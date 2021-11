Arlauskis și-a reziliat contractul cu CFR Cluj! Campioana obligată să-i plătească peste jumătate de milion de euro

Giedrius Arlauskis, unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj în performanțele echipei din ultimii ani, s-a despărțit în cele din urmă de campioana României și a dat o adevărată lovitură financiară.

Arlauskis are de încasat 600.000 de euro de la CFR Cluj

Giedrius Arlauskis a fost readus la CFR Cluj în primăvara 2021 și s-a impus din nou fără mari probleme în poarta campioanei României. Jucătorul din Lituania a început și stagiunea 2021/2022 la echipa din Gruia, dar nu a mai fost de găsit după ce Marian Copilu și Marius Șumudică au fost dați afară de la CFR Cluj.

Arlauskis, bun prieten cu Marian Copilu, ar fi decis să plece în Lituania să se trateze la o presupusă accidentare la gleznă. În cele din urmă, CFR Cluj și Arlauskis au ajuns la o înțelegere și portarul va fi liber de contract din iarnă. Totuși, CFR Cluj va trebui să mai achite 600.000 de euro, sumă care reprezintă bonusuri, salarii restante și clauza de reziliere, conform Telekom Sport.

„Arlauskis nu este acum... este acolo, în (n.r. Lituania)... Este un subiect pe care nu aş vrea să-l dezvolt, este situaţia pe care eu am găsit-o când am fost numit în acestă poziţie şi nu este jucătorul CFR-ului in acest moment. (Deci Arlauskis a reziliat cu CFR?) Da”, a spus Cristi Balaj la Telekom Sport.

