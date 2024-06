Ziua 4 de TIFF.23. Recomandările zilei.

Cinefilii au o gamă largă de filme pentru ziua de luni, 17 iunie, la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).

Cinefilii au o gamă largă de filme pentru ziua de luni, 17 iunie, la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF)| Foto: TIFF - Facebook

TIFF îi așteaptă pe cinefili cu o selecție impresionantă de filme.

De exemplu, de la ora 13:00, spectatorii vor putea viziona filmul „Buddha sare peste zid” la Cinema Arta.

„Buddha sare peste zid” este numele unei supe din înotătoare de rechin specifică bucătăriei chineze Fujian, considerată o delicatesă. Se spune că atunci când un călugăr budist a simțit prima dată mirosul acestei supe nu s-a putut abține și a sărit un zid pentru a ajunge la ea, și că însuși Buddha ar fi procedat la fel dacă s-ar fi aflat în locul lui. Acesta este și titlul documentarului regizat de Pedro Peira, care urmărește călătoria chef-ului David Yárnoz în Taiwan, unde a deschis un restaurant spaniol. Ajuns acolo, se împrietenește cu Kai Ho, un chef local, și împreună încearcă să găsească noi modalități prin care să inoveze preparate clasice.

Tot la Cinema Arta va putea fi vizionat de la ora 15:00 filmul „La Reine”. Pe vremuri Ian s-a bucurat de o tinereţe boemă, iar acum trăieşte la o fermă de lavandă din Franţa, unde produce uleiuri esenţiale. Supravieţuitorul unei crunte dependenţe de droguri, Ian nu a scăpat întru totul de ea, iar acum nici nu se mai chinuie s-o facă. Cu toate acestea, găseşte un mod extrem de personal să-i inspire şi să-i motiveze pe cei apropiaţi, coagulând în jurul său o comunitate strâns unită. Dar este asta tot ce-şi doreşte Ian de la viaţă? Documentarul arată cum există două moduri de a te bucura de libertate: ori ca o plantă medicinală, ori ca un drog atototrăvitor.

Un alt film care merită văzut este „Vampir umanist caută sinucigaș”. Acesta poate fi văzut la Cinema Victoria de la ora 17:30. Sasha abia a devenit vampir şi se confruntă cu o problemă extrem de gravă: e prea sensibilă ca să ia viaţa cuiva! Când părinţii exasperaţi pun piciorul în prag şi refuză să-i mai aducă sânge proaspăt, Sasha e în pericol de moarte. Din fericire îi iese în cale Paul, un adolescent singuratic care contemplă posibilitatea sinuciderii şi nu are nicio problemă să moară ca Sasha să trăiască. Doar că Paul are câteva ultime dorinţe, iar Sasha are doar o noapte la dispoziţie pentru a i le împlini

Bilete și programul complet pot fi văzute AICI.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: