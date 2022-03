Oostende – U-BT Cluj-Napoca, un meci cât o calificare pentru trupa lui Silvășan

U-BT Cluj-Napoca se duelează marți seara, de la ora 21:00, cu Filou Oostende în ultimul meci din Grupa K în Basketball Champions League.

Patrick Richard și Andrija Stipanovic în meciul tur U-BT Cluj - Oostende

Campionii României au învins Unicaja Malaga în deplasare, Oostende acasă și pe Prometey în deplasare în faza grupelor principale, dar mai are nevoie de un rezultat bun pentru a se califica în sferturile de finală.

U-BT Cluj are în acest moment două victorii și o înfrângere, deoarece toate rezultatele înregistrare de Prometey au fost anulate în urma retragerii echipei din competiție. Unicaja Malaga este aproape calificată, în timp ce U-BT Cluj și Oostende vor da marea bătălie pentru calificare.

Două scenarii pentru calificare

U-BT Cluj-Napoca are două scenarii prin care se poate califica în sferturile de finală din Basketball Champions League. Campionii României pot ocupa locul 1 în grupă dacă o înving pe Oostende, fiind urmați de Malaga și Oostende.

U-BT Cluj poate să se califice mai departe și dacă pierde meciul cu Oostende la un maxim de cinci puncte. Clujenii vor termina pe locul al doilea în acest caz, iar Malaga câștigă grupa.

Oostende și U-BT, pe primul loc în campionat



Oostende conduce clasamentul din BNXT League, o ligă care reunește echipele din Belgia și Olanda. Adversara clujenilor nu a pierdut niciun meci în campionatul intern pe teren propriu. În weekend, Oostende a trecut de Feyenoord cu 72-69, într-un meci în care Booth a încheiat cu double double, 14 puncte și 11 recuperări. Cel mai bun marcator al echipei a fost Levi Randolph, autorul a 18 puncte.

Randolph trece printr-o perioadă excelentă și a izbutit un meci cu 35 de puncte marcate în disputa cu Unicaja Malaga.

U-BT Cluj este pe primul loc în clasamentul din Divizia A. Trupa ardeleană are 22 de victorii și 1 înfrângere în campionatul României. „Studenții” au învins-o pe Municipal Galați cu 97-85 în partida disputată în weekend.

Antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca a prefațat jocul cu Oostende, unul de totul sau nimic pentru echipa în alb și negru.

„Va fi un meci greu și extrem de important din punct de vedere al rezultatului final. Toată lumea știe care sunt șansele și ce se poate întâmpla. Noi ne concentrăm să obținem victoria. Nu vorbim despre alte aspecte. Mentalitatea noastră este să mergem acolo, să încercăm să învingem și să obținem primul loc. Suntem bucuroși că există această șansă și trebuie să fim mândri de performanțele reușite până acum. Putem să ne calificăm în TOP 8 și să beneficiem de avantajul terenului propriu. Trebuie să facem tot ce ține de noi să ne apropiem victoria marți. Oostende au un joc pe care nu îl prea schimbă. Au cam aceeași strategie din punct de vedere al apărării la pick and roll sau la schimbările pe care le fac. S-au luptat pentru fiecare minge în duelul cu Malaga. Spaniolii au fost cu totul altă echipă, însă asta este istorie. Nu ne gândim la ce s-a întâmplat între cele două. Noi ne concentrăm la evoluția noastră. Oostende este o echipă puternică, evoluează an de an în Champions League și își propun rezultate mărețe.”, a declarat Mihai Silvășan înainte de meci.



Partida Oostende – U-BT Cluj-Napoca va fi transmisă de Look Sport. Staff-ul medical al lui U-BT a reușit să îl recupereze pe Karel Guzman, singurul jucător incert pentru disputa din Belgia.

În partida tur, U-BT Cluj-Napoca s-a impus cu 86-75 în BT Arena. Brandon Brown a fost atunci cel mai bun marcator al meciului cu 25 de puncte, la care a adăugat 3 recuperări și 8 pase decisive.

