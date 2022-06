Boc pune gaz pe foc înainte de startul sezonului: „Becali e cel mai mare fan al lui CFR Cluj”

Emil Boc a făcut câteva remarci la adresa lui Gigi Becali care l-ar putea deranja pe finanțatorul de la FCSB.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. FOTO: Captură din ședința de Consiliu Local

Emil Boc l-a atac subtil pe Gigi Becali în ședința de Consiliu Local din 7 iunie și a făcut o afirmație care s-ar putea să nu fie tocmai pe placul patronului de la FCSB. Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit despre implicarea sa la Universitatea Cluj și a dat exemplu negativ situația de la FCSB, acolo unde Gigi Becali ar controla tot.

„Când am am revenit cu U Cluj în Liga 4, toți primarii mă sunau dacă primesc jucători sau antrenor.. Le-am spus clar, terminați, că nu mă ocup de jucători că nu mă pricep. Treaba mea e să încredințăm echipa unui om care se pricepe, așa cum este domnul Constantea acum. Ar fi o gafă majoră să mă implic la echipă. Eu doar le-am cerut să intre în play-off, nu e treaba mea cum ajung acolo și pe cine pun antrenor. Avem deja un exemplu, la Steaua (n.r. FCSB), cel mai bun suporter al CFR-ului este Becali să fim foarte bine înțeleși. Atât timp cât domnul Becali face echipa, din când în când, CFR va fi campioană. Eu nu voi repeta această greșeală. Să nu se supere domnul Becali, cu tot respectul. Eu consider că acolo nu trebuie să te bagi, poți să stabilești obiective, dar nu să te bagi în gestionarea echipei.”, a declarat Emil Boc.

Universitatea Cluj a promovat în Liga 1 în acest sezon și obiectivul stabilit de Emil Boc este unul extrem de îndrăzneț. Primarul vrea echipa în play-off, deși pentru acest lucru este nevoie de un buget important.

„Eu am discutat cu universitățile clujene și am stabilit ca obiectiv intrarea în play-off. E un obiectiv greu de atins intrarea în play-off, nu este ușor și recunosc. Dacă veți fi solidari cu acest obiectiv putem atinge acest obiectiv cu aportul nostru. Nu mă întrebați de antrenor, manager sau antrenor că nu e treaba mea.”, a mai adăugat Boc.

