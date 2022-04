Delegarea lui Kovacs a aprins derby-ul CFR Cluj – FCSB. Cristi Balaj: „Nu am mai vorbit cu el de mult timp”

Istvan Kovacs este arbitrul care a fost desemnat să conducă meciul CFR Cluj – FCSB în etapa a 5-a din play-off-ul Liga 1.

Delegarea lui Kovacs a aprins derby-ul CFR Cluj – FCSB

Kovacs este considerat al doilea cel mai bun arbitru din Liga 1, după Ovidiu Hațegan. Totuși, absența lui Hațegan pe termen nedeterminat i-a obligat pe conducătorii CCA să îl delege pe Istvan Kovacs la partida CFR Cluj – FCSB, deși Gigi Becali l-a contestat dur în ultimii ani.

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a cerut în trecut ca echipa lui să nu mai fie arbitrată de centralul din Carei și a amenințat la un moment dat că retrage de pe teren echipa în semn de protest.

„Am cerut oficial să nu mai fie delegați Istvan Kovacs și Cătălin Popa la meciurile noastre. Mai poți să-l dai pe Kovacs acum la FCSB? Cum să-l mai dai? Asta e România! Oamenii se cred stăpâni când vin în funcții. Eu pot doar să fac o nebunie, mă bate gândul să scot echipa de pe teren. Aș risca trei puncte, dar măcar trag un semnal de alarmă. Nu spun 100% că o fac, mă gândesc. Noi am putea să câștigăm meciurile și cu arbitrul Kovacs în teren. Noi trebuia să avem șase puncte în plus față de CFR acum! Kovacs nu este arbitru de 2 lei să greșească, nu e prost, este experimentat. Fac păcate, dar n-am ce să fac! Nu mai pot, bă, să tac! Ce vină are Vassaras că e Kovacs hoț? Are și el o vină, că nu-l dă afară din arbitraj", spunea Gigi Becali anul trecut.

Balaj și Kovacs, prieteni vechi

Temerile lui Gigi Becali au fost alimentate inclusiv de relația Cristi Balaj – Istvan Kovacs, cei doi fiind prieteni din perioada în care primul oficia meciuri. Totuși, actualul președinte de la CFR Cluj a dat de înțeles că nu va discuta deloc cu Istvan Kovacs înaintea jocului de duminică.

„Eu îi respect şi am emoţii pentru toţi foştii mei colegi, din dorinţa de a nu greşi. Eu sunt prieten cu Crăciunescu, ştiţi de ce? Când era preşedinte, niciodată nu mi-a sugerat să protejez vreo echipă. Pentru mine asta înseamnă prietenie. E mult spus că sunt prieten cu Istvan, nu am vorbit de foarte mult timp cu el. Chiar îmi reproşau colegii, inclusiv Haţegan, de ce nu îi vizitez când arbitrează CFR. E prietenie, pentru că aşa i-am obişnuit, să nu îi expun. Ar fi o povară pentru mine să explic o greşeală de arbitraj după un meci câştigat. Nu voi sta impasibil când apar greşeli împotriva noastră”, a declarat Cristi Balaj la emisiunea „Fotbal Club”.

CFR Cluj – FCSB este meciul etapei cu numărul 5 în play-off-ul din Liga 1. Gazdele vor să umple stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” și să obțină o victorie decisivă în lupta pentru titlu. Înaintea meciului direct, CFR Cluj are 45 de puncte în clasamentul din Liga 1, fiind urmată de FCSB cu 40. Podiumul este încheiat de Universitatea Craiova cu 36 de puncte.

Meciul CFR Cluj – FCSB se joacă duminică, de la ora 20:30, în etapa a 5-a din Liga 1.

