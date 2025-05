Clujul își imaginează anul 2050. Cum sună viitorul în campania de imagine TIFF.24?

Într-un context în care ceea ce în secolul trecut părea de domeniul fantasticului este astăzi (din ce în ce mai aproape de) realitate, Festivalul Internațional de Film Transilvania (13 – 22 iunie 2025, Cluj-Napoca) nu doar că propune o retrospectivă trasă la temă, ci îndrăznește și să imagineze un viitor dominat de tehnologie.

Progresele și erupția Inteligenței Artificiale în absolut toate domeniile au, cu siguranță, avantajele lor, dar în același timp generează o angoasă tot mai reală, amenințând să altereze lumea așa cum o știm, o dată ce cutia Pandorei a fost larg deschisă, iar lucrurile par să fi scăpat de sub control.

Cu „ajutorul” AI-ului, dar și cu contribuția unui scenarist cât se poate de uman, campania vizuală a TIFF-ului din acest an propune o viziune futuristă a Clujului gazdă, cu un dram de ironie și imaginație obraznică, dar cum nu se poate mai plauzibilă. Parafrazând titlul plin de semnificații al unui film celebru, „Viitorul sună întotdeauna de două ori” – nu doar în spotul celei de-a 24-a ediții de TIFF, ci și într-o antologie amplă de capodopere clasice și vizionare, dar și de titluri recente, din program, denumită sugestiv Tomorrow is Fear.

Clujul în 2050

În spot, actorul Gabriel Spahiu interpretează un cinefil care se folosește de un soft AI pentru a afla detalii despre TIFF. Acesta e declicul real care-i alimentează brusc curiozitatea, declanșând un schimb virtual – și din ce în ce mai agasat - de replici despre cum va arăta Clujul peste 25 de ani. Răspunsul final pare să-l satisfacă, deși ceva-ceva nu sună tocmai încurajator.

Spotul TIFF.24 este regizat de Radu Bărbulescu, imaginea este semnată de Tudor Mircea, montajul de Alexandru Pintică, scenografia de Raluca Pascu și scenariul de Dan Panaet și Tudor Giurgiu. Spotul a fost realizat cu sprijinul Cutare Film, Eval Compact, Colorgrade, Raza Studio, FrameBreed Studio, Avanpost.

Afișul ediției imaginează o proiecție de film în Piața Unirii, într-o ambianță futuristă ultratehnologizată în care roboții veghează asupra spectatorilor TIFF.

Campania vizuală anticipează o retrospectivă eclectică și generoasă - Tomorrow is Fear – alcătuită din filme care fie imaginează, în cheie preponderent SF și distopică, viitorul, fie explorează anxietățile actuale generate de progresele tehnologice (în special AI-ul) și doctrine ideologice. Simboluri din filmele secțiunii se regăsesc, mai mult sau mai puțin camuflate, și în afișul ediției.

Selecția e „copertată” de Lumile ce vor veni (Things to come, r. William Cameron Menzies, 1936), în care briliantul exercițiu de anticipație al scriitorului și scenaristului H.G. Wells merge până în 2036, și foarte recentul documentar-avertisment În burta inteligenței artificiale (In the Belly of AI, r. Henri Poulain, 2025), care dezvăluie fețele ascunse ale „AIsbergului”.

Spectatorii vor mai putea urmări pe marele ecran capodopere precum Brazil (1985), satira distopică a lui Terry Gilliam despre un birocrat care încearcă să evadeze dintr-o societate opresivă; Vânătorul de recompense (Blade Runner, r. Ridley Scott, 1982) în varianta restaurată final cut; SF-ul cult 2001: O odisee spațială (2001: A Space Odyssey, r. Stanley Kubrick, 1968) sau adaptarea fidelă a romanului lui George Orwell despre totalitarism, 1984 (r. Michael Radford, 1984). În program sunt incluse și alte titluri de colecție: Fahrenheit 451 (r. François Truffaut, 1966), Hrana verde (Soylent Green, r. Richard Fleischer, 1973), Până la capătul lumii (Until the End of The World, r. Wim Wenders, 1991) în versiunea integrală de aproape 5 ore și incredibil de profetica fabulă Ea (Her, r. Spike Jonze, 2013).

Antologia Tomorrow is Fear e completată de filme noi: Tu ești lumea mea (U Are the Universe, r. Pavlo Ostrikov, 2024), despre un transportor spațial de deșeuri nucleare care rămâne ultimul om de pe Pământ, Casa fără adresă (The House with No Address, r. Hatice Aşkın, 2024), un thriller distopic care explorează supravegherea publică și noțiunea de cancel culture, Copilul electric (Electric Child, r. Simon Jaquemet, 2024), o poveste tulburătoare despre tehnologie, parenting și AI, și premiatul berlinez Albastru infinit (The Blue Trail, r. Gabriel Mascaro, 2025), călătoria unei femei prin Amazon, într-un viitor în care bătrânii nu mai au loc în societate. În secțiune mai pot fi văzute falsul documentar generat aproape integral de un AI “hrănit” cu opera și personalitatea regizorului Werner Herzog, Despre un erou (About a Hero, r. Piotr Winiewicz, 2024), și, last but not least, musical-ul apocaliptic Sfârșitul (The End, r. Joshua Oppenheimer, 2024), cu Tilda Swinton și Michael Shannon în rolurile principale.

Programul complet al TIFF.24 va fi anunțat la finalul lunii mai. Primele evenimente au fost puse în vânzare pe tiff.ro.

