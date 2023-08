Un tânăr de 21 de ani se află în stare foarte gravă la spital, după ce a sărit într-o piscină și s-a accidentat

Un tânăr de 21 de ani se află în stare foarte gravă în Secţia de Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, după ce a sărit într-o piscină şi s-a accidentat.

Copil care se îneacă într-o piscină/ Foto: pixabay.com

Un tânăr de 21 de ani se află în stare foarte gravă în Secţia de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu, după ce a sărit într-o piscină şi s-a accidentat, fiind adus cu o ambulanţă în urmă cu două zile la spital, a declarat purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu, Decebal Todăriţă.

„Pacientul in vârstă de 21 ani a fost adus la UPU in stare foarte gravă, cu multiple traumatisme în urma căderii/plonjării în bazin/piscină şi stop cardio-respirator resuscitat la faţa locului. A fost diagnosticat cu traumatisme severe şi internat în secţia Anestezie Terapie Intensivă fiind in continuare in stare foarte gravă, intubat, ventilat mecanic, sub monitorizare şi tratament de specialitate”, a explicat purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu, Decebal Todăriţă.

Şeful Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) Sibiu, medicul Bogdan Csillag, a precizat pentru Agerpres, că acesta este primul caz din spitalul sibian, de la începutul verii, al unui pacient adus în stare atât de gravă, după ce a fost la o piscină.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: