Mihai Silvășan săgeți către proprii elevi: „Pentru unii jucători sezonul s-a încheiat după eliminarea din BCL”

Mihai Silvășan a fost extrem de supărat pe modul în care s-a prezentat U-BT Cluj-Napoca în meciul cu SCMU Craiova și a aruncat câteva săgeți în direcția jucătorilor săi.

Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj

U-BT Cluj-Napoca s-a impus cu 100 la 97 în duelul cu SCMU Craiova, dar această victorie nu l-a mulțumit pe Mihai Silvășan. Antrenorul campioanei României a fost dezamăgit de prestația unor jucători și nu s-a ferit de cuvinte dure după meciul cu formația olteană.

„A fost o partidă proastă din punctul meu de vedere și aici mă refer la atitudine. Le-am spus băieților că este vorba despre noi, nu despre adversar. Am pierdut 28 de mingi, mă mir că am câștigat. Evident, suntem echipa mai bună, dar nu e vorba doar de acest aspect. Pentru noi contează și cum intri pe teren. Din păcate, la unii dintre jucători s-a văzut astăzi o lipsă de atitudine. Echipa are nevoie de toată lumea pentru a câștiga campionatul. Pentru unii dintre jucători sezonul s-a încheiat după Champions League. Aici avem o problemă și o vom rezolva. Trebuie să ne refacem și să fim atenți la meciul cu Constanța”, a declarat Mihai Silvășan.

U-BT Cluj-Napoca a jucat deja 29 de meciuri în campionat, plus alte 21 de partide în Cupa României și Basketball Champions League. Cel mai probabil, o parte dintre elevii lui Mihai Silvășan sunt epuizați din punct de vedere fizic și mental. U-BT Cluj-Napoca a folosit în cele mai multe meciuri o rotație scurtă, iar mulți dintre jucători au fost nevoiți să joace peste 30 de minute pe meci în Champions League.

