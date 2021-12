Bihor are prima platformă online cu date legate de Covid-19, în timp real: „Orice județ poate avea un site similar”

Bihor a devenit primul județ din România care are o platformă online ce prezintă în timp real date despre situația Covid-19. Creatorul său spune că orice județ poate avea, cu un minim efort, un site similar.

Clujeanul Dragoș Vana, fondatorul platformei graphs.ro, a creat site-ul județului Bihor unde cetățenii pot să urmărească în timp real situația Covid-19.

Proiectul a început la inițiativa Primăriei Oradea și cu sprijinul Instituției Prefectului Bihor, Consiliului Județean Bihor și a Direcției de Sănătate Publică Bihor.

„Am plăcerea să vă anunț o colaborare extraordinară pe care am avut-o! Împreună cu Banca Mondială și la inițiativa Primăriei Oradea, cu sprijinul Instituției Prefectului Bihor, Consiliului Județean Bihor și a Direcției de Sănătate Publică Bihor am lansat platforma de date Covid: www.covid19bihor.ro. Astfel, Bihorul devine primul județ care are o astfel de platformă completă cu toate datele publice disponibile! Zeci de grafice, statistici și în premieră date publice despre pandemie în format electronic (!). Ceva cu care să ne mândrim și să fim și noi la standarde europene. Doresc pe aceasta cale să le multumesc tuturor celor implicați în proiect! O mențiune specială se duce către cei de la geo-spatial.org care m-au ajutat enorm cu introdusul inițial al datelor și câte un sfat bun sau o critică constructivă la timpul ei”, a spus Dragoș Vana într-o postare pe Facebook.

Clujul, următorul în rând?

De această dată județul Bihor a „luat-o” înaintea Clujului, dar încă nu este prea târziu pentru un astfel de proiect. Clujeanul Dragoș Vana susține că modul în care platforma este construită permite oricărui județ să dezvolte un site similar cu un efort minim.

De asemenea, Dragoș Vana îndeamnă oamenii să-și anunțe și convingă primarul sau prefectul „preferat” să creeze o astfel de platformă pentru județul său cu propriile date pentru a-și menține cetățenii informați:

„Dar stați că nu s-a terminat postarea. Platforma fiind construită modular, de acum înainte orice județ care dorește poate avea cu foarte mare ușurința și minim de efort un site similar de forma www.graphs.ro/Bihor unde să introduca propriile date din județ și să-și mențină cetățenii informați.

Îmi doresc colaborarea cu cât mai multe instituții în acest sens, așa că tag primarului sau prefectului vostru preferat ca să știe că se poate și share ca să ajungă cat mai departe. Digitalizare, se poate!”, a mai spus Dragoș Vana.

