Focus Estonia la TIFF.24. SF-uri provocatoare, comedii ireverențioase și angoase nordice.

Cinematografia estoniană este în prim-plan la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (13-22 iunie, Cluj-Napoca), prin programul Focus Estonia, o selecție care prezintă atât filme recente, cât și capodopere clasice redescoperite și proiectate în versiuni restaurate.

Focus Estonia este realizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Estonia la București și al Estonian Film Institute.

Gaura neagră (The Black Hole, 2024) e o comedie neagră SF în care regizoarea Moonika Siimets pare că nu se dă în lături de la nimic. Cele trei părți care compun filmul sunt inspirate din povestiri scrise de autori estonieni și prezintă o serie de personaje excentrice ale căror preocupări cotidiene sunt dinamitate de apariția unor extratereștri sau a unui păianjen gigant.

Arte marțiale, călugări punk, muzică black metal și umor negru

Arte marțiale, călugări punk, muzică black metal și umor negru: sunt ingredientele principale ale filmului Lupta invizibilă (The Invisibile Fight, 2023), a cărui proiecție de la Castelul Bonțida, din cadrul evenimentului Weekend la Castel, nu trebuie ratată. Acesta a avut premiera la festivalul de film de la Locarno, unde a fost distins cu Premiul Special al Juriului. Regizorul Rainer Sarnet, care este de asemenea celebrat în cadrul secțiunii 3x3, va fi prezent la TIFF, pentru a-și prezenta și alte două titluri: Idiotul (The Idiot, 2011) și Noiembrie (November, 2017)

Alien – Evadarea lui Valdis (Alien or: Valdis' Escape in 11 Chapters, 2006), scurtmetrajul de licență al lui Rasmus Merivoo despre un pierde-vară care după ce e lovit cu o rangă în cap uită de lucrurile care îi făceau viața frumoasă – alcool, bătăi și femei, printre altele – a căpătat rapid un statut de film cult. O continuare în format lung a fost, așadar, binevenită, chiar dacă a sosit cu aproape 20 de ani mai târziu. Alien 2 – Întoarcerea lui Valdis (Alien 2 or: The Return of Valdis in 17 Chapters, 2024) reia aventurile protagonistului, care descoperă cu stupoare că orașul său natal nu mai e ce-a fost. Cele două parodii ireverențioase vor putea fi savurate la pachet, într-un concentrat ultragiant de umor obraznic și satiră abrazivă.

Considerat un reper al cinematografiei estoniene, O urmă de speranță (Smile at Last, r. Leida Laius, Arvo Iho) e despre o fată de 16 ani care trebuie să învețe să supraviețuiască în orfelinatul dur în care ajunge după moartea mamei și abandonul tatălui. De-un naturalism frust și cu o distribuție formată în mare parte de actori neprofesioniști, acesta a avut premiera în 1985 la Festivalul de Film de la Berlin, unde a câștigat Premiul UNICEF. La TIFF va fi proiectat în copie restaurată.

Un alt clasic ce nu trebuie ratat este O femeie pregătește sauna (A Woman Heats the Sauna, r. Arvo Kruusement, 1979), o poveste de un dramatism reținut, în care o femeie e nevoită să își înfrunte trecutul după ce șefii ei o însărcinează să încălzească sauna companiei, unde urmează să își primească invitații. Aceasta se află însă în satul unde locuiește familia fostul ei soț. Proiecția filmului face parte dintr-un double bill care explorează cultura saunei în Estonia, împreună cu scurtmetrajul O zi de saună (Sauna Day, r. Anna Hints, Tushar Prakash, 2024), un soi de continuare în cheie masculină a documentarului multipremiat Sauna secretelor (Smoke Sauna Sisterhood), proiectat la TIFF.22.

Aurora, protagonista filmului cu același nume regizat de Rain Tolk și Andres Maimik, e fiica unui lider religios care intră într-o relație extraconjugală ce riscă să-i pună în pericol relația. Criza atinge punctul culminant chiar în timpul petrecerii de aniversare a căsătoriei sale.

6 personaje copleșite de singurătate populează universul filmului Balul de toamnă (Autumn Ball, 2007), a cărui angoasă nu duce însă lipsă de umor. Debutul lui Veiko Õunpuu a câștigat premiul secțiunii Orizzonti la Festivalul de Film de la Veneția, cea mai importantă distincție primită de un film estonian, dar și un Premiu de imagine la TIFF în 2008.

Acțiunea din Viață și iubire (Life and love, r. Helen Takkin), un alt debut extrem de special, are loc în 1933, în timpul Marii Crize Economice, și are în prim-plan o tânără ce părăsește satul natal pentru a-și urma visul de a ajunge scriitoare, la oraș. Parcursul ei va fi însă complicat de o relație bizară cu un bărbat pe cât de șarmant pe atât de toxic.

Secțiunea Va Urma, dedicată fanilor de seriale, include și primele două episoade din Dragă mamă (My Dear Mother, r. Doris Tääker, 2025), un thriller în spiritul noir-ului nordic despre o femeie a cărei viață e dată peste cap după moartea mamei sale.

Programul complet al TIFF.24 va fi anunțat în curând și va include peste 200 de filme, cine-concerte și evenimente.

