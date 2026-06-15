Săptămâna începe cu ziua a patra de TIFF.25. Vezi programul.

TIFF.25 continuă la Cluj, luni 15 iunie 2026.

TIFF.25 continuă până în 21 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

A 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania continuă luni, 15 iunie 2026.

Iată programul TIFF.25, ziua a patra, 15 iunie 2026

Program:

12.00: „Leonora în lumina dimineții” - Cinema ARTA Cluj

12.15: „Condimente și minciuni” - Universitatea Sapientia

12.30: „În Lanul de Trestii” - Cinema Victoria

13.15: „Fata lui Tata” - Cercul Militar

14.30: „Fiica Mea e Zombie” - Cinema ARTA Cluj

14.45: „Complet de Acord” - Universitatea Sapientia

15.00: „ Hangarul Roșu” - Cinema Victoria

15.30: „Ultimul Viking” - Cinema Florin Piersic

15.45: „Retreat” - Cercul Militar

16.00: „Incidentul cu Pianul” - Casa de Cultură a Studenților

17.00: „Film Food în Livadă” - Stațiunea de Cercetare Horticolă USAMV Cluj-Napoca - 17.00 – Open Doors & Târg al producătorilor locali; 18.30 - 21.30 - Cină; 19.00 – Slow Food talk cu Chef Adi Hădean și invitații săi; 21.30 – Proiecție film

17.00: „Fete Triste” - Cinema ARTA Cluj

17.15: „Voi Vedea” - Universitatea Sapientia

17.30: „Lionel” - Cinema Victoria

18.00: „Noi Doi, în Mișcare” - Casa de Cultură a Studenților

18.00: „Specii” - Cinema Dacia Mănăștur

18.00: „Nebunii” - Cinema Florin Piersic”

18.15: „Un an de Școală” - Cercul Militar

19.00: „Kazdoura (Siria/Liban/Canada” - Muzeul de Artă

19.00: „Bouchra” - Cinema ARTA Cluj

19.30: „Călătoria lui Chihiro” - Cinema Mărăști

19.45: „Flacăra Eternă” - Universitatea Sapientia

20.00: „Aici Mă Simt Acasă” - Cinema Victoria

20.30: „Trage-i-o lu' Fiu-Miu” - Cinema Florin Piersic

20.30: „Regina și Marea” - Cinema Dacia Mănăștur

20.45: „Ultima Lovitură” - Cercul Militar

21.00: „Voința” - Casa de Cultură a Studenților

21.15: „Variațiuni pe o Temă” - Cinema ARTA Cluj

Program TIFF Lounge, luni, 15 iunie 2026

17.00 - InspiraTIFF - Mihai Chirilov , Director Artistic TIFF | Moderator: Mihnea Măruță

- , Director Artistic TIFF | Moderator: Mihnea Măruță 18.00 - Metode noi de lucru împreună în beneficiul culturii: Rețeta Dozei de Cultură

Invitați: Ștefan Teișanu, director executiv CCC, Roxana Marc-Ghiran, președinte Asociația Patronală Horeca Cluj, Florina Stretea, maestru cofetar Pralina Cluj | Moderator: Andi Daiszler, președinte Asociația Daisler

Cu filme, invitați de marcă și evenimente pentru toate gusturile, ediția aniversară TIFF va anima Clujul până pe 21 iunie. Programul complet este disponibil pe tiff.ro.

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