Bistrița interzice petardele de Sărbători în 2022. Boc: Nu poți pune un polițist în spatele fiecărui om care aruncă petarde

Petardele și articolele pirotehnice vor fi interzise în Bistrița, potrivit deciziei asumate de autorități. La rândul său, primarul Emil Boc a declarat că petardele sunt interzise prin lege, dar numărul polițiștilor este insuficient pentru a stopa folosirea abuzivă a articolelor pirotehnice.

Sărbătoare, nu atmosferă de front

La sfârșitul anului trecut, primarul Bistriței Ioan Turc anunța că 2021 a fost ultimul an în care în municipiu au mai fost eliberate autorizații pentru comercializarea articolelor pirotehnice.

Acum, Primăria Bistrița își onorează promisiunea:

„Având în vedere disconfortul pe care materialele pirotehnice îl produc în oraș, am decis să nu acordăm autorizație pentru vânzarea de articole pirotehnice pe domeniul public și nici în piețele municipiului.

Totuși, nu exclud să auzim bubuituri în perioada sărbătorilor pentru că aceste materiale pot fi cumpărate și din alte orașe și pot fi cumpărate și de pe internet.

Mesajul nostru este unul cât se poate de clar: Vrem atmosferă de sărbătoare la Bistrița, nu atmosferă de front! Poliția Locală, Poliția Națională și Jandarmeria își vor face datoria în așa fel încât în oraș să domnească o atmosferă de sărbătoare” a declarat recent primarul Bistriței Ioan Turc, în cadrul unei conferințe.

„Petardele sunt interzise”

Primarul Emil Boc a fost întrebat, joi, în privința interzicerii petardelor la Cluj, în perioada sărbătorilor din acest an.

Potrivit edilului, petardele sunt interzise, iar numărul agenților de poliție insuficient pentru a preveni uzul abuziv al articolelor pirotehnice.

Altfel spus, situația este sub control.

„Categoric, dar petardele sunt interzise prin lege.

Ce tot discutăm aici!? Sunt amendați, potrivit prevederilor legale, iar autoritățile statului sunt în teren pentru a-i prinde și a-i amenda.

Bineînțeles, nu poți pune un polițist în spatele fiecărui om care aruncă petarde dar, oricum, gradul de conștiință civică, repet, crește. Oamenii și-au dat seeama că acest fenomen nu mai ține de vremurile în care trăim.

Iar cei care nu respectă legea, evident, vor suferi amenzi usturătoare”, a declarat, joi, primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții la un post de radio local.

Boc în 2020: Susțin interzicerea unor categorii de petarde

Clujenii au semnalat în repetate rânduri riscurile la care sunt expuși în perioada Sărbătorilor de iarnă din cauza comerțului și a folosirii necontrolate de articole pirotehnice. De altfel, și iubitorii de animale au solicitat măsuri concrete autorităților în condițiile în care animalele de companie sunt traumatizate din cauza petardelor.

„Avem timp să rezolv această problemă...”

În urmă cu doi ani de zile, primarul Emil Boc declara public că va lua măsuri pentru a restricționa folosirea petardelor, chiar până la interzicerea unor anumite categorii de produse pirotehnice.

„Susţin orice formulă legală de restricţionare mergând chiar şi până la interzicerea unor categorii de petarde în spaţiul public. Este o măsură benefică pentru siguranţa cetăţenilor. (...).

Trebuie să luăm măsuri legislative în următoarea perioadă prin care aceste lucruri să fie puse în control total. Am discutat cu factorii de ordine de nivel judeţean şi local, iar ei mi-au confirmat că în acest an au confiscat mai mult ca niciodată. Totuşi, fenomenul e puţin scăpat de sub control. (...).

Partea bună este că avem timp să rezolv această problemă. Nu ne putem juca cu integritatea oamenilor în locurile publice”, declara primarul Emil Boc în ianuarie 2020, în cadrul unei intervenții la un post local de radio.

Clujenii au inițiat petiții, s-au plâns pe rețelele de socializare de disconfortul creat de articolele pirotehnice, au semnalat riscurile la care sunt suspuse animalele de companie din cauza uzului necontrolat de petarde.

Autoritățile au continuat să promită măsuri drastice, dar până în prezent situația comerțului de produse pirotehnice nu a fost soluționată.

Spre exemplu, în decembrie 2021, ITM Cluj efectua o serie de controale la comercianții de petarde. De obicei, măsurile cele mai drastice aplicate de autorități în acest sens au fost amenzile.

Interzicerea petardelor la Cluj

În primăvara acestui an, depuatul (USR) Radu Molnar a depus un proiect legislativ privind interzicerea folosirii petardelor de către persoanele fizice neautorizate. Mai exact, proiectul prevede interzicerea comercializării materialelor pirotehnice de categorie P1 către persoane fizice neautorizate și înăsprirea regulilor pentru categoria F2.

În acest scop a fost organizată și o dezbatere publică pentru legea „Fără petarde!”, la care au participat atât reprezentanții comercianților de materiale pirotehnice, cât și reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția animalelor și activiști din mai multe domenii.

An de an, în perioada sărbătorilor de iarnă, sute de persoane se accidentează cu petarde, în special copii. De asemenea, posesorii de câini sau pisici cunosc deja chinul prin care animalele lor de companie trec în perioada Crăciunului și a Revelionului din cauza bubuiturilor puternice.

„Această propunere legislativă a venit din societatea civilă și răspunde unei nevoie a cetățenilor. De aceea am considerat necesară aducerea la aceeași masă a tuturor părților. Cei care au acceptat apelul nostru la dialog stau la baza acestei modificări legislative și vor contribui la îmbunătățirea situației actuale din România. Iar eu cred că asta e necesar, în cazul fiecărei legi”, declara Radu Molnar

În ultimii ani, un număr tot mai mare de clujeni au cerut anularea spectacolelor de artificii ale primăriei și interzicerea folosirii petardelor în municipiu, din cauza zgomotelor puternice provocate de acestea și care afectează deopotrivă animalele de companie, dar și persoanele bolnave, persoanele în vârstă și copiii.

