Marius Jucan, artist tatuator din Cluj, a primit o diplomă de excelență după ce a pictat în Muzeul de Artă Contemporană Sibiu

Doi artişti tatuatori, unul din Sibiu, Ovidiu Popârţan, celălalt din Cluj, Marius Jucan, au primit diplome de excelenţă din partea managerului interimar al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, Alexandru Chituţă, fiind primii artişti care au pictat în Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, în cadrul expoziţiei „Slaves to the Needles”.

Marius Jucan, foto Transilvania Tattoo Expo

Lucrarea de peste doi metri pătraţi a fost începută luni, de câţiva elevi de la Liceul de Artă din Sibiu, coordonaţi de profesorul Florin Viorel, preşedintele filialei locale a Uniunii Artiştilor Plastici. Marţi, Ovidiu Popârţan şi Marius Jucan an continuat să picteze figuri emblematice din istoria tatuajului contemporan, în cadrul lucrării colective, care a fost începută de liceenii sibieni.

Pictura de mari dimensiuni împreună cu alte tablouri spectaculoase, realizate de Marius Jucan au fost vernisate marţi după-amiaza, când au fost înmânate şi diplomele de excelenţă.

„Mă bucur că una din vechile îndeletniciri artistice îşi găseşte spaţiul şi într-un muzeu şi nu în orice muzeu, în Muzeul Naţional Brukenthal. Îmi place ceea ce văd, văd lucruri făcute temeinic, cu migală, ceea ce este unul dintre atributele tatuajului. Îi mulţumesc lui Ovidiu Popârţan, că a dorit ca în cadrul unui festival cu renume şi tradiţie la Sibiu, să aibă loc şi o asemenea expoziţie. Suntem de ceva vreme, un muzeu foarte deschis. Avem o serie de evenimente artistice şi nu numai, iată şi performing şi este un lucru inedit la Muzeul de Artă Contemporană şi lucrul acesta trebuie să se întâmple, pentru că se întâmplă în toate marile instituţii, ca muzeul să nu fie doar un sediu în care vezi arta şi o admiri, ci şi un sediu în care poţi să te exprimi, să lucrezi, să faci schiţe şi lucrări. Voi daţi un imbold tinerilor artişti să facă lucrul acesta. De ceva vreme am instituit şi o diplomă de excelenţă a Muzeului Naţional Brukenthal, pe care muzeul să o dea ca imbold artiştilor şi mai mult decât atât, artiştii să se bucure şi să se mândrească că au avut o expoziţie în Muzeul Naţional Brukenthal. Da-ţi-mi voie să-i acord Diploma de excelenţă domnului Ovidiu Popârţan, pentru tot efortul de a organiza festivalul de tradiţie la Sibiu şi un festival unic în concept şi tot ceea ce face la Sibiu şi îi mulţumesc pentru prezenţă. Ofer aceeaşi Diplomă de excelenţă şi domnului Marius Jucan, pentru că a colorat acest spaţiu de expoziţie şi să sperăm că în viitor la Muzeul Naţional Brukenthal veţi mai putea admira lucrări semnate de Marius Jucan”, a declarat managerul interimar al Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă, la vernisaj.

Ovidiu Popârţan, organizatorul unui festival unic în oraş, Transilvania Tattoo Expo, a evidenţiat faptul că participanţii la renumita convenţie internaţională de tatuaje de la Sibiu, au apreciat în fiecare an, valoarea operelor din Muzeul Naţional Brukenthal.

„Vă mulţumesc foarte mult pentru faptul că ne-aţi găzduit. Pentru noi, asocierea cu Muzeul Naţional Brukenthal, care este una dintre atracţiile Sibiului, este simbolul artistic al Sibiului, avem aici lucrări cu care ne mândrim, ne onorează. În fiecare an, pe invitaţii noştri la convenţie (Transilvania Tattoo Expo), i-am dus în muzeu şi oameni care au călătorit în toată lumea, au rămas plăcut surprinşi, chiar nu le venea să creadă, că avem aici lucrări de referinţă”, a spus Ovidiu Popârţan.

Marius Jucan va reveni la Sibiu în weekend, când va continua să picteze în cadrul Transilvania Tattoo Expo.

Expoziţia „Slaves to the Needles” poate fi văzută zilnic, până duminică inclusiv, la Muzeul de Artă Contemporană, de pe Strada Tribunei nr. 6 din Sibiu.

Această expoziţie şi cea de motociclete din Promenada Mall sunt în avanpremiera Transilvania Tattoo Expo, convenţia internaţională de tatuaje care va avea loc de vineri până duminică, la Sala Thalia din Sibiu.

Printre cei prezenţi la vernisajul „Slaves to the Needles” au fost artistul tatuator, Heiko din Germania, cu care vă puteţi reîintâlni, la finalul săptămânii, la convenţie. Acesta a sosit cu motocicleta cu care a reuşit să facă înconjurul lumii, timp de 952 de zile. De asemenea, la vernisaj a fost prezent şi pictorul Robert Şimon, românul premiat cu Emmy pentru efectele vizuale pentru serialul HBO "Game of Thrones.

Reamintim că Transilvania Tattoo Expo începe vineri, la Sala Thalia. Biletele şi abonamentele se găsesc atât la Sala Thalia, cât şi pe iabilet.ro. Preţul unui bilet este de 15 lei pentru o zi, iar abonamentul este de 35 de lei.

