Marius Jucan, artist tatuator din Cluj, promovează în premieră cu artiștii de la Transilvania Tattoo Expo povestea lui Vlad Țepeș și a fiului său

Pentru prima dată, artiștii tatuatori Ovidiu Popârțan din Sibiu și Marius Jucan din Cluj, împreună cu istorici locali, vor prezenta invitaților Festivalului Transilvania Tattoo Expo (23 - 25 mai) povestea lui Mihnea Vodă, care este înmormântat în Biserica Evanghelică din Piața Huet.

Artiștii tatuatori au început în urmă cu câteva zile să picteze un tablou de opt metri pătrați, în centrul Sibiului, unde trecătorii au avut ocazia să vadă cum sunt ilustrate portretele lui Vlad Țepeș și Mihnea Vodă, dar și ale altor personaje din istoria României. Acest tablou va fi finalizat în timpul convenției de tatuaje.

„Avem o lucrare colectivă pe care o facem în colaborare cu o echipă de artiști din Cluj și care reprezintă una dintre acțiunile premergătoare Festivalului Transilvania Tattoo Expo (...). Avem foarte mulți invitați internaționali la eveniment, marea majoritate a străinilor care ne vizitează ca toți străinii știu doar istoria României din perspectiva lui Bram Stoker, însă istoria noastră se întinde mult mai mult în trecut și am vrut să punctăm o parte din istoria României. Avem aici, la Sibiu, în biserica din Piața Huet, mormântul lui Mihnea Vodă, fiu al lui Vlad Țepeș, și ne-am gândit să facem o lucrare în care să fie o reconstituire istorică”, a declarat organizatorul Transilvania Tattoo Expo, artistul Ovidiu Popârțan.

Transilvania Tattoo Expo este un festival internațional de tatuaje, care în fiecare an a prezentat și reconstituiri istorice.

„În fiecare an am avut reconstituiri istorice. Consider că pentru toți invitații noștri o lecție de istorie dată live este un lucru bun, care ar trebui să-i inspire și să plece de aici cu niște informații și o amintire plăcută, mai ales că lucrurile se întâmplă în direct, oamenii pot discuta, pot pune întrebări”, a arătat Ovidiu Popârțan.

Cei cinci artiști din Sibiu și Cluj, coordonați de Ovidiu Popârțan și Marius Jucan, au făcut spectacol din pictura live în ultimii doi ani, la Sibiu.

Anul trecut, aceștia au realizat un tablou de mari dimensiuni, de șase metri pătrați, având ca temă 'Istoria tatuajului'. Anul 2024 a marcat o altă premieră în istoria Transilvania Tattoo Expo, când a avut loc primul spectacol de teatru realizat cu artiști tatuatori, într-o curte interioară din centrul istoric al Sibiului, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Regizorul Hunor Horváth de la Teatrul Național 'Radu Stanca' din Sibiu și tatuatorul Ovidiu Popârțan au oferit spectatorilor o experiență inedită.

O altă premieră a avut loc în urmă cu doi ani. În 2023, Ovidiu Popârțan și Marius Jucan au primit diplome de excelență din partea Muzeului Național Brukenthal, fiind primii artiști care au pictat în Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, în cadrul expoziției 'Slaves to the Needle'. Atunci, lucrarea de peste doi metri pătrați a fost începută de elevi de la Liceul de Artă din Sibiu, coordonați de profesorul Florin Viorel, președintele filialei sibiene a Uniunii Artiștilor Plastici, iar Ovidiu Popârțan și Marius Jucan au continuat să picteze figuri emblematice din istoria tatuajului contemporan, în cadrul lucrării colective.

Anul acesta, Transilvania Tattoo Expo se află la ediția a 13-a și va avea loc în Sala Thalia din Sibiu. Aceasta este prima convenție internațională de tatuaje din România, care a început în 2009. Organizatorul Ovidiu Popârțan este cel care a deschis primul salon de tatuaje din România.

