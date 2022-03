U-BT Cluj, prima înfrângere în Top 16 Champions League: „A fost un meci greu, am jucat cu o echipă foarte bună”

U BT Cluj-Napoca a suferit prima înfrângere în Grupa K, faza Top 16 a competiției Basketball Champions League. Studenții au cedat pe teren propriu în fața celor de la Unicaja Malaga cu scorul de 70-86.

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de echipa spaniolă Unicaja Malaga, cu scorul de 86-70 (23-17, 18-25, 15-14, 30-14), marţi seara, în BTarena, în Grupa K a Ligii Campionilor la baschet masculin.



Unicaja şi-a luat astfel revanşa, după ce „studenții” s-au impus pe 25 ianuarie, la Malaga, cu 79-73.

Campioana României, debutantă în competiţie, a pierdut primul său meci acasă în Liga Campionilor.

După un început nefavorabil de meci, clujenii au echilibrat disputa şi la pauză aveau avantaj de un punct, 42-41, după ce au condus cu 42-36. Unicaja a făcut un ultim sfert de meci foarte bun, diferenţa parţială fiind şi cea care s-a regăsit în scorul final.

La „U” au evoluat Brandon Brown 11 puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Stefan Bircevic 17 p, 8 rec, 1 pd, Dustin Hogue 13 p, 9 rec, 2 pd, Elijah Stewart 13 p, 4 rec, 2 pd, Patrick Richard 8 p, 4 rec, 5 pd, Karel Guzman 7 p, 1 pd, Nandor Kuti, Ştefan Grasu, Andrija Stipanovic 1 p, 5 rec, 4 pd.

Pentru Unicaja au evoluat Jonathan Barreiro 2 p, 5 rec, Alberto Diaz 9 p, 5 rec, 5 pd, Dejan Kravic 6 p, 5 rec, 4 pd, Tim Abromaitis 12 p, 4 rec, 1 pd, Axel Bouteille 21 p, 5 rec, 4 pd, Cameron Oliver 19 p, 9 rec, 1 pd, Dario Brizuela 8 p, 2 rec, 1 pd, Francis Alonso 2 p, 1 rec, Matt Mooney 5 p, 3 rec, 2 pd, Ruben Guerrero 2 p, 4 rec, 3 pd, Carlos Suarez 1 pd.

„A fost un meci greu, am jucat cu o echipă foarte bună. Îi felicităm pe cei de la Malaga pentru victorie. A fost un meci strâns până la final. Atunci am greșit la recuperare și am pierdut numeroase mingi. Ei au început bine, noi ne-am revenit și au fost multe răsturnări de situație. Malaga a câștigat la o diferență mare. Nu știu dacă este reală această diferență, dar mergem mai departe. Timp de 36 de minute scorul era egal, însă în ultimele patru minte nu am mai executat în atac. Ei au înscris puncte ușoare pe tranziție și sunt o echipă extrem de agresivă”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-Banca Transilvania.

În clasament, pe primul loc se află Unicaja, cu 5 puncte, urmată de U-BT Cluj-Napoca, 5 puncte, Filou Oostende, 2 puncte (un joc mai puţin). Primele două clasate se califică în sferturile de finală.

U-BT Cluj avea trei victorii, dar echipa ucraineană BC Prometei Zaporoje s-a retras din competiţie şi rezultatele sale au fost anulate.

Filou Oostende va fi gazdă în ultimele două meciuri din grupă, pe 16 martie cu Unicaja şi pe 22 martie cu U-BT Cluj.

