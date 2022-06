U-BT Cluj, la un pas de titlu. Victorie pentru „studenți” în al treilea meci din finala Ligii Naționale de baschet masculin

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 92-84 (22-15, 25-18, 24-31, 21-20), marţi seara, în deplasare, în meciul al treilea al finalei Ligii Naţionale de baschet masculin.

U-BT Cluj, la un pas de câștigarea titlului/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Campioana en titre a dominat prima jumătate a meciului şi avea un avans de 14 puncte după 20 de minute. CSO Voluntari s-a apropiat pe tabelă la şapte puncte, înaintea ultimului sfert. „U” a început, însă, în forţă ultimele zece minute, cu un parţial 8-0, şi a obţinut victoria.

Andrija Stipanovic a reuşit 16 puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive, Patrick Neal Richard a contribuit cu 16 p, 3 rec, 5 pd, Elijah Jarrod Stewart a adăugat 14 p, 8 rec.





Cei mai buni jucători ai câştigătoarei Cupei României au fost Vlad Moldoveanu, 21 p, 4 rec, şi Toddrick Gotcher, 19 p, 5 rec, 4 pd. U-BT Cluj conduce cu 2-1 la general şi mai are nevoie de o victorie pentru a cuceri un nou titlu.

Finala se joacă după sistemul cel mai bun din cinci partide, următoarea fiind programată tot la Voluntari, pe 2 iunie (19:30).

„A fost o partidă dificilă, ca și celelalte din această serie. Jucăm cu o echipă bună, care teoretic nu avea multe de pierdut înaintea finalei. Mă bucur cum am reacționat după înfrâgerea de acasă. Una e să pierzi când dai totul pe teren și alta e când joci foarte prost. Asta s-a întâmplat la Cluj, nu am avut atitudine, inteligență, și am pierdut. Am venit aici cu altă față, am schimbat puțin și din punct de vedere tactic. Kuti a făcut un efort senzațional, a schimbat energia meciului. Asta trebuie să jucăm și joi, suntem o formație fizică și vrem să ne folosim de acest avantaj. Nu intrăm doar pe teren sperând că adversarul ne va da meciul. Nu este nimic terminat, de abia așteptăm meciul de joi”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

