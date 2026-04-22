O primărie din România cheltuie peste 100.000 de lei pe abonamente de telefonie nejustificate, Curtea de Conturi s-a autosesizat!

O primărie din România a ajuns în atenția inspectorilor după ce a cheltuit sume considerabile pe servicii de telefonie mobilă, în condiții greu de justificat.

O primărie din județul Alba a ajuns în atenția inspectorilor după ce a cheltuit sume considerabile pe servicii de telefonie mobilă, în condiții greu de justificat. | Foto: monitorulcj.ro

O primărie din județul Alba a ajuns în atenția inspectorilor după ce a cheltuit sume considerabile pe servicii de telefonie mobilă, în condiții greu de justificat.

Este vorba despre Primăria comunei Cut, unde, potrivit unui control oficial, au fost decontate 38 de abonamente de telefonie mobilă, deși instituția are doar 10 angajați.

Cheltuieli nejustificate și abateri de peste 100.000 de lei

Verificările realizate de Camera de Conturi au scos la iveală nereguli semnificative. În perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, administrația locală a achiziționat și plătit abonamente de telefonie mobilă în valoare totală de 113.594,59 lei.

Situația ridică semne serioase privind modul în care au fost gestionate fondurile publice, în contextul în care numărul abonamentelor depășește de aproape patru ori numărul angajaților.

Amenzi pentru nerespectarea legii achizițiilor publice

Inspectorii au constatat și alte probleme legate de achizițiile publice. Potrivit raportului, Primăria Cut nu a respectat în totalitate prevederile Legea nr. 98/2016 în perioada 2021–2025.

Printre abaterile identificate se numără lipsa unui program anual al achizițiilor publice actualizat și aprobat, neîndeplinirea obligațiilor de raportare în SEAP, precum și lipsa documentelor justificative, cum ar fi referatele de necesitate.

Pentru aceste nereguli, administrația locală a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 7.500 de lei.

Controlul Curții de Conturi scoate la lumină problemele

Controlul efectuat de Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Alba, evidențiază încă o dată problemele legate de gestionarea banilor publici la nivel local.

Raportul auditorilor subliniază necesitatea respectării stricte a legislației și a unei mai bune planificări a cheltuielilor, în special în cazul instituțiilor publice cu resurse limitate.

