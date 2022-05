Silvășan, supărat foc și pară după meciul cu Sibiu: „E penibil să jucăm la ora 17:00”

U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CSU Sibiu, 89-79, în primul meci din play-off, dar Mihai Silvășan a fost extrem de supărat după meci.

Silvășan, supărat foc și pară pe oficialii FRB

Antrenorul campioanei României a fost extrem de supărat pe faptul că meciul U-BT Cluj-Napoca – CSU Sibiu a fost programat de la ora 17:00. Duelul dintre cele două echipe a deschis ziua în play-off-ul din Liga Națională de baschet masculin.

Programarea jocului la o astfel de o oră a făcut ca tribunele BT Arena să fie mai mult goale, decât pline la meciul dintre cele două echipe, iar acest lucru l-a nemulțumit teribil pe Silvășan.

„A fost un meci greu, nici nu mă așteptam să fie altfel. Ei au venit aici fără să aibă multe de pierdut, gata să joace un baschet de calitate. Sunt o echipă bună, competitive. Trebuie să fim pregătiți pentru asta. Am fost concentrați, dar puteam face mai bine anumite lucruri în apărare. Per total, sunt mulțumit. Era important să câștigăm. Le mulțumesc fanilor care au fost la meci, îmi cer scuze suporterilor, deși nu e vina clubului. Din punctul nostru de vedere, este penibil ca echipa de pe locul I să joace un meci la ora 17:00. Nu mă interesează ce meciuri au fost puse mai târziu, în săli în care nu vin tare mulți fani. Îmi pare rău că suporterii nu au ajuns la meci. Pe viitor, mai bine nu am fi transmiși la televizor. Ne dorim să îi ținem pe suporteri aproape de noi, în sală.”, a declarat Mihai Silvășan după meciul disputat marți.

Meciul de la Sibiu, programat vineri

Jucătorii de la U-BT Cluj-Napoca vor avea de înfruntat o atmosferă cu adevărat ostilă la meciul al doilea, programat vineri, de la ora 19:00. Fanii sibieni au luat cu asalt casele de bilete, după jocul bun arătat de „galben-albaștrii” în meciul de la Cluj-Napoca.

De altfel, inclusiv antrenorul Miguel Angel Hoyo a făcut un apel la fanii sibieni înaintea meciului 2.

„Mici detalii au făcut diferența în ultimele minute. Câteva greșeli și doi jucători de la Cluj erau liberi, apoi la nivelul recuperărilor la fel. Câteva faulturi care sunt greu de acordat în mod normal. Ei au câștigat un meci strâns. E greu de spus care a fost cheia succesului pentru Cluj. Ei au marcat și noi am ratat câteva aruncări libere. Și în prima repriză am ratat câteva lay-up-uri. În trei minute am uitat acest joc și trebuie să ne concentrăm la următorul. Este precum o finală și trebuie să jucăm mai bine ca să îi învingem. Avem nevoie de suportul fanilor, și pe această cale le cer să ne susțină, sunt extraordinari. În ultimul sfert am avut câteva momente mai slabe și avem nevoie de ajutor lor vineri, pentru a ne putea împinge de la spate în asemenea momente slabe.”

Cel mai probabil, până la ora meciului de la Sibiu toate cele 1.800 de bilete vor fi vândute de echipa gazdă.

