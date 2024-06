Peste 3.500 de spectatori, la Gala de Deschidere a TIFF.23. Primul weekend de festival a fost sold out.

Peste 3.500 de spectatori au fost prezenți în Piața Unirii din Cluj-Napoca la Gala de Deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). În primul weekend de festival, peste 20 de evenimente din program au fost sold out.

Pe 14 iunie, peste 3.500 de spectatori au fost prezenți în Piața Unirii din Cluj-Napoca la impresionanta Gală de Deschidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

S-a dat startul astfel unui maraton de filme și evenimente speciale care va avea loc până pe 24 iunie.

Primul weekend de festival a fost sold out

Organizatorii festivalului anunță că primul weekend de TIFF.23 a fost sold out.

„În primul weekend de festival, peste 20 de evenimente din program au fost sold out. Printre ele, proiecția filmului Nasty, cine-concertul Metropolis de la Bonțida și proiecția filmului Încredere”, au transmis organizatorii TIFF.23.

În aplauzele unei săli pline, regizorul Daniele Luchetti, a fost omagiat odată cu prezentarea, în premieră națională, a celui mai recent film al său, Încredere. Cineastul italian a primit Premiul special pentru contribuția adusă cinematografia mondială.

„TIFF mi-a dat ocazia să am o altă perspectivă a muncii mele, selecția în program a 3 filme făcute pe parcursul a 30 de ani și ocazia de a le revedea aici, alături de public, m-a ajutat să înțeleg cât de diferite și totuși cât de multe au în comun”, a declarat Luchetti.

Sâmbătă seara, seria de cine-concerte de la TIFF.23 a debutat la Castelul Bánffy din Bonțida cu proiecția sold out a filmului Metropolis, capodopera expresionistă a lui Fritz Lang din 1927 acompaniată de muzica italienilor de la Edison Studio.

„Tot orașul e parte din acest festival. TIFF e genul de experiență din care toți vor să facă parte, e o energie foarte puternică în jur. Am citit despre istoria țării și înțeleg de ce arta și cultura sunt importante pentru români”, a spus, actrița Jojo T. Gibbs, la prima întâlnire InspiraTIFF din această ediție.

Ilie Năstase, pe scena din Piața Unirii

Ilie Năstase a urcat, duminică seara, pe scena din Piața Unirii pentru a primi aplauzele celor peste 3.000 de spectatori prezenți la proiecția documentarului Nasty, la finalul căreia sesiunea de autografe a durat a aproape o oră.

Printre evenimentele sold-out ale primului weekend de TIFF.23 s-au numărat proiecțiile filmelor din Competiția Oficială – Fetele tot fete (Girls will be Girls, r. Shuchi Talati, 2024, India) și Frate de-o vară (Summer Brother, r. Joren Molter, Olanda), dar și filme precum Bestia (La Bête, r. Bertrand Bonello, Franța, 2024) și Sub supraveghere (Sons, r. Gustav Moller, Danemarca, 2024) și proiecția mini-seriei Tovarășu': facerea, gloria și desfacerea unui dictator (r. Trevor Poots, România, 2024).

TIFF.23 continuă până pe 24 iunie. În următoarele zile sunt așteptate la Cluj-Napoca echipele filmelor din secțiunea Zilele Filmului Românesc: Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu), care ajunge la TIFF direct de la Cannes, Ext. Mașină. Noapte (r. Andrei Crețulescu) sau Moromeții 3 (r. Stere Gulea), ultima parte a trilogiei bazate pe romanele lui Marin Preda.

Actori precum Bogdan Dumitrache, Dana Rogoz, Ana Ularu și Catrinel Dumitrescu se vor întâlni cu publicul zilnic în TIFF Lounge, spațiul de conversație al festivalului din Piața Unirii.



Pe 17 iunie a început și seria de evenimente dedicate profesioniștilor din industria de film, printre care Full Moon Creative Lab, Transilvania Talent Lab, Drama Room și Transilvania Pitch Stop.

Întregul program al festivalului poate fi descoperit pe site-ul oficial al Festivalului Internațional de Film Transilvania sau în aplicația oficială TIFF Official App.

