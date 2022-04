Meci istoric în BT Arena! „U” – Ludwigsburg se joacă cu 10.000 de fani în tribune

U-BT Cluj-Napoca se duelează marți cu MPH Riesen Ludwigsburg, de la ora 19:00, în BT Arena, într-o partidă la care sunt așteptați 10.084 de fani în tribune.

U-BT Cluj-Napoca - Ludwigsburg se joacă cu toate biletele vândute. Sursă foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-BT Cluj-Napoca joacă primul meci din sferturile de finală ale Basketball Champions League, iar interesul este unul uriaș. Pentru prima dată în istorie, o echipă clujeană reușește să umple BT Arena, fiind astfel stabilit un nour record de audiență la un meci de baschet în România.

Duelul dintre U-BT și Ludwigsburg se dispută pe sistemul cel mai bun din trei meciuri. Primul meci este programat astăzi, în timp ce al doilea săptămâna viitoare în Germania. În cazul în care este nevoie de joc decisiv, acesta se va disputa tot în arena clujeană.

Nemții, obișnuiți cu meciurile tari

Riesen Ludwigsburg vine după un meci intens în campionat în fața celor de la Bonn. Adversara lui U-BT a pierdut cu 97-88, disputa de pe terenul liderului. Ludwigsburg are 19 victorii și 8 înfrângeri în competiția internă.

John Patrick, antrenorul celor de la Ludwigsburg, și-a avertizat jucătorii că meciul de la Cluj-Napoca s va juca cu sala plină.

„Am jucat în fața a 5.000 de spectatori în weekend contra lui Bonn, marți (n.r. ziua meciului) vor fi de două ori mai mulți. Jucătorii așteaptă cu nerăbdare să joace într-o astfel de atmosferă în sferturile de finală”, a declarat antrenorul lui Ludwigsburg.

Obiectivul lui Silvășan, îndeplinit de fanii clujeni

Mihai Silvășan a declarat la inaugurarea sălii BT Arena că își dorește ca într-o zi un meci al echipei de baschet să umple arena. Visul lui „Silvă” s-a îndeplinit, iar meciul cu Ludwigsburg se anunță unul extrem de incins.

„Cred că am spus prima dată în 2015 că vreau să umple sala. Faptul că am reușit să vindem toate biletele reprezintă un moment important pentru baschetul clujean. Am reușit să producem o astfel de emulație și acest lucru spune multe despre performanțele noastre. Ne bucurăm mult că vom avea sala plină”, a declarat antrenorul lui U-BT.

Chiar dacă baschetbaliștii clujeni vor fi susținuți de un public numeros, Silvășan este conștient că în acest meci totul depinde de jucători și staff.

„Vrem să fim concentrați 100% la fiecare posesie din acest meci. Nimeni, în afară de noi, nu ne poate obține calificarea. Fanii din tribune ne vor ajuta, dar noi suntem singurii care putem să obținem calificarea. Trebuie să jucăm un baschet bun în aceste meciuri, deoarece întâlnim una dintre cele mai bune și probabil cea mai agresivă echipă din competiție”, a declarat Silvășan înaintea jocului.

U-BT Cluj și Ludwigsburg s-au mai întâlnit în preliminariile Basketball Champions League în sezonul 2017/2018. Formația germană s-a impus atunci cu 78-72 pe teren propriu și 88-77 la Cluj-Napoca.

Formația antrenată de Mihai Silvășan are un lot mult mai valoros în acest moment și ne așteptăm la un meci extrem de echilibrat în BT Arena.

U-BT a fost învinsă doar de Unicaja Malaga în acest sezon pe teren propriu și a reușit victorii importante în fața unor formații precum Hapoel Holon, Darussafaka sau Happy Casa Brindisi.

