Muzeul Cinematografiei își deschide porțile la TIFF. O călătorie de la filmul mut la era digitală.

Dacă iubești filmul, nu rata această experiență la TIFF! Primul Muzeu al Cinematografiei din România poate fi vizitat în timpul Festivalului Internațional de Film Transilvania, iar cei care îi trec pragul vor avea ocazia rară de a păși într-o adevărată călătorie prin istorie.

Muzeul cinematografiei, primul muzeu al filmului din România, a fost inaugurat în iunie 2023, în „subteranul medieval” de la Casa TIFF. | Foto: Arhivă personală Gabor Xantus

Ascuns în galeria subterană a Casei TIFF, Muzeul Cinematografiei din Transilvania adăpostește o colecție unică de aparatură cinematografică istorică, reunind peste un secol de evoluție tehnologică și artistică.

De la camerele care au surprins primele imagini în mișcare până la echipamentele care au pregătit drumul cinematografiei digitale, fiecare obiect expus spune o poveste despre pasiune, inovație și visul de a transforma lumina în emoție.

Tururile ghidate dezvăluie secretele aparatelor de filmare și proiecție de epocă, iar documentarul „De la Cluj la Hollywood” completează experiența cu povestea unor destine și performanțe care au legat Transilvania de marile studiouri ale lumii.

„Muzeul Cinematografiei din Transilvania așteaptă vizitatorii pentru o incursiune istorică de la începuturile filmului mut până la era digitală. Cineaștii fondatori ai memorialului prezintă o colecție unică de aparatură cinematografică istorică în primul și unicul memorial al filmului din România, parcurgând pe un time-line imaginar evoluția echipamentelor de filmare și a aparatelor de proiecție cinematografică de epocă.Memorialul este deschis zilnic între orele 12-18. Tur ghidat la fiecare 30 de minute. De la orele 14 și 16 în sala de proiecție a muzeului se rulează documentarul «De la Cluj la Hollywood», versiunea în limba română. Intrarea este pe bază de donații opționale pentru dezvoltarea și susținerea memorialului”, a declarat pentru monitorulcj.ro profesorul Xantus Gabor, regizor și cofondator al Muzeului Cinematografiei din Transilvania.

Muzeul Cinematografiei din Transilvania

Casa TIFF, Str. Universității nr. 6,

Program: zilnic 12:00–18:00

Tururi ghidate la fiecare 30 de minute

Proiecții „De la Cluj la Hollywood”: orele 14:00 și 16:00

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: