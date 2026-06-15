TIFF
Săptămâna începe cu ziua a patra de TIFF.25. Vezi programul.
TIFF.25 continuă la Cluj, luni 15 iunie 2026.TIFF.25 continuă până în 21 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro
A 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania continuă luni, 15 iunie 2026.
Iată programul TIFF.25, ziua a patra, 15 iunie 2026
Program:
- 12.00: „Leonora în lumina dimineții” - Cinema ARTA Cluj
- 12.15: „Condimente și minciuni” - Universitatea Sapientia
- 12.30: „În Lanul de Trestii” - Cinema Victoria
- 13.15: „Fata lui Tata” - Cercul Militar
- 14.30: „Fiica Mea e Zombie” - Cinema ARTA Cluj
- 14.45: „Complet de Acord” - Universitatea Sapientia
- 15.00: „ Hangarul Roșu” - Cinema Victoria
- 15.30: „Ultimul Viking” - Cinema Florin Piersic
- 15.45: „Retreat” - Cercul Militar
- 16.00: „Incidentul cu Pianul” - Casa de Cultură a Studenților
- 17.00: „Film Food în Livadă” - Stațiunea de Cercetare Horticolă USAMV Cluj-Napoca - 17.00 – Open Doors & Târg al producătorilor locali; 18.30 - 21.30 - Cină; 19.00 – Slow Food talk cu Chef Adi Hădean și invitații săi; 21.30 – Proiecție film
- 17.00: „Fete Triste” - Cinema ARTA Cluj
- 17.15: „Voi Vedea” - Universitatea Sapientia
- 17.30: „Lionel” - Cinema Victoria
- 18.00: „Noi Doi, în Mișcare” - Casa de Cultură a Studenților
- 18.00: „Specii” - Cinema Dacia Mănăștur
- 18.00: „Nebunii” - Cinema Florin Piersic”
- 18.15: „Un an de Școală” - Cercul Militar
- 19.00: „Kazdoura (Siria/Liban/Canada” - Muzeul de Artă
- 19.00: „Bouchra” - Cinema ARTA Cluj
- 19.30: „Călătoria lui Chihiro” - Cinema Mărăști
- 19.45: „Flacăra Eternă” - Universitatea Sapientia
- 20.00: „Aici Mă Simt Acasă” - Cinema Victoria
- 20.30: „Trage-i-o lu' Fiu-Miu” - Cinema Florin Piersic
- 20.30: „Regina și Marea” - Cinema Dacia Mănăștur
- 20.45: „Ultima Lovitură” - Cercul Militar
- 21.00: „Voința” - Casa de Cultură a Studenților
- 21.15: „Variațiuni pe o Temă” - Cinema ARTA Cluj
Program TIFF Lounge, luni, 15 iunie 2026
- 17.00 - InspiraTIFF - Mihai Chirilov, Director Artistic TIFF | Moderator: Mihnea Măruță
- 18.00 - Metode noi de lucru împreună în beneficiul culturii: Rețeta Dozei de Cultură
Invitați: Ștefan Teișanu, director executiv CCC, Roxana Marc-Ghiran, președinte Asociația Patronală Horeca Cluj, Florina Stretea, maestru cofetar Pralina Cluj | Moderator: Andi Daiszler, președinte Asociația Daisler
Cu filme, invitați de marcă și evenimente pentru toate gusturile, ediția aniversară TIFF va anima Clujul până pe 21 iunie. Programul complet este disponibil pe tiff.ro.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: