Dan Petrescu „pune tunurile” pe arbitri: „Am avut patru faze de penalty cu Botoșani, trei clare”

Dan Petrescu a prefațat meciul cu Universitatea Craiova din weeekend, dar a ținut să reamintească de meciul cu FC Botoșani, încheiat la egalitate, 1-1.

Dan Petrescu, nemulțumit de arbitrajul din meciul cu FC Botoșani

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a acuzat maniera de arbitraj în partida dintre CFR Cluj și FC Botoșani. „Bursucul” simte că a fost nedreptățit și a cerut mai multă atenție din partea arbitrilor.

„Suntem puţin dezamăgiţi, la sfârşitul anului echipa nu juca atât de bine, dar rezultatele veneau. Din păcate nu a venit rezultatul pe care ni-l doream cu Botoşani, dar sunt conştient că băieţii au dat tot ce au avut. Încă o dată s-a dovedit că şi CFR poate să primească goluri atunci când conduce. Nu există în lumea o apărare perfectă. De la meciul cu Botoşani vreau să mai remarc faptul că am avut patru faze de penalty, dintre care trei clare, şi am primit numai unul. Aşa am văzut eu şi sunt dezamăgit din punctul ăsta de vedere, mai ales faza de minutul 92, când este penalty clar. Am înţeles că ar fi zis că ne-a dat un penalty şi dacă vrem şi pe al doilea. Eu zic că mai meritam un penalty, pentru că am stat numai la Botoşani în careu, care s-a aparat şi a mers pe contraatac", a spus Dan Petrescu.

Campioana României se pregătește acum de un nou meci tare, pe terenul celor de la Universitatea Craiova.

„Băieţii se antrenează bine, sunt motivaţi, sunt conectaţi. Sper să facem un meci bun la Craiova. La CFR Cluj mereu este nevoie de victorie, dacă nu ai victorie este o problemă, indiferent cu cine joci. Şi dacă joci acasă sau în deplasare ai nevoie de o victorie. Clar, ştim programul celor de la FCSB şi pe al nostru, campionatul se va decide în ultima etapă din play-off. Ştim ce echipă are FCSB, ce lot au, suntem conştienţi. Noi vrem să luăm meci cu meci pentru că vor mai fi 17 meciuri, 7 finale acum şi 10 în play-off. Îmi dau seama că şi cei de la Craiova au nevoie de o victorie. Ei tremură pentru play-off, noi tremurăm pentru primul loc, fiecare antrenor are presiune. Statistica nu contează, contează ce va fi pe teren. Eu sunt convins că fanii lor îi vor ajuta. Sunt conştient că au jucători de clasă, ei meritau mult mai multe puncte. Sunt conştient de valoarea lor şi că pot câştiga, nu numai cu CFR sau cu FCSB, ci cu orice echipă. Şi de aceea trebuie să ne pregătim foarte bine pentru acest meci. Sunt convins că va fi un meci care va fi decis de mici detalii şi poate un gol va face diferenţa. Cred că va fi diferenţă de maxim un gol, sau un meci egal", a declarat Dan Petrescu.

