Gigi Becali continuă tirada la adresa CFR-ului: „Au primit cunună mincinoasă şi din hoţie. Să pice cu polonezii!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, este în continuare afectat de pierdea CFR-ului și nu recunoaște performanța campioanei.

Gigi Becali face noi acuzații în direcția CFR-ului. FOTO: Captură Foto Orange TV



Oficialul celor de la FCSB este de părere că formația din Gruia a furat titlul de campioană și dă vina pe arbitraj pentru ratarea campionatului.

În plus, Gigi Becali își dorește ca formația din Gruia să pice cu Lech Poznan în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, echipa cea mai bine cotată.

„A fost offside în minutul 87? A dat gol din offside CFR? Nu mai bag aia... probabil mai primeau o pasă, sau dădeau pe lângă ea. S-a nimerit Mateiu să dea gol. Bine, glumesc acum, să nu se supere Reghe. Nu zic că a făcut blat Craiova, dar parcă nu voia să dea gol, parcă nu le convenea. Avem 1 punct peste ei și suntem campioni. Eu exclud minciuna și hoția. Dacă voiam să fiu campion, am jucat cu Iași. Ne trebuia un egal. Eu erau în 10 oameni și ne-am dat gol. Am zis „nu, mă, nu. Eu vreau să fiu campion cum trebuie' Au primit cunună mincinoasă și din hoție. Îmi doresc să cadă cu polonezii (n.r. - Lech Poznan), să iasă din prima. În loc să fie coroana pe capul nostru, e la ei. Cum să-i zic eu lui Petrea că nu a câștigat campionatul? Uite, mă, offside”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.

În opinia lui Becali, formația „roș-albastră” ar fi trebuit să primească mai multe lovituri de pedeapsă de-a lungul sezonului.

„Dacă se arbitra corect am avut 11 metri și cu Voluntari, la Tănase. Am avut vreo 15 lovituri de la 11 metri până acum. A pus și Camora mâna pe minge ca la handbal și nu am primit penalty. A dat la Miron, care a dat cu capul. Trebuia să dea capul la o parte să dea gol CFR. Sunt mai multe lucruri. Nu mai vreau să le zic acum. Așa cum au fost toți împotriva mea, așa vreau ca Domnul să fie cu mine”, a spus Gigi Becali pentru sursa citată.

