Gigi Becali, acuzații grave: „Să felicit hoția? Mizerii! CFR a furat titlul!”

Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut acuzații grave în direct la TV la adresa campioanei după ce CFR Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, cucerind al 5-lea titlu la rând în Liga1.

CFR Cluj a sărbătorit un nou titlu de campioană. Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA

Omul de afaceri a criticat arbitrajul partidei din Gruia, reclamând nereguli la cele două goluri marcate de CFR. Și i-a acuzat direct pe ardeleni că au „furat” titlul cu ajutorul arbitrilor. Patronul de la FCSB a insinuat și că Laurențiu Reghecampf, tehnicianul Craiovei, s-ar fi predat la duelul cu CFR de duinică seară.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„La primul gol al CFR-ului nu a fost fault. Debeljuh a căzut aiurea. Și după aceea a dat gol din ofsaid. Ce, au câștigat ei campionatul? Sunt două ofsaiduri mari. Nu au câștigat. Dacă-l câștigi cu hoție... Au fost ofsaiduri clare. Ce să mai facem sau zicem? Au câștigat din două ofsaiduri și un gol dat pe tavă. Nu au câștigat campionatul. L-au furat cu ofsaiduri.

CFR Cluj a fost avantajată toată viața ei, de când s-a născut. CFR nu mai are putere fotbalistică. Când nu ai putere fotbalistică, poți avea puterea Clujului, dar nu ai ce să faci. Dacă jucam cu ei finala... CFR nu mai e puternică. Eu nu felicit hoția, minciuna și nedreptatea! Eu felicit golurile din ofsaid? S-a luat campionatul pe ofsaid. Cum să-i felicit dacă ei fac tot felul de mizerii? Ăia nu sunt oameni de felicitat. Juca vreodată Voluntari dacă nu dădea CFR prime? Ce probe să mai dau? E clar! Să ancheteze, e treaba lor. Eu am spus ce știu, ce mi-au spus. Dar e situația clară. De ce să bagi echipa bună deși joci finala Cupei? Am vorbit cu Rotaru și mi-a zis «Băi, Gigi, eu bag echipa bună. Dacă jucam finala Cupei, eu îmi vedeam interesul». Îl înțelegeam”, a spus Gigi Becali la ProArena.

„Nu înțeleg schimbările lui Reghecampf”

„L-am întrebat pe MM Stoica.. Nu înțeleg schimbările lui Reghe. Cum să-l schimbi pe Baiaram? Eu îl lăsăm tot meciul că poate inventează ceva. Și de ce îl ții pe Koljic? Și eu mi-am pus întrebări. Asta e treaba...”, a adăugat Becali.

CITEȘTE ȘI: