferit un rol în filmul La moglie più bella (1970), pe când avea doar 14 ani. Acesta a fost începutul unei cariere întinse pe mai bine de cinci decenii.

Definitorie pentru filmografia sa este colaborarea cu regizorul Marco Ferreri, care a devenit una dintre cele mai intense întâlniri dintre o actriță emblematică și un autor radical al cinematografiei europene. În filmele realizate împreună (L'ultima donna, Storie di ordinaria follia și Il futuro è donna), Ferreri folosește imaginea serafică a lui Muti pentru a construi personaje feminine care tulbură echilibrul relațiilor tradiționale și pun în discuție fragilitatea masculină. Aceste trei filme au fost proiectate în 2012 la Festivalul de la Locarno.

Ornella Muti a devenit cunoscută atât prin filme de autor (realizate de regizori precum Ettore Scola, Francesco Rosi, Woody Allen, Lucas Belvaux, Mike Figgis sau John Landis), cât și prin comedii italiene extrem de populare, construindu-și în timp o filmografie care traversează stiluri și cinematografii foarte diferite. În Italia, colaborările sale cu Adriano Celentano din Il bisbetico domato și Innamorato pazzo au rămas printre cele mai populare titluri ale anilor ’80, în timp ce filme precum Chronicle of a Death Foretold, Oscar sau To Rome with Love au făcut-o cunoscută și publicului internațional.

Pentru mulți, Ornella Muti rămâne asociată și cu universul spectaculos din SF-ul Flash Gordon, unde o interpretează pe seducătoarea Princess Aura. Lansat în 1980 și devenit un film cult datorită esteticii sale extravagante, coloanei sonore semnate Queen și distribuției memorabile, filmul a consacrat-o peste ocean. Publicul arthouse o cunoaște și din partea I din The Tulse Luper Suitcases, proiectul multimedia semnat Peter Greenaway care a fost în competiție la Cannes în 2003. Cea mai recentă apariție a ei este în Roma Elastica (r. Bertrand Mandico), care tocmai a avut premiera în afara competiției la cea mai recentă ediție a festivalului de la Cannes, în secțiunea Midnight Screenings.

Recent, Sean Baker a contribuit decisiv la redescoperirea Ornellei Muti pentru o nouă generație de cinefili. Regizorul american (Tangerine, The Florida Project, Anora), cunoscut pentru interesul său față de personajele aflate la marginea societății și pentru cinemaul independent cu sensibilitate europeană, a susținut lansarea colecției restaurate Ornella Muti 1970s Collection, pe Blu-ray și DVD, dedicată unor filme timpurii ale actriței, printre care și Primo amore al lui Dino Risi.

„Sunt mai mult decât încântat să stau de vorbă cu legendara Ornella Muti, un icon al cinematografiei a cărei muncă mă inspiră de ani de zile. Prezența ei pe ecran este electrizantă și abia aștept să descopăr poveștile din spatele carierei sale extraordinare”, declara acesta înainte de a o intervieva pentru această colecție.

Publicul a avut ocazia să o întâlnească la proiecția specială a filmului Swann in Love (Un amour de Swann, r. Volker Schlöndorff), în care joacă alături de Jeremy Irons, Alain Delon și Fanny Ardant. Adaptare realizată de Volker Schlöndorff după opera lui Marcel Proust, filmul urmărește relația obsesivă dintre Charles Swann și Odette de Crécy, într-o lume sofisticată și fragilă inspirată de aristocrația franceză de la sfârșitul secolului XIX.

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