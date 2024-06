Ziua Maghiară la TIFF.23. Filme în premieră și cineaști invitați.

Miercuri, 19 iunie, cele mai importante săli de cinema din Cluj au programate filme din cinematografia maghiară.

Ziua Maghiară la TIFF.23 | Foto: Festivalul Internaţional de Film Transilvania

Miercuri, 19 iunie, cele mai importante săli de cinema din Cluj au programate filme din cinematografia maghiară. 10 filme și tot atâtea viziuni singulare fac parte din programul Zilele Filmului Maghiar de la TIFF.23. La majoritatea proiecțiilor vei avea șansa să cunoști realizatorii, care vor participa la sesiuni de Q&A.

Filme în premieră de Ziua Maghiară la TIFF.23

În filmul În Cădere liberă (In the Face of Gravity, r. Fésős András), Bogdan Dumitrache interpretează rolul unui pompier specializat în salvări la înălțime care începe să se piardă pe sine, dar mai ales pe fiul său. Proiecția de la ora 21:00, de la Casa de Cultură a Studenților, va avea loc în prezența regizorului András Fésős și a actriței Andrea Takáts.

Fără aer (r. Moldovai Katalin) spune o poveste care sună extrem de familiar, inspirată de un caz real petrecut în România: o profesoară care le predă elevilor poezia lui Arthur Rimbaud îi încurajează să vadă, ca bibliografie suplimentară, un film despre relația scriitorului cu Paul Verlaine. Aflând acest lucru, un tată conservator o va acuza de încălcarea normelor profesionale şi diseminare a propagandei homosexuale. Miercuri, 19 iunie, de la 12:15, la Universitatea Sapientia.

Într-o colibă improvizată într-o pădure de la periferia Budapestei, trăiesc două persoane care nu mai au un loc în societate: un om al străzii de 6o de ani și o tânără transgender de 19 ani. Împreună, trăiesc în armonie, dar orice ieșire din spațiul lor sigur stă sub semnul intoleranței. Proiecția filmului Grădina cu zâne (Fairy Garden, r. Gergő Somogyvári, va avea loc în prezența regizorului la ora 22:15, la Universitatea Sapientia.

Un alt film despre o prietenie puternică și improbabilă dintre doi oameni din generații diferite este Liberi ca pasărea cerului (Some Birds, r. Dániel Hevér): Béla, un bărbat în vârstă trimis la azil, care vrea să demonstreze că se poate descurca singur, și Zoé, o adolescentă rebelă condamnată la serviciu în beneficiul comunităţii. Acesta va fi proiectat la 15:45, la Cercul Militar Național, în prezența regizorului Dániel Hevér și a scenaristei Zsanett Kertész.

În timpul unui joc de șah, două povești aparent fără legătură se întretaie: un cuplu de tineri revoluţionari prind ultimul tren de refugiaţi ce pleacă din Budapesta după invazia rusă din 1956, în timp ce un preot catolic este încarcerat de comunişti şi torturat pentru a da informaţii despre o comoară ascunsă a Vaticanului. Este povestea din Jucătorul de șah (Mastergame, r. Barnabás Tóth), care poate fi văzut de la 21:45 la Iulius Parc Open Air.

Selectat și în secțiunea competițională What’s Up, Doc?, Kix (r. Bálint Révész, Dávid Mikulán) te face martor într-o perioadă foarte scurtă la o parte importantă din viața unui puști din Budapesta cu o familie problematică, care nu prea se descurca la școală, și nevoit să se maturizeze înainte de vreme. Despre cum e să urmărești un subiect timp de 12 ani și nu numai vei putea afla chiar de la regizori, care vor fi prezenți după proiecția de la ora 23:00, de la Cinema ARTA, pentru o sesiune de Q&A.

Cineaști invitați de Ziua Maghiară la TIFF.23

Un tânăr regizor este invitat să țină un atelier pentru copiii dintr-un sat, dar ajunge să investigheze corupția din acea comunitate mică, ba chiar să facă un documentar despre primarul corupt. Bunele intenții nu sunt întotdeauna de ajuns pentru o schimbare în bine, după cum vei descoperi în Material brut (Raw Material). Regizorul Martin Boross va fi prezent alături de directorul de imagine Dániel Bálint pe 19 iunie, la 19:45, la Universitatea Sapientia.

După căderea comunismului, cei din fostul bloc sovietic puteau să călătorească unde voiau, dar pentru asta trebuiau să-și și permită. Trei tineri vin cu o soluție inventivă: să dizolve cerneala Pelikan Blue de pe bilete și să completeze cu orice destinație doresc. Vor face o afacere din asta, dar nu va trece mult timp până să fie descoperiți. E povestea din Pelikan Blue (r. László Csáki), o animație inventivă și energică, pe care s-o vezi de la ora 17:45, la Universitatea Sapientia.

Totul despre familia Lefkovics (All About the Levkoviches, r. Ádám Breier) este un film emoționant și plin de umor, pentru toată familia, care face parte și din selecția programului MiniTIFF. Protagoniștii sunt un antrenor de box și fiul său, care a tăiat orice punte de comunicare cu el. Proiecția în prezența regizorului Ádám Breier va avea loc de la 15:30, la Cinema Florin Piersic.

O petrecere onomastică cum nu se poate mai obișnuită scoate la iveală animozităţi ascunse, frustrări şi dorinţe într-un grup de patru prieteni. De unde a pornit totul? Unul dintre cupluri a propus să le facă mutaţie copiilor la adresa unuia dintre ei pentru a-i putea da la o şcoală de prestigiu din apropiere. Ziua lui Kalman (Kalman’s Day, r. Szabolcs Hajdu) va fi proiectat la 17:30, la Cinema Victoria, unde vor fi prezenți din partea echipei managerul de producție Zoltán Gálovits și directorul de imagine Csaba Bántó.

