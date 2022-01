Weekend handbalistic la Cluj-Napoca. România joacă turneul de calificare la CM 2023

România joacă în weekend, la Cluj-Napoca, trei meciuri extrem de importante în prima fază de calificare la Campionatul Mondial din 2023 la handbal masculin.

Xavi Pascual și elevii săi la o ședință de pregătire

Naționala României, pregătită de legendarul Xavi Pascual, încearcă să se califice pentru prima dată la un campionat mondial după 11 ani. „Tricolorii” vor juca vineri, sâmbătă și duminică în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca împotriva unor naționale precum Israel, Cipru și Moldova, în primul tur de calificare.



România nu se poate baza la acest turneu pe Mihai Popescu, Nicușor Negru și Octavian Bizău, toți trei fiind piese importante în angrenajul echipei naționale. Cu toate astea, Pascual are la dispoziție un lot destul de bun din care se remarcă în special stranierii Demis Grigoraș (Benfica) și Alex Șimicu (Saint-Raphael).



Turneul de la Cluj-Napoca este puțin sub semnul întrebării și ar putea să se prezinte doar trei echipe. Israel a anunțat că 3 jucători au fost depistați pozitiv cu infecția COVID-19, în timp ce naționala din Cipru a transmis că participarea este sub semnul întrebării din același motiv.



Xavier Pascual a convocat următorul lot pentru Trofeul Carpați și meciurile din calificările pentru Campionatul Mondial 2023.



Portari: Ionuț Iancu (Steaua București), Dan Vasile (HCDS Constanța), Alexandru Bucătaru (CSM București), Claudiu Pal (SCM Poli Timișoara).

Linia de 9 metri: Tudor Botea (CSM București), Gabriel Cumpănici (CSM Vaslui), Andrei Buzle, Călin Căbuț (Minaur), Cristian Ghiță, Marius Szoke (Potaissa Turda), Javier Humet, Dan Racoțea, Robert Militaru (Dinamo București), Alexandru Șimicu (Saint Raphael), Demis Grigoraș (Benfica Lisabona).

Extreme: Alin Roșu (CSU Suceava), Ionuț Nistor (HCDS Constanța), Sabin Constantina (Steaua București), Tudor Buguleț (Minaur), Roland Thalmaier, Alexandru Ghivil (Potaissa Turda).

Pivoți: Gabriel Dumitriu (Potaissa Turda), Andras Szasz, Adrian Rotaru (CSM București), Călin Dedu (Dinamo București).



Turneul organizat la Cluj-Napoca se va disputa de vineri până duminică și va fi transmis la televizor de TVR. FRH a pus deja în vânzare biletele pentru acest turneu și pot participa doar persoanele care dețin Certificatul Verde.



Programul meciurilor de calificare



Cipru – Republica Moldova – vineri, 7 ianuarie, de la 15.00, în direct la TVR 2

România – Israel – vineri, 7 ianuarie, de la 18.00, în direct la TVR 1

Israel – Republica Moldova – sâmbătă, 8 ianuarie, ora 15.00, în direct la TVR 2

România – Cipru – sâmbătă, 8 ianuarie, ora 18.00, în direct la TVR 1

Israel – Cipru – duminică, 9 ianuarie, ora 15.00, în direct la TVR 2

Republica Moldova – România – duminică, 9 ianuarie, ora 18.00, în direct la TVR 1.

